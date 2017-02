Vatikan, 7. veljača 2017.

Ukočeni se boje slobode koju nam daje Bog; boje se ljubavi – ustvrdio je Sveti Otac u propovijedi na jutarnjoj Misi u Domu Sveta Marta, 6. veljače 2017.. Papa je kazao da je kršćanin 'rob ljubavi', a ne obveze, a vjernike je pozvao da se ne skrivaju iza strogosti Zapovijedi.

Gospodine, silno si velik! - Papa je propovijed započeo govoreći o pripjevnom psalmu u kojem se Bog hvali poradi njegovih čudesnih djela. Bog djeluje kako bi stvorio divotu stvorenja, a sa svojim Sinom djeluje kako bi ponovno stvorio stvorenja, otkupljenjem – kazao je papa Franjo prisjećajući se kako ga je nekoć neko dijete pitalo što je Bog radio prije nego je stvorio svijet. Njegov je odgovor bio: Ljubio je.

Zašto je Bog stvorio svijet? Zato da ima nekoga kome može dati i s kim može podijeliti svoju puninu. A u ponovnom stvaranju Bog šalje svojega Sina da „ponovo uredi; obnovi“: da od ružnoga učini lijepo, od zablude istinu, od lošega dobro. Isus veli: 'Otac moj neprestano radi, zato i ja radim'; zakonoznanci su se na te njegove riječi sablažnjavali i htjeli ga ubiti – podsjetio je Sveti Otac.

Zašto? Zato jer Božje stvari nisu prihvaćali kao dar, već kao pravdu: to su Zapovijedi. Oni su ih čak umnažali. Umjesto da su srce otvarali daru, oni su se skrivali i utočište tražili u krutosti Zapovijedi, koje su umnožili do 500 i više… Nisu znali prihvatiti dar; dar se prihvaća sa slobodom. Bojali se slobode koju nam Bog daje; bojali su se ljubavi – rekao je Papa.

Evanđelje veli da su htjeli ubiti Isusa jer je rekao da je Bog učinio divno djelo kao dar. Treba prihvatiti Očev dar. Stoga smo danas zahvaljivali Bogu: 'Gospodine, silno si velik!' Žarko te ljubim jer si mi dao ovaj dar. Stvorio si me i spasio. To je molitva hvale, radosti; takva molitva kršćanskom životu daje radost, a ne zatvorena, žalosna molitva osobe koja nikada ne zna prihvatiti dar, jer se boji slobode koju dar donosi. Zna jedino izvršavati obveze. Robovi obveze, a ne ljubavi. Kad postaneš rob ljubavi, bivaš slobodan. Lijepo je to ropstvo – istaknuo je Papa.

Evo dva čudesna djela Božja: stvaranje i otkupljenje, odnosno ponovno stvaranje – istaknuo je Papa, a potom upitao: Kako prihvaćam taj Božji dar – stvorenje? Prihvaćam li ga kao dar, ljubim li stvorenje, čuvam li stvoreno? Stvorenje je dar – ustvrdio je ponavljajući:

Kako prihvaćam otkupljenje, oprost koji mi Bog daje; to da me posinjuje u svom Sinu; prihvaćam li to s ljubavlju, nježnošću, sa slobodom ili se skrivam iza strogosti zatvorenih Zapovijedi, koje bivaju sve „tamnije“, jer ne oslobađaju? Svatko se od nas može pitati kako živi stvaranje i otkupljenje. Neka nam Gospodin omogući shvatiti njegovu ljubav prema nama da i mi možemo danas reći: 'Silno si velik, Gospodine! Hvala ti!' – zaključio je Papa. (kta/rv)