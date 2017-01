Sarajevo, 26. siječanj 2017.

Tijekom Molitve za mir, koja je upriličena 25. siječnja 2017. u Sabornoj crkvi na kraju Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, propovijed delegata kardinala Puljića vlč. dr. sc. Maria Bernadića, profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji nije mogao sudjelovati zbog zdravstvenih razloga, pročitao je vlč. Jakov Kajinić, duhovnik u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu. Propovijed profesora Bernadića prenosimo u cijelosti:

Draga kršćanska braćo i sestre,

Kršćani zapadnog obreda po gregorijanskom kalendaru na današnji dan slave blagdan Obraćenja Sv. Pavla apostola. Inače, znamo da je kao temeljni biblijski tekst za ovogodišnju molitvenu osminu izabran upravo Pavlov tekst iz Druge poslanice Korinćanima (5,14-20). Tekst, u kojem apostol svjedoči ljubav Kristovu koja obuzima svakog kršćanina. Nije to neka apstraktna ljubav; nije to tek „uzvišeni osjećaj ili ekstaza srca" (papa Franjo). Ne, to je ljubav koja je samu sebe predala u smrt kako bi mi mogli živjeti i biti spašeni. To je ljubav s kojom sve staro iščezava, a novo-gle- nastaje. To je ljubav koja prašta grijehe i sapire sve opačine.

I ljudi znaju međusobno jedni drugima oprostiti, ali počesto na vrlo nesavršen način. U smislu: oni oproste, ali onda počesto na to podsjećaju one kojima su oprostili (...) i to nerijetko na jedan neugodan svađalački način. Baš kao da ljudi iz svake situacije pokušavaju nešto ubrati, s nečim profitirati, nekoga nanovo zadužiti. No, ljubav Božja nije takva. Kad Bog prašta, On stvarno oprosti. U našoj duhovno-teološkoj tradiciji se kaže kako Bog uništava grijehe. Jednostavno, više ih nema kao da ih nikada nije ni bilo! Zato je apostol i mogao reći da s Kristovom ljubavi ono staro doslovno nestaje, a novo nastaje.

Sve što će apostol Pavao kasnije izreći i uraditi, duboko je povezano sa onim događajem iz njegova života kojeg danas obilježavamo. Pred vratima grada Damaska farizej Savao će biti zbačen s konja te poražen u najizričitijem smislu riječi. Pred svjetlom Uskrsloga srušit će se sva njegova ljudska uvjerenja i nastojanja. Služeći uzvišenom Zakonu, Savao na kraju biva suočen s preteškom optužbom da je progonitelj Božji. I to direktno iz božanskih usta! „Savle, Savle, zašto me progoniš?" On upita: "Tko si, Gospodine?" A on će: "Ja sam Isus kojega ti progoniš! Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti." Djela apostolska dalje kazuju: „Njegovi suputnici ostadoše bez riječi: čuli su doduše glas, ali ne vidješe nikoga. Savao usta sa zemlje. Otvorenih očiju nije ništa vidio pa ga povedu za ruku i uvedu u Damask" (Dj 9,1-8).

Sigurno se Savao, doskora Pavao, morao pitati gdje li pogriješio? Što li je to u međuvremenu krenulo po zlu? Pa on je od najmanjih nogu uredno slijedio otačke predaje i predano čuvao Zakon Božji. Kako to da je sada toliko kriv pred Gospodinom?

Jedna zanimljiva anegdota iz života nobelovca Alberta Einsteina govori kako je ovaj slavni učenjak jednog dana poštom primio papire za prijavu poreza. Njemu to i nije bilo posve jasno, pa je kod popunjavanja papira zatražio pomoć svojih studenata. Studenti, opet k'o studenti, te je netko od njih cijelu priču podijelio s medijima, a ovi se onda sutra raspisaše kako je veliki Einstein zapravo vrlo tanak matematičar (...) kao bavi se čovjek velikim teorijama, a ima problema s jednostavnom matematikom poreske prijavnice, koju i najprosječniji čovjek u Americi zna riješiti. Na to je učenjak odgovorio medijima: „Nemam ja problema s matematikom poreske prijavnice, nego se plašim filozofije koja iza toga stoji"!

Istina da svaka usporedba šepa, ali sa ovom anegdotom bi se poprilično lijepo mogla naznačiti bit Savlovog problema sa Zakonom. Jedno je pitanje: što je to Zakon, a sasvim drugo: koji to čovjek i koja mu filozofija stoji iza svega toga? Jer pouzdano znamo kako su se neki od najstrašnijih zločina u povijesti dogodili u ime zakona: aparthejd, holokaust, ropstvo, kolonijalizam (...) Pa i sam Krist Gospodin je raspet po Zakonu, što će reći u skladu s pravnim regulativama svoga vremena. Ono „zakonito" ne znači ipse facto i pravedno, jer slovo zakona je po sebi rastezljivo, a ljudi manipulativni! Pitanjem „radim li nešto po zakonu" uopće se ne može odgovoriti na drugo pitanje „radim li nešto iz ljubavi ili ne"? Ili opet slično tome: radim li tako po zakonu da pomognem ljudima ili radim po zakonu na način da na njih natovarim dodatno neku novu bijedu? Jer Savao je -da podsjetimo- bio krenuo u Damask da provodi Zakon, ali to u svakom slučaju nije moralo uključivati ono da se kršćani maltretiraju i okivaju! Tu je postojala i ona miroljubljiva solucija koju je zastupao njegov plemeniti učitelj - pismoznanac Gamalijel. Ovaj je smatrao da kršćane treba pustiti na miru, jer ako su od Boga, opstat će, a ako nisu, ionako propast će (Usp. Dj 5,38-39). I zato, još jednom: Jedna je stvar što je to zakon, a sasvim druga kakvo li se ljudsko srce tamo negdje iza njega skriva!

To je bila lekcija Savlu - lekcija božanske ljubavi! Ta ljubav je ujedno i polazište i kraj svih pozitivnih ljudskih nastojanja. S njom sve ima smisla, kao što je bez nje sve uzaludno. „Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao - ništa sam! I kad bih razdao sav svoj imetak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao - ništa mi ne bi koristilo" (1 Kor 13,1-3). A tako onda spada i na zakon: jedini dobar zakon je zakon okrijepljen ljubavlju, jer bez nje, i sam po sebi, zakon je proklet (Usp. Gal 3,10).

Već rekosmo, Ljubav je ta koja je gordog farizeja Savla zbacila s konja, ponizila i nakratko oslijepila, ali nije ga pogubila, kao što mu nije izrekla niti neku trajnu zabranu ili osudu. Nije, baš zbog toga jer je to ljubav. Gdje nje ima, uvijek će postojati i mogućnost jednog novog početka, osvit jedne nove nade, primitak snage za podić' se iz gliba i krenuti dalje.

Draga braćo i sestre, stoga bi smo na kraju mogli lijepo podsjetiti: Kad god govorimo o jedinstvu kršćana, moramo misliti na Božju ljubav koja krijepi, prašta i nanovo rađa, te koja i nas same poziva da ljubimo, praštamo i nikad ne posustajemo s dobrim nastojanjima. Ili u skladu sa onim što nazivamo duhovnim ekumenizmom, svako dobro kršćansko nastojanje može uspješno započeti i sretno završiti samo uz ove tri stvari: molitva, obraćenje srca i svetost života. Gospodin nas je na to i pozvao, da budemo „rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni" da naviještamo „silna djela Onoga" koji nas „iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu" (Usp. 1 Pt 2,9).