Vatikan, 2. veljača 2017.

Nosite nadu spasenja kao kacigu (1 Sol 5,8), svjesni da je objekt naše nade siguran budući da je Gospodin naš Isus Krist uskrsnuo – poručio je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 1. veljače 2017. u dvorani Pavla VI. Sveti je Otac nastavio niz kateheza o kršćanskoj nadi, a kao polazišnu točku uzeo je najstariji novozavjetni tekst – Prvu poslanicu sv. Pavla Apostola Solunjanima. U toj poslanici sv. Pavao ohrabruje mladu kršćansku zajednicu – koja s radošću slavi Isusovo uskrsnuće – da vjeruje kako vazmeno otajstvo ima konkretni učinak i za vjernike. Papa je naglasio kako sumnje koje je imala solunska zajednica pogađaju i nas:

„Ovo pismo je pravovremeno“, istaknuo je Sveti Otac. „Svaki put kada se suočavamo s vlastitom smrću ili smrću voljene osobe, osjećamo da je naša vjera stavljena na kušnju. Sve naše sumnje i naša krhkost izlaze na vidjelo te se pitamo: 'Postoji li doista život poslije smrti?' Ovo mi je pitanje također prije nekoliko dana postavila jedna žena za vrijeme audijencije: 'Hoću li se susresti sa svojom obitelji?'“

Potpuno je razumljivo bojati se smrti – nastavio je papa Franjo – nitko nije imun na nju. No, Papa je upozorio prisutne kako je kršćanska nada drukčija od uobičajenog shvaćanja nade. U svakodnevnom životu nadu obično poimamo kao nešto što želimo, a što se može, ali i ne mora ostvariti. Primjerice, nadamo se da će sutra biti dobro vrijeme, a moglo bi biti grozno. To ne odgovara kršćanskom shvaćanju nade. Kršćanska nada je „nada u spasenje“; to je nada koju nosimo na glavi kao „kacigu“ i koja je usmjerena prema nečemu što se – u nama – već ispunilo. Radi se o tome da naučimo živjeti u tom iščekivanju. Sveti je Otac ujedno ponudio konkretan primjer kako ostvariti to:

„Kada žena shvati da je trudna, svaki dan uči živjeti u iščekivanju da će vidjeti pogled djeteta koje dolazi … I mi moramo živjeti i učiti iz tih ljudskih iščekivanjâ te živjeti u iščekivanju gledanja, pronalaženja Gospodina. To nije lako ostvariti, ali se može naučiti: živjeti u iščekivanju“, kazao je papa Franjo.

Međutim, ovaj stav iščekivanja pretpostavlja ponizno srce – naglasio je Papa. Onaj koji je ispunjen samim sobom i svojim zemaljskim dobrima, ne može vjerovati nikomu drugom osim samom sebi. Sveti je Otac rekao da ga je u Pavlovoj poslanici posebno dirnula sigurnost s kojom Pavao najavljuje buduće puno zajedništvo s Gospodinom: „I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom“ (1 Sol 4,17). „To je lijepa stvar“, nastavio je Papa, „sve će minuti, ali nakon smrti ćemo zauvijek biti s Gospodinom. To je sigurnost nade; i to ista ona sigurnost koju je izrazio Job kad je rekao: „Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi […] Njega ja ću kao svojega gledati“ (Job 19,25.27). I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom – kazao je na kraju papa Franjo.

U svojoj tweet-poruci istoga dana Sveti Otac je pak poručio sljedeće: „Bog želi da svi gledamo jedni na druge kao na braću i da živimo kao braća, oblikujući veliku ljudsku obitelj koja je skladna u svojoj različitosti.“ (kta/rv)