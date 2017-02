Vatikan, 12. veljača 2017.

Dana, 11. veljače 2013. godine Benedikt XVI. je odstupio od Petrove službe. Bio je to neuobičajeni čin koji se, nakon četiri godine, shvaća sve dublje, zahvaljujući također bratskom odnosu između pape Franje i Pape emeritusa. O svjedočanstvu koje Benedikt XVI. daje u ovim godinama svoje povučenosti u molitvu, novinar je Radio Vatikana razgovarao s patrom Federicom Lombardijem, predsjednikom vatikanske Zaklade Joseph Ratzinger – Benedikt Šesnaesti.

Način na koji je živio, i na koji živi ovih godina, odgovara onomu što nam je bio rekao, odnosno živi u molitvi, u povučenosti, s duhovnoga stajališta, i u krajnjoj diskreciji; živi svoju službu praćenja u molitvi života Crkve, kao i solidarnosti sa svojim nasljednikom – rekao je p. Lombardi.

Napomenuvši da je u posljednje vrijeme nekoliko puta imao prigodu susresti se s Benediktom XVI., zahvaljujući također i odgovornosti koju ima u Zakladi Ratzinger, pater Lombardi je kazao da je Papa emeritus bistar kao uvijek, duhovno i mentalno je prisutan, te je doista – kako je rekao – pravi užitak biti s njim. Naravno, – dodao je – vrijeme prolazi, a tjelesna snaga ne jača, tako da je fizički slabiji; dok su, primjerice, njegove mentalne i duhovne sposobnosti savršene. On je osoba koja nema nekih posebnih bolesti, stoga je na nogama, normalno se kreće, ali vidi se krhkost koja je s godinama sve veća.

Na novinarovu primjedbu kako je u knjizi „Posljednji razgovori“ Benedikt XVI. istaknuo da je glavno usmjerenje njegova papinstva bilo staviti u središte svega temu Boga, i vjeru u prvi plan, pater Lombardi je napomenuo da je upravo njegov sadašnji život u molitvi u savršenom skladu s time, odnosno Bog u središtu, vjera kao smisao našega života i, ono – kako je rekao – što mi se čini vrlo lijepo, jest osjećaj skoroga susreta s Bogom, življenje starije dobi kao vrijeme priprave i familijariziranja s Gospodinom. To mi se čini vrlo lijepo svjedočanstvo – istaknuo je p. Lombardi.

Mislim da je doista lijepo imati Papu emeritusa koji moli za Crkvu, za svojega nasljednika – dodao je – Osjećamo njegovu nazočnost, znamo da je tu, iako ga ne vidimo često, a kada ga vidimo svi smo zadovoljni, jer ga volimo. Osjećamo ga kao prisutnost koja nas prati, tješi, umiruje – primijetio je p. Lombardi.

Što se pak tiče odnosa između pape Franje i Benedikta XVI., koji je nov u povijesti Crkve, p. Lombardi je kazao da je on krajnje miran i normalan, jer su i razlozi, kao i način na koji se sve dogodilo, bili vrlo ujednačeni, jasni i mirni. Svi se sjećamo posljednjeg susreta pape Benedikta s kardinalima koji su dolazili u Rim kako bi se pripremili za konklave, tijekom kojega je on, iako još nije znao na koga se to odnosi, obećao svoju poslušnost, svoje poštovanje prema onomu tko će postati njegov nasljednik – podsjetio je p. Lombardi.

Tada je bio nazočan i kardinal Bergoglio, svi se sjećamo tog trenutka – napomenuo je te dodao – Poslije se ostvarilo ono što je bio rekao papa Benedikt, i to u njegovoj smotrenoj i mirnoj duhovnoj blizini nasljedniku koji zacijelo, kao što je i rekao više puta, osjeća potporu njegove prisutnosti i molitve, i koji jača taj odnos, katkada posjetima, katkada telefonskim pozivima, ali zacijelo brojnim znakovima bliskosti, poštovanja i očekivanja duhovne potpore. Svjedoci smo stoga te, do sada nepoznate, ali lijepe stvarnosti, što nas tješi. Rekao bih da svaki put kad vidimo zajedno papu Franju i njegova prethodnika, svi osjećamo veliku radost, i za sve nas je to lijepi primjer jedinstva Crkve, u različitosti položaja – rekao je na kraju p. Lombardi. (kta/rv)