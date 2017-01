Kopanice, 28. siječanj 2017.

Vrhbosanska župa svetog Mihovila Arkanđela Kopanice mala je zajednica u Bosanskoj Posavini u općini Orašje koja broji 261 katolika. U poplavi 2014. godine ova župa je najteže nastradala u cijeloj BIH jer je u potpunosti bila pod vodom i to dosta dugo. Poplava je započela 17. svibnja 2014. kada je popustio obližnji nasip na rijeci Savi, a pojedine kuće bile su pod voom sve do spomendana svetog Ante. Iako je ova zajednica nedugo nakon rata prošla još jednu „Golgotu”, ipak je ostalo dobrih srdaca koji su spremni pomoći drugima u nevolji. Župa redovito godišnje prikuplja pomoć za sjemenište u Travniku i jedna je od rijetkih u Vrhbosanskoj nadbiskupiji u koju odgojitelji iz Travnika moraju kamionom doći po prikupljene namirnice. Za Božić 2015. godine iz župe Kopanice je pripremljen 51 paket za sve obitelji u župi Bosanski Šamac jer je to također nastradala župa s uglavnom starijim pučanstvom.

Završavajući Godinu milosrđa i započinjući Godinu katoličkog laikata u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, župnik i članovi Misijske sekcije došli su na ideju koja će se pokazati kao pun pogodok. Naime, od nedjelje Krista Kralja pa do Božića iza svake nedjeljne Mise članovi Misijske sekcije su nudili adventski i božićni nakit, jaslice, čestitke, kolače, rakiju i kuhano vino po simboličnim cijenama odnosno za dobrovoljni prilog, a sav utržak je bio namijenjen za misiju Kivumu u Ruandi koju vodi bosanski ujko fra Ivica Perić, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Sve ponuđeno je bilo pripremljeno marljivim rukama članova Misijske sekcije, i malih i velikih. Prijatelji župe pomogli su u nabavci repromaterijala, a neki od njih su dolazili kupiti gotove proizvode šaleći se na račun župnika vlč. Marinka Filipovića da jedne jaslice po tri puta prodaje.

Misliti na misije i misionare i za njih moliti, materijalno pomoći misijama, te međusobno se družiti i okupljati, bilo je ono što je pokretalo i ovu akciju održavalo do samoga kraja.

Kruna i prekrasan zaključak ove akcije „Dani otvorenih srca” bio je iznenadni i u zadnji tren dogovoreni posjet fra Ivice koji je na Staru Godinu slavio Misu zahvalnicu u župi Kopanice. Prepuna crkva i vjerničko oduševljenje okupljenog puka je iznenadilo čak i župnika Marinka koji se, iako nije sumnjao u uspjeh ove plemenite akcije, nije mogao nadati tako dobrom odazivu s obzirom da je ovo mala zajednica nedavno prošla kroz teško razdoblje.

U prigodnoj propovijedi fra Ivica je istaknuo Božje milosrđe kao primjer i poticaj svima za vjernički život jer se i sami mogu nadati milosrđu ako budu milosrdni kao Otac nebeski. Ukratko je realistično prikazao stanje u svojoj Misiji i cijeloj Ruandi, ne kukajući nego ohrabrujući slušatelje kako bi u ovo vrijeme otuđenosti i nezadovoljstva mogli se na trenutak zaustaviti i procijeniti što je to uistinu bitno u životu a što ih nepotrebno opterećuje. Na kraju je zahvalio svima na molitvama i materijalnoj pomoći za Misiju Kivumu i pozvao sve koji mogu i žele da dođu k njemu u posjet.

Prikupljeno je 1950 € i 35 kilograma suhomesnatih i tekućih prehrambenih proizvoda jer su župljani tijekom blagoslova obitelji, znajući da se proizvodi mogu dostaviti u Ruandu, „pojačali” svoje darove koje inače redovito daruju župniku.

„Mnogi se pitaju od kud povezanost Kopanica i Kivumua? Evo odgovora. Pokojni fra Vjeko Ćurić, koji je djelovao u Ruandi te ondje prolio i svoju mučeničku krv, sin je žepačkog kraja, a i ja sam također podrijetlom iz žepačkog bazena tj. župe Lug-Brankovići. Tako je fra Vjeko i nakon svoje smrti nastavio povezivati ljude i pomagati svojim garama u Africi”, pojasnio je župnik Marinko koji smatra prevažnim napomenuti da su župljani Kopanica, pomažući drugima, zapravo pomogli sebi, jer su tijekom ove akcije otvorili svoja srca drugima i međusobno, više su se povezali i na kraju uvidjeli da minimalnim naporima mogu pomoći drugima a u isto vrijeme osjećati se bogatijima i zadovoljnijima u svojim otvorenim, za Boga i čovjeka, srcima. Poželio je da ovo bude lijep primjer svima koji žele pomoći, a možda mogu i više nego ova mala zajednica. (kta)



