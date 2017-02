Vatikan, 15. veljača 2017.

Hrabrost, molitva i poniznost su osobine velikih „glasnika“ koji su pomogli Crkvi da raste u svijetu, koji su pridonijeli njezinom misionarskom karakteru – kazao je papa Franjo u propovijedi na jutarnjoj Misi u Domu sv. Marta, 14. veljače 2017. U propovijedi se nadahnuo primjerima svetih Ćirila i Metoda, zaštitnika Europe, čiji spomendan Crkva proslavila toga dana.

Postoji potreba za sijačima Riječi, misionarima, istinskim glasnicima koji bi oblikovali Božji narod, poput Ćirila i Metoda, dobrih glasnika, neustrašive braće i Božjih svjedoka, zaštitnika Europe koji su Europu učinili jačom – kazao je Papa te je potom govorio o trima osobinama „izaslanika“ koji naviješta Božju Riječ. U tom mu je razmišljanju pomoglo prvo misno čitanje u kojem se ističu likovi Pavla i Barnabe, kao i Evanđelje po Luki u kojem možemo vidjeti Gospodina kako odabire sedamdesetdvojicu učenika te ih šalje po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći (usp. Lk 10,1).

Sveti je Otac istaknuo da je prva osobina „izaslanika“ iskrenost, a ona uključuje „snagu i hrabrost“. Riječ Božja nije prijedlog, niti dobra filozofska ili moralna ideja, već je nešto drugo – kazao je Papa dodavši da se Riječ Božju treba ponuditi iskreno, sa snagom, tako da Riječ prodre – kao što Pavao kaže – „do kosti“. Riječ se Božja mora naviještati iskreno, hrabro, snažno. Osoba koja nema hrabrosti – duhovnu hrabrost, hrabrost srca koje je zaljubljeno u Isusa jer odande dolazi hrabrost! – može reći nešto zanimljivo, moralno, nešto što čini dobro, ali to nije Riječ Božja! I ta riječ nije u stanju oblikovati narod Božji. Samo iskreno, hrabro naviještanje Božje riječi može oblikovati Božji narod – istaknuo je papa Franjo.

Iz Evanđelja po Luki Sveti je Otac uzeo druge dvije osobine koje su svojstvene „glasniku“ Božje riječi. Današnje je Evanđelje bogato elementima koji se tiču naviještanja – kazao je Papa te ponovio Isusove riječi: „Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.“ Prema tome, druga je osobina „glasnika“ molitva.

Riječ se Božja isto tako naviješta s molitvom. Uvijek – kazao je papa Franjo. Naglasio je da bez molitve osoba može imati dobro predavanje ili pouku, ali to nije Božja Riječ. Ona može doći samo iz srca u molitvi – rekao je Papa. Sveti je Otac istaknuo da je potrebno moliti da Gospodin poprati to sijanje Riječi, da Gospodin zalije sjeme kako bi Riječ proklijala. Dakle, propovijedanje Božje Riječi bi trebala pratiti molitva – molitva onoga koji naviješta Riječ Božju.

U Evanđelju postoji i treća zanimljiva osobina: Gospodin šalje svoje učenike „poput janjaca među vukove“ (Lk 10,3). Istinski je propovjednik onaj koji zna da je slab, koji zna da se ne može sâm obraniti. Papa je podsjetio na riječi sv. Ivana Zlatoustog: „Ako ne ideš poput janjeta, ideš poput vuka među vukove; Gospodin te tada neće štititi: brani se sâm!“ Papa je upozorio da kada propovjednik vjeruje kako je prepametan ili kada nastoji biti lukav, završit će loše.

Da naglasi poniznost velikih glasnika, Sveti se Otac prisjetio priče koju mu je netko jednom ispričao. Naime, propovjednik je nakon dobre propovijedi otišao u ispovjedaonicu i tamo je naišao na „veliku ribu“, velikoga grešnika, koji je plakao i došao je zatražiti oprost. Taj je ispovjednik pomislio kako je izvrsno propovijedao i počeo se od taštine napuhivati. Upitao je tada čovjeka da mu kaže koja ga je riječ toliko dodirnula da ga je potakla na pokajanje, a čovjek mu je odgovorio da je to bilo tada kad je propovjednik rekao: prijeđimo sada na drugu temu.

To je misionarski karakter Crkve i velikih glasnika koji su sijali i pomogli Crkvi da raste u svijetu – rekao je papa Franjo, dodavši da su to bili hrabri, ponizni ljudi, ljudi molitve. Svoju je propovijed zaključio molitvom: neka nam sveti Ćiril i Metod pomognu naviještati Božju Riječ u skladu s ovim mjerilima, onako kako su to oni činili. (kta/rv)