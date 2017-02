Sarajevo, 8. veljača 2017.

Prisustvovali ste teološkoj tribini "Uloga vjerskih poglavara u oslobađanju ljudi od mržnje i nacionalizma". O čemu se konkretno razgovaralo i koje su glavne poruke?

Svaki od lidera iznio je određene uvodne opaske. Mislim da su bile vrlo pozitivne i konstruktivne, a sama činjenica da su se tu našli zajedno šalje finu poruku. Naravno, neko je već rekao da se ništa spektakularno neće dogoditi. Nemoguće je u životu tek tako mijenjati stvari. No, zbog toga ne treba odustati. Mislim da je vrlo važno da se stalo nastoji. Niko nema gotova rješenja. Zlo ide lako, a dobro, pomirenje, oprost ne ide lako. Mislim da je važno da su svi rekli da nacionalizam i mržnja nikome ne koriste. Kod nas to ne bi bilo tako osjetljivo da tri ili četiri različita naroda i u tom smislu različite koncepcije odnosa, ustrojstva ove zemlje.

Zato to stvara neke napetost, ali mislim su lideri sinoć na konferenciji, ali i inače kroz djelovanje u Međureligijskom vijeću, poslali finu poruku. Naravno, postoje neriješena pitanja, ali to je sasvim normalno. Različitost je normalna. Nisu oni, niti smiju, stvarati nekakvu zajedničku religiju, ali mogu i treba da surađuju. Sinoć je jasno rečeno da se uime vjere ne može stvarati mržnja i činiti zlo.

Čak i u istom korpusu postoje različitosti, pa se to rješava dijalogom i razgovorom.

Naravno. I u svakoj porodici postoje nesporazumi. Nema života bez problema. To treba raščistiti i s time računati. Bitno je da tražimo rješenja i rješavamo probleme, te da ne zastanemo u traženju boljih rješenja i rješavanju svih problema koje život donosi.

Kolika je i kakva je uloga vjerskih poglavara u BiH?

Vjerski lideri ne mogu imati velike uloge, imaju važne uloge, ali niko nema neku kapitalnu ulogu, čak ni predsjednik Amerike, u smislu da može sve mijenjati. Može se puno i svako ima svoju ulogu. Vjerski lideri nemaju policije, vojske, novaca, čime sve država raspolaže, pa je u tome njihovo djelovanje i utjecaj skromniji. Na koncu, oni mogu uticati na one koji njih slušaju. Mislim da je važno da se sastaju i djeluju kroz Međureligijsko vijeće. Iako ima problema da ih rješavaju na sastancima, te da se javno pojave, jer je ta slika pozitivna.

Imali ste sastanak s Božom Petrovom, predsjednikom Sabora Hrvatske. Kako su protekli razgovori i o čemu ste razgovarali.

Važno je da je došao i drago nam je da je posjetio Napredak. Oni nemaju predstavu o širini djelovanja. Najvažnije je stvaranje pozitivnog mnijenja, te da Petrov i delegacija smatraju Napredak važnim.

Kako gledate na situaciju da se Hrvatska upliće u unutrašnje stvari BiH?

To je dvosmisleno. Nekada tražimo da se upliće, a nekada nam smeta. Zavisi kako ko gleda. Ovdje postoje tri viđenja. Kod nas je to osjetljivije zbog višenacionalnosti. Hrvatska se ne želi miješati u stvari ovdje, rekao je to i Petrov. S druge strane ima ustavnu obavezu da se „brine“ o Hrvatima u BiH, jer je i potpisnica Dejtona, pa ima i međunarodne obaveze. Mislim da bi se i češće, u pozitivnom smislu, trebali miješati. Većina sadašnjih aktualnih nosilaca vlasti nema želje da se direktno miješa. Žele pomoći koliko mogu, a da se dogovore naši lideri. Mada mi često ispadamo kao maloljetni, svađamo se, ali to je borba za vlast u kojoj se ne biraju sredstva.

Nedavno ste potvrdili javno špekulacije da se stavovi Crkve i HDZ BiH o položaju Hrvata u BiH ne podudaraju. Je li tu mislite i na rezoluciju Odbora za vanjsku politiku evropskog Parlamenta?

Ne govorim službeno u ime Crkve. Zbog toga treba pitati Crkvu i HDZ. Svaka stranka pa i HDZ gleda na stvari kroz svoju vlast i želi je bar sto posto. Crkva gleda kroz svakog čovjeka, bez obzira je li u većinskom ili manjinskom okruženju. Stranke imaju vlast i utiču na ljude, a Crkva ne raspolaže vlašću. Katolička crkva je iskreno za cjelovitu BiH.

Kakav je generalno odnos Crkve i HDZ BiH?

To pitajte njih.

Popravlja li se ili pogoršava položaj Hrvata u BiH?

Ja pokušavam tražiti ono pozitivno. Lako je govoriti negativno. Uvijek su negativne vijesti, a ima puno pozitivnih. Austrija je otvorila desetine firmi, a nema toga u medijima. Imamo nesretne – Tuzlu, koja prolazi teško. Za radnike i sirotinju se, naravno, mora brinuti društvo, ali se često gleda kroz medije i ispada da je ovdje samo loše. Šaljemo lošu poruku.

Što se Hrvata tiče, jedno je političko gledanje. Ima neravnopravnosti, BiH bi se trebala preustrojiti, to svi znaju. Ali nema volje i nije lako. Ovo rješenje nije funkcionalno, a ni pravedno. Ne može se vlastita sreća graditi na tuđoj nesreći.

Kako ocjenjujete političku situaciju? Imamo dizanje tenzija, bujanje nacionalizma... Život građana se ne razlikuje pretjerano. Loše se živi.

Nije dobro da se stvaraju tenzije. Trebaju ih smirivati ne samo vjerski nego i politički lideri. Nažalost oni se ne ravnaju po tome, da bi dobili vlast, pogotovo pred izbore. Političari se svugdje svađaju, ali je to kod nas osjetljivije, jer su tri naroda. Mislim da ima puno mogućnosti za solidan život i treba to razdvajati od političkog pogleda. Nismo se mi naživjeli demokracije. Ona je komplicirana, pogotovu sa ne dobrim rješenjem u BiH.