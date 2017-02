Vatikan, 14. veljača 2017.

Razaranje obiteljî i narodâ započinje malim ljubomorama i zavistima; valja na početku zaustaviti srdžbu koja uništava bratstvo – rekao je papa Franjo u propovijedi na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, 13. veljače 2017., koju je prikazao za patra Adolfa Nicolása, poglavara Družbe Isusove od 2008. do 2016. godine. Pater Nicolás se, naime, skoro vraća na Daleki istok, gdje će se ponovno posvetiti svojemu radu. Neka Gospodin nagradi sve učinjeno dobro, i neka ga prati u novom poslanju – rekao je Sveti Otac. U slavlju su sudjelovali članovi Vijeća devet kardinala, koji su okupljeni u Vatikanu na 18. zasjedanju.

U središtu Papine propovijedi bilo je prvo čitanje, iz Knjige Postanka, koje govori o Kajinu i Abelu. Tu se prvi put u Bibliji spominje riječ 'brat'. Riječ je o bratskom odnosu koji je trebao rasti, biti lijep, a završava uništenjem. Priča je to koja započinje malom ljubomorom – primijetio je Papa. Kajin je ljut, jer se njegova žrtva nije svidjela Bogu, te započinje u sebi njegovati taj osjećaj. Mogao bi ga kontrolirati, ali to ne čini.

Kajin se radije prepustio nagonu, radije je 'kuhao' u sebi taj osjećaj, povećavajući ga, puštajući ga da raste; taj grijeh koji će kasnije počiniti, koji se šćućurio iza osjećaja i raste – napomenuo je papa Franjo te dodao – Tako rastu neprijateljstva među nama; počinju nekom sitnicom, ljubomorom, zavišću, a poslije raste, te život gledamo samo s tog stajališta, i ta slamčica za nas postaje greda. Naš se život vrti samo oko toga, i to uništava bratsku vezu, uništava bratstvo.

Tako pomalo postajemo zaokupljeni, progonjeni tim zlom koje sve više raste. Raste neprijateljstvo i uvijek završava loše – istaknuo je Papa. Ja se odvajam od svojega brata, to nije moj brat, to je neprijatelj i on ima biti uništen, potjeran… i tako se uništavaju ljudi, tako neprijateljstva uništavaju obitelji, narode, sve! To se dogodilo Kajinu, te je na kraju ubio brata. Ne, nema brata; samo sam ja. Nema bratstva. To što se dogodilo na početku, događa se svima nama; ali, taj proces valja odmah zaustaviti, na početku, pri prvoj povrijeđenosti. Uvrijeđenost nije kršćanska. Žalost jest, ali uvrijeđenost nije – istaknuo je Papa.

Na misi u Domu svete Marte bilo je nazočno i nekoliko novih župnika, stoga im se papa Franjo obratio ističući: I u našim prezbiterijima, u našim biskupskim zborovima, koliko podjela upravo tako započinje! – istaknuo je te dao primjer – Zašto su njemu dali to mjesto, a ne meni? Tako se tim malim stvarima… rascjepima… uništava bratstvo. A Bog pita: „Gdje ti je brat Abel?“. Kajin ironično odgovara: „Ne znam. Zar sam ja čuvar brata svoga?“ Da, ti si čuvar svojega brata – istaknuo je Papa te dodao – A Gospodin nastavi: „Krv tvoga brata iz zemlje k meni viče“.

Svatko od nas može reći da nije nikada nikoga ubio. Ali ako imaš zao osjećaj prema svojemu bratu, ubio si ga; ako uvrijediš svojega brata, ubio si ga u svojem srcu. Ubijanje je proces koji započinje od malih stvari – napomenuo je papa Franjo. Koliko moćnika na našem planetu može to reći… – primijetio je Papa – Mene zanima taj teritorij, taj komad zemlje… Ako padne bomba i ubije 200 djece, nije moja krivnja; kriva je bomba. Mene zanima teritorij…

A sve započinje od onog osjećaja koji te dovodi do toga da se odvojiš (…), i sve završava ratom koji ubija. Ali, na početku si ti ubio – primijetio je Sveti Otac – To je proces krvi, a krv brojnih ljudi danas vapi Bogu iz zemlje. Sve je to povezano. Ona krv, možda samo kapljica krvi, potaknuo sam ju svojom zavišću, svojom ljubomorom, kada sam uništio bratstvo.

Sveti je Otac na kraju upravio molitvu Gospodinu, da nam pomogne ponavljati pitanje: Gdje je tvoj brat?, da nam pomogne misliti na one koje uništavamo jezikom, i na sve one s kojima se postupa kao sa stvarima, a ne kao s braćom, jer je važniji komad zemlje, nego bratska veza. (kta/rv)