Skopje, 6. veljača 2017.

U Skopju je 3. veljače 2017. završila trodnevna konferencija o socijalnom dijalogu "Pitanje imigracija: nova europska politika za socijalnu koheziju" u organizaciji Kršćanskog radničkog pokreta iz Italije (MCL), Europskog centra za radnička pitanja iz Njemačke (EZA), Sindikata obrazovanja, znanosti i kulture Makedonije (SONK) i Hrvatskog kulturnog društva Napredak.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici zemalja regije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Kosova, Crne Gore, Albanije i Makedonije, kao i oni iz Italije.

Predsjednik Kršćanskog radničkog pokreta Carlo Costalli istaknuo je važnost održavanja ovoga skupa u Makedoniji jer Makedonija na neki način predstavlja ulazna vrata izbjeglicama i migrantima s Bliskog Istoka. "Ne trebate podizati zidove prema njima", kazao je Costalli, naglasivši kako pored fizičkih zidova postoje socijalni, ekonomski i religijski zidovi, koji su nevidljivi, ali i opasniji od onih stvarnih. "Bez zemalja Jugoistočne Europe Europska unija nije cjelovita i potrebna je brza integracija svih zemalja koje žele postati članicama EU-a. Ne smijemo se prepustiti pesimizmu", zaključio je Costalli.

Jakim Nedelkov, predsjednik SONK-a, rekao je da u Makedoniji živi nešto više od dva milijuna stanovnika, a od toga je 720 000 zaposlenih, pri čemu je samo 110 000 članova neke od sindikalnih organizacija. "To ne znači da je ekonomsko stanje u Makedoniji dobro i da ne postoji potreba za sindikalnim organiziranjem. Dapače, najrazvijenije zemlje imaju najviše radnika sindikalno aktivnih."

Kopredsjednik EZA-e Piergiorgio Sciacqua naglasio je da je regija Jugoistočne Europe za sada periferija EU-a. "Samo zajednički možemo riješiti sve probleme, pa i one koji se tiču integracija, ali i migracija. Moramo djelovati zajedno, a ne parcijalno", rekao je Sciacqua i zapitao se koja je svrha šengenskog sustava ako gradimo zidove. "Europska politika bi trebala imati jasnu politiku i pregovarati sa zemljama iz kojih dolaze migranti."

"U Bosni i Heregovini imamo sada nekakav krhki mir. No, i takav je bolji od bilo kakvog sukoba", naglasio je predsjednik Napretka prof. dr. Franjo Topić. "U posljednje se vrijeme vide neki pomaci na europskom putu Bosne i Hercegovine, ali on mora biti ubrzan. I danas ću ponoviti da je Bosna i Hercegovina zanimljiva i komplicirana jer se u njoj susreću tri svijeta. Naši političari ovu činjenicu često zlorabe jer homogeniziranje na nacionalnoj osnovi koriste za svoje interese. Važno je da se u BiH počinje upravljati različitostima, a ne ih zlorabiti. A za to je, kao i cijeloj regiji, potreban istinski dijalog".

Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak prof. Topić i član Napretkove Središnje uprave Vanja Gavran u Skopju su se susreli i s biskupom skopskim mons. Kirom Stojanovim te obišli Memorijalni centar Majke Terezije, a prof. Topić je tom prilikom o Majci Tereziji govorio kao utjelovljenju katoličkog socijalnog nauka. (kta/hkdn)



