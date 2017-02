Vatikan, 1. veljača 2017.

Ako ustrajno gledamo Isusa, s čuđenjem ćemo otkriti da On s ljubavlju gleda svakoga od nas – ustvrdio je Sveti Otac, 31. siječnja 2017. u propovijedi na jutarnjoj Misi u kapeli Doma Sveta Marta, na liturgijski spomen svetoga Don Bosca.

Pisac poslanice Hebrejima potiče da u vjeri trčimo „ustrajno gledajući Isusa“. Evanđelje pak veli da Isus nas gleda i da nas vidi. On nam je blizu, „uvijek je među ljudima“. Nije s čuvarima koji štite da ga ljudi ne dodiruju. Bio je među ljudima i oni su ga doticali. Kad bi izlazio, mnoštvo je uvijek bilo veće. Ne vodeći računa o tomu što drugi govore, on je tražio narod, a narod njega. Mnoštvo nije skidalo pogled s njega, niti on s mnoštva. Svakoga je vidio, a to je posebnost njegova pogleda. U mnoštvu je vidio svaku osobu – istaknuo je Papa.

Osvrćući se na ulomak iz Markova evanđelja, Papa je rekao da opisuje dva čuda: Isus ozdravlja ženu koja je dvanaest godina patila od krvarenja, a koja među mnoštvom uspijeva dotaknuti njegovu haljinu. Isus primjećuje da ga je netko dotaknuo. Nakon toga je uskrisio Jairovu dvanaestogodišnju kćer. Primijetivši da je gladna, roditeljima je rekao da joj daju jesti. Isusov pogled obuhvaća malo i veliko. Isus tako gleda: vidi sve nas, svakoga pojedinačno. Jer je blizu vidi naše velike probleme, radosti i naše male stvari. On se ne boji velikih stvari, ali vodi računa i o malima. Isus tako gleda – ustvrdio je papa Franjo.

Ako trčimo, trajno upirući pogled u Isusa, dogodit će nam se isto što se nakon uskrsnuća Jairove kćeri dogodilo narodu, koji mu se divio. S pogledom uprtim u Isusa idem naprijed i što otkrivam? On gleda mene. Njegov pogled u meni potiče veliko čuđenje, a to se čuđenje rađa iz susreta s Isusom. Ne bojimo se! Ni žena se nije bojala dotaknuti rub njegova ogrtača. Ne trebamo se bojati. S pogledom uprtim u Isusa trčimo na tom putu i doživjet ćemo iznenađenje koje će nas ispuniti čuđenjem: Isus me gleda – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)