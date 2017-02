Vatikan, 3. veljača 2017.

Živimo u gradovima koji grade tornjeve i trgovačke centre te ostvaruju velik promet nekretninama … no ostavljaju dio sebe na rubovima, na periferiji – upozorio je papa Franjo u videoporuci u kojoj je objavio molitvenu nakanu za mjesec veljaču. Sveti je Otac istaknuo kako sve to ima za posljedicu „da je velik broj stanovništva isključen i odbačen – bez posla, bez perspektive, bez izlaza“. Papa nas je stoga pozvao da ne napustimo te ljude i na kraju je poručio: „Molimo za one u kušnji, osobito siromašne, izbjeglice i izbačene iz društva, da u našim zajednicama naiđu na prihvat i ohrabrenje.“.

Video s titlovima na engleskom jeziku može se pogledati ispod. (kta/rv)