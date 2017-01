Zagreb, 27. siječanj 2017.

U srijedu, 25. siječnja 2017. biskupi HBK su u Zagrebu održali jednodnevno zasjedanje. U razgovoru za Hrvatski katolički radio predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić rekao je da se ponajprije govorilo o radu Vijeća za život i obitelj HBK čiji je predsjednik, mons. Mate Uzinić imao susrete s pokretima 'Prolife' i 'Život biraj'. Biskupi su podržali sve one koji se zalažu za život od začeća do prirodne smrti. 'Pozvali smo i željeli bismo da takva društva i takve udruge, bilo da su crkvene bilo laičke, malo više surađuju. Važno je umrežiti se i kada smo zajedno onda smo puno jači', istaknuo je predsjednik HBK.

Poželjno je, smatra nadbiskup Puljić, da se vjernici laici u civilnom društvu sami organiziraju i potiču inicijative u prilog zaštite života: 'Dapače to je i poželjno zbog toga što se sve više u javnosti postavlja neka tvrdnja, neka teza, da je Crkva nešto posebno, a vjernici koji su u društvu mogu samo u Crkvi nešto raditi. Akcije ovih udruga i pokreta uistinu pokazuju da se u civilnim društvima one mogu afirmirati i na neki način razbiti ovu predrasudu kod ljudi koji ili ne znaju ili namjerno šire takve informacije – što oni imaju raditi na ulici, što oni imaju raditi na sveučilištu, što imaju raditi na televiziji. Ja sam nedavno pročitao jedan članak gdje se jedan novinar zgraža kako je moguće da je u prošloj godini na našoj sekularnoj televiziji bilo više od dvije tisuće vjerskih priloga. Kuda to društvo ide? Onda se polarizira, mislim. Zaista ljudi koji govore o sekularnosti, o demokraciji, ne razumiju što je to. A moram reći isto tako da često i naši vjernici, možda zbunjeni tim informacijama ili zabranama koje su postojale ili još uvijek postoje negdje u podsvijesti, ne usude se udružiti pa reći: 'Ljudi ja kao vjernik imam pravo očitovati svoje uvjerenje, zauzimati se za neke vrednote i očitovati u što vjerujem'.

Biskupi su saslušali i godišnje financijsko izvješće, te su upoznati s poduzetim reformama vezanima uz Hrvatsku katoličku mrežu koja bi, kako najavljuje nadbiskup Puljić, uskoro trebala početi funkcionirati u sjedištu HBK, na zagrebačkom Ksaveru. Od kadrovskih pak, promjena, zbog potreba novog preustroja i reorganizacije poslova unutar Tajništva i ustanova HBK za novog generalnog tajnika izabran je mons. Petar Palić, generalni vikar Dubrovačke biskupije. Mons. Fabijan Svalina, uz službu koju vrši u Hrvatskome Caritasu, imenovan je koordinatorom preustroja i preseljenja Hrvatske katoličke mreže u zgradu HBK. (kta/ika)