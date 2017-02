Rotimlja/Stjepan Krst, 9. veljača 2017.

U nedjelju, 5. veljače 2017., biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić pohodio je župu Rotimlju ususret proslavi stoljetnice njezina osnutka.

U početku Mise koju je slavio u rotimskoj župnoj crkvi sv. Petra i Pavla, pozdravio ga je župnik don Damjan Raguž. Biskup Perića izrazio je radost zbog povelika mnoštva naroda, zbog skladna pjevanja na koru, pobožna držanja djece kao i zbog dvanaestorice ministranata oko oltara. Dvojica su sjemeništaraca iz župe. Potaknuo je župnika don Damjana da ovogodišnjim Jubilejom prožme sve veće svetkovine, a napose svetkovinu sv. Petra i Pavla, središnju svečanost 29. lipnja, i Srce Marijino – nekada 22. kolovoza, a Kraljicu neba i zemlje - sada, dan okupljanja duhovih zvanja iz župe Rotimlje i Stjepan Krsta. Župnik don Damjkan će cio broj BIOS-a, župnoga godišnjaka, posvetiti toj svečanosti. Bit će to prigoda da se živi sjete svih pokojnih, i svećenika i vjernika, iz župe.

Biskup Perić je nakon Evanđelje po sv. Mateju rekao da će govoriti o soli. „Kažu učevne knjige da je gotovo 97% sve vode na kugli zemaljskoj zasoljeno u oceanima i morima. Koliko je zasoljeno? Do 3-4%. Na 100 litara morske vode može se izvući oko 3 kg soli. I takav je razmjer milijunima godinama unatoč tomu što neprestano tisuće i tisuće slatkovodnih rijeka, poput Amazone, Nila, Mississipija, Volge i drugih, utječu u mora i oceane da malo oslade slane vode. A na svijetu ima samo 3% slatke i pitke vode. A i od ta 3% dvije su trećine nedostupni ledenjaci. Eto koliko nam je ostalo. I ta voda milijunima godinama ista, i ona morska slana i ova riječna slatka. O prispodobi soli govori Gospodin Isus svojim učenicima: Mt 5,13. Postavlja ih da budu zrno ili grumen soli, kako i gdje već treba, u ovome svijetu: da poput soli daju ukus ovomu svijetu, da poput soli čiste nevaljalštine i da poput soli čuvaju Polog od rastvorbe i kvara. Pa smo i mi dužni slijediti svoga Učitelja koji je svojim zrnom soli dao ukus ovomu svijetu“, kazao je, između ostaloga, u propovijedi biskup Perić.

Župa Rotimlja, u Stolačkom dekanatu, ove godine zašla u svoju jubilarnu stoljetnicu. Osnovana je dekretom biskupa Alojzija Mišića, od 6. travnja 1917. tako da je don Martin Krešić s Trebinje, u Trebinjskom dekanatu, premješten u Rotimlju da ograđuje novu župu i gradi župnu crkvu. Ni naziv joj nije bio stabilan: Gornje Dubrave, Hodovo, dok se nije ustalila: Rotimlja sa župnom crkvom na Pobrđu iz 1925. godine.

Biskup Perić potom je slavio Misu na Stjepan Krstu, u župi sv. Ivana Krstitelja, gdje se svake prve ili mlade nedjelje slavi sv. Misa. I Stjepan Krst, koji je kao nova župa 18 godina bila isplovila iz župe Rotimlja (1974.-1992.), ulazi u slavlje stogodišnjice, jer opet djeluje poput jedne župe s jednim župnikom, don Damjanom, koji je formalno „župni upravitelj“ Stjepan Krsta.

Sudjelovalo je oko 150 misara koji su došli odasvuda, a svi su vezani nekim duhovno-imovinskim sponama s tom župom koja je za župnikovanja don Slavka Maslaća bila vrlo živa od svoga rođenja 1974. do svoga raseljenja 1992. godine. Skupina pjevača i pjevačica s Rotimlje pretekla je Misnike i smjestila se na koru dajući svojom crkvenom pjesmom još ugodniji ton cijeloj ionako zdravoj i pobožnoj atmosferi.

Biskup Perić pod homilijom je govorio o drugoj evanđeoskoj prispodobi iz nedjeljnoga Evanđelja, o svjetlosti (Mt 5,14-16). „Nitko ne zna što je svjetlost i kako nastaje, a bez nje nema života. Isus je najprije za sebe rekao: 'Ja sam svjetlost svijeta!' (Iv 8,12). Svjetlost izvorna. Božanska. On je Svjetlo od Svjetla, pravi Bog Sin od pravoga Boga Oca, kako ispovijedamo u Vjerovanju. On je smrću ušao u tamu, u grob, ali je svojom božanskom snagom treći dan uskrsnuo na svjetlo dana. To je Uskrsnuće prava Svjetlost života. A onda je Isus i svojim apostolima rekao: 'Vi ste svjetlost svijeta!' Svjetlost drugotna, u kojoj se održava Isusova izvorna. Mi smo, Kristovi sljedbenici, toliko smo svjetlonosni koliko smo primili svjetla od Isusa i poslani smo biti svjetlost drugima“, istaknuo je je u propovijedi biskup Perić.

Župnik je početkom ove godine za obje župe za prošlu 2016. godinu podnio ove statistike:

Rotimlja: Svega stanovnika: 1035; katolika: 710; krštenja: 7; vjenčanja: 10; sprovoda: 17; prvopričesnika: 21.

Stjepan Krst: dvoje stalnih katolika; jedno vjenčanje; na Misi prve nedjelje bude između 60 i 80 vjernika podrijetlom iz župe. O Stjepan Krstu izišla je monografija 2014. od 670 stranica, koju je u povodu 40. obljetnice osnutka župe, priredio domaći sin dr. Marinko Marić, koji živi u Dubrovniku, okupivši više od 30 sudionika, podrijetlom iz župe, a sada razasutih po domovini i svijetu. Bog može dati bolja vremena, a i mi smo ljudi pozvani da ne zapuštamo i ne zaboravljamo svoje djedovine.

U ovih stotinu godina Rotimlja sa Stjepan Krstom dala je Crkvi oko 30 duhovnih zvanja: svećenika, redovnika, redovnica. (kta/cbismo)