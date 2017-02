Vatikan, 13. veljača 2017.

Grijeh se najprije rađa u našem srcu, a potom se konkretizira u našem ponašanju – upozorio je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 12. veljače 2017. na Trgu sv. Petra. U Angelusu se osvrnuo na odlomak iz Govora na gori u kojem Isus svojim slušateljima pomaže vidjeti Mojsijev zakon u novom svjetlu i to naročito u tri pitanja: ubojstvo, preljub i zakletva.

Sveti je Otac istaknuo da ono što je napisano u Starom zavjetu nije bilo sve: Isus je došao ispuniti i u konačnom obliku navijestiti Božji zakon. On očituje izvornu svrhu zakona i ispunjava autentične aspekte – propovijedanjem i još više svojom žrtvom na križu. Isus nas uči kako u cijelosti vršiti Božju volju i to „većom pravednošću“ od one pismoznanaca i farizejâ. Riječ je o pravednosti koja je potaknuta ljubavlju, milosrđem te je na taj način sposobna spoznati srž zapovijedi, izbjegavajući rizik formalizma.

Konkretno, Papa podsjeća da Isus u nedjeljnom evanđelju ispituje tri aspekta: ubojstvo, preljub i zakletvu. S obzirom na zapovijed „Ne ubij“, Isus je kazao da se ta zapovijed ne krši samo stvarnim ubojstvom, već i svakim ponašanjem koje vrijeđa dostojanstvo ljudske osobe, uključujući i uvrede. Naravno, uvrede nemaju istu težinu kao ubojstvo, ali one se nalaze na istoj liniji, jer su pretpostavke za to i otkrivaju istu zloću. Isus nas ne poziva da činimo popis koliko je točno strašna ova ili ona uvreda, već nam govori da ih sve smatramo štetnima, budući da je namjera nanošenje zla bližnjemu.

Slično je papa Franjo govorio o onome što je Isus rekao o preljubu i zaklinjanju. „Preljub, kao i krađa, korupcija i svi ostali grijesi, rađa se najprije u našem srcu. A kada se u srcu jednom donese pogrešan izbor, onda se konkretizira.“ Papa je ponovio Isusove riječi da tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu, taj je na putu prema preljubu.

Nadalje, Sveti je Otac podsjetio kako je Isus svojim učenicima rekao da se ne zaklinju jer je zaklinjanje znak nesigurnosti i dvoličnosti ljudskih odnosa. Papa je istaknuo da smo pozvani među sobom, u našim obiteljima i zajednicama izgrađivati ozračje jasnoće i međusobnog povjerenja, tako da možemo biti smatrani iskrenim bez pribjegavanja višoj intervenciji kako bi nam se povjerovalo. Po završetku Angelusa papa Franjo je pozdravio hodočasnike te ih otpustio. (kta/rv)