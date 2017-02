Vatikan, 12. veljača 2017.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnja nam liturgija predstavlja drugi tekst iz Govora na gori, koji nalazimo u Matejevu Evanđelju (usp. 5, 17-37). U tome odlomku Isus želi svojim slušateljima pomoći vidjeti Mojsijev zakon u novom svjetlu. Ono što je rečeno u starome savezu je točno, ali to nije bilo sve: Isus je došao ispuniti i u konačnom obliku navijestiti Božji zakon, sve do posljednjeg potezića (usp. r. 18). On očituje izvornu svrhu zakona i ispunjava njegove autentične aspekte, i to sve čini svojim propovijedanjem a još više svojom žrtvom na križu. Isus nas uči kako u cijelosti vršiti Božju volju i koristi ove riječi: s "većom pravednošću" od one pismoznanaca i farizejâ (usp. r. 20). Riječ je o pravednosti koja je prodahnuta ljubavlju, milosrđem te je na taj način kadra ostvariti srž zapovijedî, izbjegavajući rizik formalizma. Formalizam: ovo mogu, ovo ne mogu; do ovdje smijem, dalje ne… Ne: to je više, više.

U Evanđelju Isus posebno uzima u razmatranje tri pitanja, tri zapovijedi: ubojstvo, preljub i zakletva.

S obzirom na zapovijed "Ne ubij", on kaže da se ona ne krši samo stvarnim ubojstvom, već i onim ponašanjima koja vrijeđaju dostojanstvo osobe, uključujući i uvrede (usp. r. 22). Naravno da uvredljive riječi nemaju istu težinu kao ubojstvo, ali one se nalaze na istoj liniji, jer su pretpostavke za to i otkrivaju istu zloću. Isus nas poziva da ne činimo klasifikaciju uvredâ, već da ih sve smatramo štetnima, budući da su potaknute namjerom da se bližnjemu nanese zlo. I Isus navodi primjer. Vrijeđati: navikli smo vrijeđati, to nam je postalo kao "dobar dan". A uvreda je na istoj crti s ubojstvom. Tko bratu nanosi uvredu, ubija brata u vlastitom srcu. Molim vas, ne nanosite uvrede drugima! Nećemo ništa time dobiti…

Druga dopuna je vezana uz ženidbeni zakon. Preljub je smatran kršenjem zakona vlasništva muškarca nad ženom. Isus međutim ide u korijen toga zla. Kao što se do ubojstva dolazi preko uvreda tako se do preljuba dolazi preko posesivnih namjera muškarca u vezi žene koja nije njegova. Preljub, kao i krađa, korupcija i svi ostali grijesi, rađaju se najprije u našem srcu, i kada se jednom u srcu donese pogrešan izbor, onda se ostvaruje u konkretnom ponašanju. A Isus kaže: tko god s požudom pogleda ženu koja nije njegova, već je s njome učinio preljub u srcu, taj je na putu prema preljubu. Razmislim malo o tome: o zlim mislima koje dolaze u tome duhu.

Isus, zatim, svojim učenicima kaže da se ne zaklinju jer je zaklinjanje znak nesigurnosti i dvoličnosti ljudskih odnosa. Instrumentalizira se Božji autoritet kako bi se davalo jamstvo za naše ljudske poslove. Pozvani smo radije među nama, u našim obiteljima i zajednicama uspostavljati ozračje jasnoće i međusobnog povjerenja, tako da nas drugi mogu smatrati iskrenim bez pribjegavanja višim intervencijama kako bi nam se povjerovalo. Nepovjerenje i uzajamno sumnjičenje uvijek ugrožavaju vedrinu!

Neka nam Djevica Marija, žena poučljivog slušanja i radosne poslušnosti, pomogne sve se više približavati evanđelju kako bismo bili kršćani ne samo po vanjštini, već duboko u srcu! A to je moguće milošću Duha Svetoga koji nam omogućuje sve činiti s ljubavlju, i tako u potpunosti vršiti Božju volju!



Nakon Angelusa

Svima želim ugodnu nedjelju. I ne zaboravite; ne nanositi uvrede drugima; ne gledati zlim očima, požudnim pogledom ženu svoga bližnjega; ne zaklinjati se. Tri stvari koje Isus kaže. To je tako lako! Molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i doviđenja!

