Sarajevo, 2. veljača 2017.

Klanjanjem, molitvom Prve večernje Prikazanja Gospodinova i Euharistijskim slavljem u katedrali Srca Isusova u Sarajevu, 1. veljače 2017. započelo je obilježavanje Dana posvećenog života u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Na klanjanju i molitvi Večernje učešće su uzele brojne redovnice i redovnice te bogoslovi Franjevačke teologije, Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“, a pridružili su im se i dijecezanski svećenici. Predvoditelj je bio đakon Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Emanuel Josić koji je također ravnao franjevačkim bogoslovskim zborom „Fra Nenad Dujić“.

Euharistijsko slavlje slavio je pomoćni vrhbosanski biskup mons. Pero Sudar uz koncelebraciju većeg broja svećenika. Redovnici i redovnice čitali su misna čitanja i zazive Molitve vjernika te otpjevali psalam.



Prigodnu propovijed biskup Sudar utemeljio je na misnim čitanjima toga dana i zaustavio se na činjenici sablazni. Podsjetio je na Isusove riječi: „Blago onom tko se ne sablazni o mene“ (Mt 11, 2-11) i „Istina, sablazni moraju doći, ali jao onomu po kome sablazan dolazi!” (Mt 18,7). „Da čovjek čovjeka može sablazniti u njegovoj želji i nastojanju da učini dobro, to nam je razumljivo. Da čovjek čovjeku može biti zapreka na putu prema Bogu, znamo da i to može biti činjenica. Ali da Bog može biti čovjeku sablazan, to zvuči teško“, kazao je biskup Sudar pojašnjavajući da oba misna čitanja govore o mogućnosti da Bog čovjeku bude na sablazan te da se u evanđeoskom odlomku izričito kaže: „I sablažnjavahu se o njega“. Dodao je da sv. Pavao potiče vjernike da poteškoće i nepravde u životu ne uzmu kao nešto što im od Boga dolazi kao teret i kazna, „kao da bi Bog, što je izraženo u mnogim religijama, bio i Bog koji čini zlo“.

„Mi znamo da i u vlastitom životu, kada nas stisne nevolja i kada nam se događaju nepravde i vidimo nepravde u svijetu, postavljamo pomalo i samog Boga u pitanje. Ljudi idu tako daleko da im patnja nevinih, napose patnja djece i takozvana šutnja i indiferentnost Boga na sablazan, budu na toliku sablazan da radi toga ne mogu, iako bi željeli, vjerovati u Boga. Isus se u evanđelju čudi nad ljudskom nevjerom, nad nevjerom svojih sugrađana i svoje rodbine. Oni su doista sablaznili. Zašto se čovjek sablažnjava radi Boga? Zato što imamo svoju krivu sliku o Bogu. Nazarećani su imali posve krivu sliku o Bogu. Nisu mogli vjerovati da prorok koji čini velika djela izlazi iz njihove sredine. I ostat će vjerni toj svojoj sablazni“, kazao je biskup Sudar napominjući da se u evanđelju ne govori pozitivno o Isusovoj rodbini. Dodao je da se Isus suprotstavlja vjerskim i državnim vlastima što se smatralo sramotom za njegov rodni kraj i njegovu rodbinu. Kazao je da na Isusov sprovod nije došao nitko od rodbine osim njegove majke.

„Dok razmišljamo o Isusovim riječima: Blago onom tko se ne sablazni o mene, ne smijemo zaboraviti da je Isus, upravo u onom trenutku kad su ga njegovi najbliži došli odvesti na silu, zaokružio pogledom i pružio ruku prema učenicima te rekao: 'Evo, reče, majke moje i braće moje!' Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je i brat i sestra i majka'. Mi smo pozivom postali Isusova rodbina. Ali ne smijemo zaboraviti kako se Isusova rodbina odnosila prema njemu; ne smijemo zaboraviti da smo pozvani hoditi za Isusom kao svjetlom. Isus je Svjetlo svijeta. Svjetlo je onaj koji daruje razumijevanje života, razotkriva tajnu ljudske egzistencije; Svjetlo onaj koji objavljuje Boga, koji daje smisao života, koji daje odgovor na pitanje patnje života. A svakoj patnji, pa i onoj fizičkoj, vrhunac je nestanak, smrt. Svjetlo je Onaj koji je kadar svaku patnju pa i smrt pretvoriti u radost i život. Mi smo pošli za tim Svjetlom. Koliko mu vjerujemo u svagdanjim patnjama života; koliko ga prihvaćamo kao kriterij u razlučivanju istine od laži, zla od dobra, svjetla od tame? Tko hoće ići za Svjetlom života i želi zadobiti puninu života, mora pored sebe imati Mariju kao svjetiljku na putu. Drugačije nisu mogli apostoli i oni koji su ubrojeni u zbor svetih“, zaključio je biskup Sudar potičući sve da dopuste Blaženoj Djevici Mariji da ih majčinskom ljubavlju prihvati za ruku u nastojanju da hode za Svjetlom života. (kta)



Foto: Ivan Matijević

