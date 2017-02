Frankfurt na Majni, 11. veljača 2017.

Prve regionalne sjednice u 2017. godini hrvatskih pastoralnih djelatnika, koji djeluju u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj, na čelu s delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivicom Komadinom, održane su od ponedjeljka, 6. do petka, 10. veljače 2017. u pet njemačkih gradova, u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni i hrvatskih katoličkih misija (HKM) i zajednica (HKZ), na čijem su se području sjednice održavale. Na sjednicama se okupilo oko 120 hrvatskih pastoralnih djelatnika i nekoliko hrvatskih socijalnih radnika iz Njemačke.

Sjednica za pastoralne djelatnike iz HKM Bavarskog pastoralnog područja održana je 6. veljače u HKM Kempten u Kući sv. Antuna, 7. veljače za pastoralna područja Baden-Württemberg I. i Baden-Württemberg II. u HKZ Nagold u prostorijama Katoličkog centra zajednice Kernen, 8. veljače za Pastoralno područje Sjeverna Rajna i Vestfalija u Düsseldorfu u prostorijama HKM Düsseldorf, 9. veljače za Sjeverno pastoralno područje u Kući susreta u samostanu sv. Mihaela u Hildesheimu i 10. veljače za Rajnsko-majnsko pastoralno područje u Centru katoličke zajednice sv. Ivana Nepomuka u Karben-Kloppenheimu u HKM Giessen.

Uz domaćina delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivicu Komadinu na svim je sjednicama bio i ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu vlč. dr. Tomislav Markić, na sjednici u Nagoldu uime biskupije Rottenburg-Stuttgart sudjelovali su referentica Stefanie Wahle-Hohloch i referent Ulrich Reif te dekan i župnik u Nagoldu vlč. Holger Winterholer, na sjednici u Düsseldorfu uime Internacionalnog katoličkog dušobrižništva Nadiskupije Köln Markus-J. Heeg, u Karben-Kloppenheimu uime biskupije Fulda vlč. Hans P. Dehm, koji je zadužen za dušobrižništvo katolika drugih materinskih jezika u toj biskupiji. Nakon pozdrava delegata vlč. Ivice Komadine, predstavnika pastoralnih područja i voditelja misija i zajednica na čijem su se području održavale sjednice, susret je započeo prigodnom meditacijom i molitvom za preminule pastoralne djelatnike u hrvatskoj pastvi u Njemačkoj i u svijetu. Na blagdan bl. Alojzija Stepinca, 10. veljače, na sjednici u Karben-Kloppenheimu moljene su litanije Blaženiku u čast i za njegovo proglašenje svetim.

Predavanje na sjednicama u Kemprenu i Nagoldu o temi „Koju ulogu trebaju i imaju hrvatske katoličke zajednice u integracijskom procesu?“ održala je dr. Jenny Winterhagen, viša savjetnica u tvrtki „Syspons GmbH“ iz Berlina, koja se između ostalog bavi i djelovanjem hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj. Pojašnjavajući pojam integracije, istaknula je kako se integracija može razumjeti i kao razvojni proces. Potom je govorila o ulozi hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj od generacije „gastarbajtera“ 1960.-ih do 1990.-ih., na temelju autoričinih spoznaja do kojih je došla u svojoj disertaciji na primjerima iz biskupije Rottenburg-Stuttgart i nadbiskupije Berlin. Pojasnila je što to znači za djelovanje tih zajednica danas. Pritom je istaknula važnu ulogu pastoralnih djelatnika u hrvatskih misijama i zajednicama u Njemačkoj kako na pastoralnom tako i na socijalnom području. Kazala je kako je važno da se identitet shvati u širem kontekstu te kako je važno da se grade mostovi prema mjesnoj Crkvi, ali i mjesne Crkve prema zajednicama drugih materinskih jezika. Nakon predavanja razvila se plodna diskusija.

Ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu vlč. dr. Tomislav Markić okupljenima je prenio pozdrave biskupa Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, podsjetivši kako su na nedavnom 19. zajedničkom zasjedanju u Zagrebu biskupi razmatrali više zajedničkih tema vezanih zu djelovanje hrvatske inozemne pastve i drugih pitanja. Pritom su pohvalili zauzimanje brojnih svećenika, redovnika, redovnica te pastoralnih suradnica i suradnika u naviještanju vjere na hrvatskom jeziku u brojnim zemljama diljem svijeta. Dr. Markić je podsjetio kako danas u svijetu djeluje ukupno 187 hrvatskih katoličkih misija, župa, zajednica, centara i etničkih kapelanija, u kojima je 198 svećenika, 6 trajnih đakona, 50 redovnica, 44 pastoralnih suradnica i suradnika laika i 48 tajnica. Ujedno je podsjetio kako će se 25. i 26. travnja u Zagrebu održati stručni skup u povodu 50. obljetnice Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, koje je službeno osnovano 25. lipnja 1966., a prvi nacionalni ravnatelj bio je dr. Vladimir Vince, svećenik Opusa Dei, rođen u Đakovu. Stručni skup će obuhvatiti sva područja djelovanja hrvatske inozemne pastve, koja danas djeluje u deset delegatura u svijetu. Ujedno je podsjetio kako će se ove godine komemoracija Bleiburške tragedije održati u Bleiburgu 13. svibnja. Misno slavlje predvodit će đakovačko-osječki nadbiskup mons. Đuro Hranić. Ujedno je podsjetio kako je predviđeno da misno slavlje u tom povodu sljedeće godine predvodi gradišćanski biskup mons. Egidije Živković. Istaknuo je kako komemoracija u Bleiburgu predstavlja po broju sudionika najveći godišnji vjerski skup u Austriji. Ujedno je potaknuo sudionike neka potiču mlade iz svojih zajednica na Ljetnu školu hrvatskoga jezika, povijesti i kulture, koja će se održati u organizaciji Ravnateljstva, Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i Nadbiskupskog pastoralnog instituta u Zagrebu od 3. do 14. srpnja u Zagrebu, te na formaciju animatoru mladih u organizaciji Ravnateljstva, koja će se održati od 1. do 8. Kolovoza u Baškim Oštarijama. Upoznao je sudionike s novom facebook stranicom Ravnateljstva, koja se cita na stranici „Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu“, a u izradi je i internetska stranica Ravnateljstva.

Delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina potom je govorio o stanju hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, u kojoj je 96 hrvatskih katoličkih misija i zajednica, 89 svećenika, 4 trajna đakona, 50 pastoralnih suradnica i suradnika (22 redovnice, 16 laika i 12 laikinja) i 41 tajnica i 2 tajnika. Osvrnuo se i na mjere štednje Udruge njemačkih biskupija, a koje se odnose i na zajednice drugih materinskih jezika u Njemačkoj, pa i hrvatske zajednice. Upoznao je sudionike i s nedavno objavljenim dokumentom njemačkih biskupa o bračnom i obiteljskom pastoralu. Zahvalio je svima na svemu što čine za Hrvate katolike u Njemačkoj, te ih je potaknuo na daljnje aktivnosti u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. Na sjednici u Düsseldorfu oprostio se pastorani referent u HKM Mülheim a.d. Ruhr (Oberhausen, Bottrop), HKM Duisburg, HKM Gelsenkirchen i HKM Bochum Josip Vukadin, a u Karben-Kloppenheimu stalni đakon iz HKM Gießen Mato Valjan, koji odlaze u mirovinu. Zahvalio im je delegat vlč. Komadina na dugogodišnjem djelovanju u hrvatskoj pastvi u Njemačkoj, te im je darovao knjigu dr. Adolfa Polegubića „Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj“. Sjednice su završile zajedničkim ručkom. (kta)



