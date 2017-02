Vatikan, 5. veljača 2017.

Potrebno je promijeniti pravila igre društveno-gospodarskog sustava, a nasljedovati dobrog Samarijanca nije dovoljno – poručio je, 4. veljače 2017. papa Franjo sudionicima susreta Gospodarstvo zajedništva, koji je organizirao Pokret fokolara. „Gospodarstvo i zajedništvo dvije su riječi koje suvremena kultura drži razdvojenima i često smatra suprotnima“, kazao je Papa i istaknuo da su oni povezali te dvije riječi, prihvaćajući poziv Chiare Lubich, koji je uputila prije 25 godina u Brazilu.

Sveti je Otac potom upozorio na opasnost novca koji može postati idol: „Novac je važan, posebno kada ga nema; prehrana, obrazovanje i budućnost djeteta ovise o njemu, no postaje idol kada postane cilj“, a ne sredstvo. Kada kapitalizam od zarade čini jedinu svrhu, postoji opasnost da se pretvori u idolopoklonički okvir, oblik štovanja. „Božica sreće“ postala je božanstvo opasnog financijskog sustava koji uništava milijune obitelji diljem svijeta. „Idolopokloničko štovanje je zamjena za vječni život“, objasnio je Papa, „pojedinačni proizvodi, poput automobila ili mobitela, stare te se troše, ali ako imam novac ili kredit, mogu si odmah kupiti nove, zavaravajući se da tako pobjeđujem smrt.“

Najbolji i najpraktičniji način da izbjegnemo to idolopoklonstvo je da novac dijelimo s drugima, prije svega sa siromašnima ili da omogućimo mladima da studiraju i rade – kazao je Sveti Otac upozorivši da se ne može služiti dvama gospodarima: Bogu i novcu. Papa Franjo je potom istaknuo brojne inicijative, javne i osobne, kojima se želi umanjiti ili iskorijeniti siromaštvo. On vidi napredak: danas smo osmislili brojne nove načine kako pomoći siromašnima i odbačenima od društva te imamo djelotvornije ustanove nego u prošlosti. No, izbjegavanjem plaćanja poreza kao i njegovom utajom, ne čini se samo nešto nezakonito, već se niječe temeljni životni zakon – zakon uzajamne skrbi.

„Glavni je etički problem tog kapitalizma da odbacuje, a poslije odbačene nastoji sakriti. Ozbiljni oblik siromaštva u nekoj civilizaciji je kada ona više nije u stanju vidjeti svoje siromahe koje se najprije odbacuje, a potom skriva“, kazao je Papa. Objasnio je zatim da ako gospodarstvo zajedništva želi biti vjerno svojoj karizmi, mora se pobrinuti ne samo za žrtve, već također treba izgrađivati sustav gdje je sve manje i manje žrtava, sve dok ih možda i ne bude. „Dok god gospodarstvo proizvodi barem jednu žrtvu, dok god ima barem jedna odbačena osoba, zajedništvo se neće ostvariti; slavlje općeg bratstva neće biti potpuno”, rekao je Sveti Otac te dodao: „Prema tome, moramo raditi prema promjeni pravila igre društveno-gospodarskog sustava.“

Nasljedovanje dobrog Samarijanca nije dostatno – upozorio je papa Franjo. „Naravno, kada poslodavac ili bilo koja druga osoba naiđe na neku žrtvu, on ili ona je pozvana pobrinuti se za nju. (…) No iznad svega važno je djelovati prije nego što neki čovjek naiđe na razbojnike, boreći se protiv okvirâ grijeha, koji proizvode razbojnike i žrtve. Poslodavac koji je samo dobri Samarijanac čini samo polovicu svoje dužnosti: brine se o današnjoj žrtvi, ali ne smanjuje broj onih sutrašnjih“, kazao je Papa.

Sveti je Otac članovima skupine rekao da je važno darivati samoga sebe: „Tvoj novac, iako važan, nije dovoljan. (…) Lako je dati dio svoje zarade, a da pritom ne zagrlim ili ne dotaknem ljude koji primaju te 'mrvice'. Umjesto toga, dovoljno je samo pet kruhova i dvije ribe da se nahrani mnoštvo ako se radi o darivanju cijeloga sebe. Po logici Evanđelja, ne daješ li se potpuno, ne daješ se dovoljno“, kazao je papa Franjo, zaključivši svoj govor sljedećim riječima: „Neka 'ne' gospodarstvu koje ubija postane 'da' gospodarstvu koje daje život jer je solidarno, uključuje siromašne, te koristi zaradu kako bi stvorilo zajedništvo.“ (kta/rv)