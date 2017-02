Travnik, 9. veljača 2017.

Vojna kapelanija Gospe Lourdske u Travniku, koju predvodi don Donald Marković, proslavila je blagdan svoje zaštitnice u srijedu 8. ožujka 2017. Učinjeno je to nekoliko dana prije kalendarskoga blagdana zato što u subotu, koja je neradni dan, u vojarnama uglavnom nema vojnika, a ove godine taj blagdan je baš subotom.

Svetu Misu u vojnoj kapelici predvodio je vojni biskup u Bosni i Hercegovini mons. Tomo Vukšić, a koncelebrirali su, osim kapelana Markovića, također dekan mons. Mato Janjić, župni vikar u Ovčarevu fra Julijan Madžar i odgojitelj u sjemeništu u Travniku vlč. Đuro Arlović.

Komentirajući odlomak iz Markova evanđelja, u kojemu je Isus upozoravao svoje suvremenike na razliku između vanjskoga religioznoga štovanja Boga na način farizeja i potrebe unutrašnjega duhovnoga pristajanja, biskup je podsjetio na Isusove riječi: „Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi - to ga onečišćuje.“ One se nastavljaju na Isusovo upozorenje njegovim suvremenicima: „Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene.“ To jest, tek svojim unutrašnjih duhovnim pristajanjem i životnim poistovjećivanjem s Isusovim primjerom, kršćanski vjernik sve stvoreno stavlja u službu svetoga, pobožne vježbe pretvara u kršćansko bogoštovlje a izgovaranje molitvenih obrazaca u kršćansku molitvu.

Na kraju Svete mise biskup Vukšić je blagoslovio sliku kipa Gospe Lourdske, koji je stajao u krugu vojarne od 1888. do 1944. godine, a koju objavljujemo u prilogu. Fotografija toga kipa pronađena je tek u novije vrijeme, a bila je kao razglednica izrađena još prije Prvoga svjetskoga rata. Tu staru fotografiju presnimio je, uvećao i uredio poznati fotograf iz Novoga Travnika Nikola Franjić.

Poslije Svete mise zapovjednik vojarne brigadir Ilija Petrović i kapelan Marković, zajedno s vojnicima, priredili su ručak za brojne uzvanike. (kta)



