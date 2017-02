Vatikan, 10. veljača 2017.

„Bez žene nema sklada u svijetu“, kazao je papa Franjo na jutrošnjoj misi u Domu sveta Marta. U središtu njegova promišljanja je lik žene počevši od izvještaja o stvaranju u Knjizi postanka. Muškarci i žene nisu jednaki, ali nijedno od njih dvoje nije nadmoćniji. No žena je ta, a ne muškarac, koja donosi sklad i tako čini svijet lijepim – istaknuo je Sveti Otac. Gospodin je stvorio sve vrste životinja, ali čovjek u njima nije mogao pronaći pomoć, „bio je sâm“. Tada je Gospodin pustio tvrd san na čovjeka, uzeo mu jedno rebro i od tog rebra načinio ženu koju je muškarac priznao kao tijelo od svoga tijela – kazao je Papa.

Sveti je Otac tada ispričao kako je nedavno susreo jedan par koji je slavio 60. godišnjicu braka i upitao ih je tko je od njih dvoje imao više strpljenja. „Pogledali su me u oči, pa su mi zajedno odgovorili: 'Još uvijek smo zaljubljeni.' To još vrijedi nakon 60 godina braka; to znači biti jedno tijelo. Upravo to donosi žena: sposobnost za ljubiti, sklad u svijetu. Često čujemo: 'Naše društvo ili naša ustanova treba žene koje rade ovo ili ono'. Ne, smisao i svrha žene nije obavljati neku funkciju. Istina je da žene trebaju činiti stvari kao i svi mi. Svrha žene je stvarati sklad, a bez žene nema sklada u svijetu. Iskorištavanje ljudi je zločin protiv čovječnosti: to je istina. No iskorištavanje žene nije samo zločin, već uništava sklad koji je Bog htio dati svijetu.“

Papa se na kraju osvrnuo na evanđelje toga dana u kojem čitamo kako Sirofeničanka od Isusa traži da iz njene kćeri istjera zloduha što Isus na kraju i čini. Na tom primjeru Sveti je Otac pokazao za što je sve žena sposobna. „Ona je hrabra, zar ne? Išla je hrabro naprijed. Ali i više od toga: žena je sklad, poezija i ljepota. Bez nje svijet ne bi bio ovako lijep, niti ovako skladan. Volim razmišljati – i to je moje osobno mišljenje – da je Bog stvorio ženu kako bismo svi imali majku“, zaključio je papa Franjo. (kta/rv)