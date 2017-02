Osaka, 7. veljača 2017.

U Osaki će, 7. veljače 2017., biti proglašen blaženim japanski mučenik Justus Takayama Ukon, feudalac i samuraj koji je živio u XVI. stoljeću, a koji je radije izabrao progonstvo nego da se odrekne kršćanske vjere. Beatifikaciju će predvoditi kardinal Angelo Amato, pročelnik Zbora za proglašenje svetih.

Ratnik s katanom, mačem japanskih ratnika, okrenutim prema dolje, kojemu je na vrhu križ. Riječ je o kipu Ukona, Kristova samuraja, koji predstavlja povijest njegova života: od daimya, moćnoga feudalnog gospodara, moćnika u borbi, do siromaha i prognanika sve do smrti. Rođen je 1552. godine, i kršten kada je imao 12 godina, odnosno kada je njegov otac, kroz propovijedanje isusovca svetoga Franje Ksaverskoga, prihvatio kršćansku vjeru. Kao feudalni gospodari, obitelj Takayama je došla do vlasti u pokrajini Takatsuki, te se Ukon zauzeo u širenju kršćanstva, utemeljujući sjemeništa i odgajajući misionare i katehiste. Na njegovu je teritoriju, od 30.000 stanovnika, njih oko 25.000 prihvatilo vjeru.

Govoreći o budućem blaženiku, kardinal Angelo Amato je istaknuo da je prisvojio glavnu Isusovu poruku, a to je zakon ljubavi. Zbog toga je bio milosrdan sa svojim podanicima, pomagao je siromašnima, davao potporu samurajima u potrebi. Utemeljio je bratovštinu milosrđa. Posjećivao je bolesne, bio velikodušan u davanju milostinje, zajedno s ocem Darijem nosio je lijes pokojnikâ koji nisu imali obitelji, i brinuo se da ih se sahrani. Sve je to izazivalo divljenje i želju da ga se oponaša – napomenuo je kardinal Amato.

Progoni su započeli 1587. godine, kada je šogun Hideyoshi protjerao sve misionare. Ukon i njegov otac odrekli su se časti i izabrali siromaštvo. Započela su i raspinjanja na križ, a kada je 1614. godine šogun Tokugawa definitivno zabranio kršćanstvo, Ukon, budući da se nije htio odreći svoje vjere, otišao je u progonstvo na Filipine, zajedno s još 300 kršćana. Preminuo je samo četrdesetak dana nakon dolaska na Filipine.

Budući da je bio poučen časti i odanosti, bio je istinski Kristov ratnik, ali ne s oružjem s kojim je bio vješt, nego riječju i primjerom – primijetio je kardinal Amato. Vjernost Gospodinu Isusu bila je toliko ukorijenjena u njegovu srcu, da ga je tješila u progonima, u izgnanstvu, u napuštenosti. Gubitak njegova povlaštena položaja, i svođenje na siromašni život i skrivanje, nisu ga žalostili, nego su ga učinili mirnim, i čak radosnim, jer je ostajao vjeran krsnim obećanjima – istaknuo je kardinal Amato.

O tomu kako se odvijao postupak obraćenja kod Ukona, objasnila je Lia Beltrami, redateljica dokumentarnoga filma o tom budućem blaženiku, naslovljenoga „Ukon samuraj – Put mača, put križa“. Možemo reći da Ukon prolazi kroz tri razdoblja obraćenja – napomenula je Beltrami – Krštenje, dok je još bio dječak, zajedno s ocem; zatim trenutak kada se našao usred bitke, i kada je shvatio da to nije njegov put; i na kraju kada se morao odlučiti između dvojice velikih feudalaca.

Da se odlučio za jednoga, to bi izazvalo progon Crkve koja se rađala; dok bi izborom drugoga izgubio dva rođaka koji su bili oteti. Odlučio je ne ući u logiku svijeta, nego odreći se svega, odreći se statusa feudalnoga gospodara, odreći se dvorca kao bi nasljedovao Put križa – objasnila je Beltrami te istaknula da pritom nije nikada napustio japansku kulturu, štoviše, uvijek ju je vrjednovao. (kta/rv)