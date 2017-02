Široki Brijeg, 8. veljača 2017.

U samostanskoj crkvi na Širokom Brijegu od 4. do 7. veljače 2017. održali su se "VII. dani pobijenih hercegovačkih franjevaca" u povodu 72. obljetnice jugokomunističkog ubojstva 66 hercegovačkih franjevaca. Prva tri dana molitveni program započinjao je u molitvom krunice, a u večernjim satima je bila Sveta misa koju je predslavio prof. dr. don Tonči Matulić, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, uz sumisništvo vicepostulatora fra Miljenka Stojića i fratara iz širokobriješkog samostana. Molitvom krunice, čitanjem i pjevanjem na Svetim misama kroz ove dane posebno su sudjelovali ministranti, framaši, članovi Franjevačkog svjetovnog reda i zborova koji djeluju u župi.

U ovoj prigodi dodijeljene su i nagrade te prigodne plakete nagrađenima na "VI. nagradnom natječaju" na temu pobijeni hercegovački franjevci. Prvu večer dodijeljene su nagrade uzrastu djeca, drugi dan uzrastu mladež i treći dan uzrastu odrasli.

Na dan obljetnice ubojstva franjevaca na Širokom Brijegu, 7. veljače, koji je ujedno i dan sjećanja na sve fratre ubijene u Drugom svjetskom ratu i poraću, molitveni program započeo je u poslijepodnevnim satima molitvom kraj ratnog skloništa gdje su članovi Frame Široki Brijeg zapalili 12 svijeća u znak sjećanja na 12 fratara koji su ubijeni i spaljeni u ovom skloništu. Nakon molitve procesija se uputila u samostansku crkvu prema grobu gdje su pokopana 24 ubijena fratra.

Svečanu Svetu misu zadušnicu predslavio je provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko, uz sumisništvo vicepostulatora fra Miljenka Stojića, gvardijana samostana hercegovačkih franjevaca te velikog broja fratara iz Provincije.

Pjevanje na Svetoj misi predvodio je veliki župni zbor, misna čitanja čitali su novaci, a molitvu vjernika gvardijani samostana. Evanđelje je navijestio fra Rade Dragićević, jedan od četvorice još živućih fratara, đaka nekadašnje glasovite franjevačke gimnazije na Širokom Brijegu.

Provincijal je u ime ove putujuće Crkve i one na Nebesima iskazao zahvalnost našim svjedocima vjere i poručio kako su oni naši časni uzori. Zajedno sa svojom subraćom fratrima i mnoštvom naroda u širokobriješkoj crkvi promišljao je o zadnjim trenutcima života pobijenih fratra. Istaknuo je: "Kad izgovaramo njihova imena, naše misli lete do časova njihovih muka, njihovih križnih putova i trenutaka kada im je grozna i okrutna smrt počela grliti koljena, grkljan, nemoćno i krhko tijelo. Većini njih ruke su bile vezane žicom, a oni gledaju prema nebu, možda neka riječ za oproštajni razgovor, jer zorno je: zemaljski put uskoro će biti dovršen. Dok razmišljamo o tom svršetku, dok slušamo i proučavamo svjedočanstva, uvijek se ponovno pitamo: Kako vam je, braćo naša, bilo u tim zadnjim časovima dok ste gledali lice smrti!? Vjerujem da vam je itekako bio blizak uzdisaj Krista patnika u korizmenoj popijevci koju ste poučavali: 'Puče moj, puče moj, što učinih tebi i u čem' ražalostih tebe, odgovori meni?!' Sedamdeset dvije godine iza toga, a kao da je jučer bilo, u vaše ime ponovno to izričem i pitam se!"

Na kraju Svete mise nazočnima je nekoliko riječi o značenju ove obljetnice uputio don Željko Majić, generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko mrkanske biskupije, a zatim je fra Miljenko Stojić, vicepostulator postupka mučeništva "Fra Leo Petrović i 65 subraće", izrekao kratko izvješće o radu Vicepostulature u protekloj godini te se zahvalio svima koji su sudjelovali i pomogli u organizaciji ovog molitvenog programa. Gvardijan širokobriješkog samostana fra Tomislav Puljić pozdravio je nazočne i zahvalio se onima koji su na bilo koji način doprinijeli da 72. obljetnica ubojstva fratara bude sadržajno bogata, Bogu ugodna i svima od koristi, naglasivši kako su ove molitveno-spomeničke večeri razlog za radost i Crkvi nebeskoj i Crkvi zemaljskoj.

Kroz ova četiri dana molitveni program je putem interneta i radiovalova prenosila Radiopostaja Široki Brijeg.

Tijekom mjeseca veljače i u ostalim franjevačkim samostanima Hercegovačke franjevačke provincije slavit će se Svete mise za pobijene fratre i puk. U sklopu obilježavanja obljetnice ubojstva fratara u Mostaru 12. veljače u Franjevačkom samostanu s početkom u 19 sati održat će se tribina s temom "Istinom do pomirbe". Tribinu organizira Udruga "Središte Hrvatskog svjetskog kongresa za istraživanje posljedica totalitarizama". Sudionici tribine su mr. sc. Hrvoje Mandić, mr. sc. Dražen Barbarić i dr. sc. Ivo Lučić. Sutradan, 13. veljače, u 11 sati na Filozofskom fakultetu na ovu će temu Ivo Lučić i Dražen Barbarić održati predavanje za studente i ostale zainteresirane, a Sveta misa zadušnica za ubijene fratre mostarskog samostana slavit će se u utorak, 14. veljače, u 18 sati. (kta/pobijeni.info)