Vatikan, 26. siječanj 2017.

Imajte povjerenja u Božju providonosnu brigu, no pritom radite sve što je u vašoj moći kako biste odgovorili na izazove koji vam se nađu na putu – tim riječima je papa Franjo potaknuo vjernike na općoj audijenciji u srijedu, 25. siječnja 2017. u dvorani Pavla VI. Sveti je Otac nastavio niz kateheza o kršćanskoj nadi: prisjetio se primjera hrabre Judite, koja je u vrijeme asirske opsade grada Betulije, pomogla narodu povratiti povjerenje i nadu u Boga, predloživši na kraju plan koji je doveo do pobjede nad neprijateljem.

Papa je podsjetio da su stanovnici Betulije bili očajni jer je pred vratima bio asirski general Holoferno s vojskom. Njihove su riječi gradskim starješinama one očajnika: „Sad nam nema više pomoći niodakle: Bog nas je predao u njihove ruke da iznemognemo od žeđe i posvemašnje iscrpljenosti. A sada ih pozovite i predajte sav grad pljački Holofernovih ljudi i sve vojske njegove“ (Jdt 7,25-26). Njihovo pouzdanje u Boga se iscrpilo, došli su do svoje granice. „Koliko često smo mi osjetili kolebanje našeg pouzdanja i nade u Boga?“, upitao je Papa.

Vođa naroda pokušava sugrađanima povratiti nadu: poziva ih da izdrže još pet dana u iščekivanju Božje spasiteljske intervencije. No blijed je taj njegov pokušaj ohrabrenja: „Prođe li tih pet dana bez ikakve pomoći, izvršit ću što tražite“ (7,31). Nemaju povjerenja, iščekuju najgore. Zapravo, među narodom nema nikoga koji se još može nadati. Bili su očajni – kazao je Sveti Otac te je nastavio:

U takvoj situaciji na scenu stupa Judita. Udovica, žena iznimne ljepote i mudrosti, narodu je govorila jezikom vjere: „Želite ispitati namisli Boga Svevladara. […] Ne, braćo, nemojte ljutiti Gospoda Boga našega! Jer ako nam i ne htjedne priskočiti u pomoć u ovih pet dana, ipak nas može zaštititi ali i zatrti, i to naočigled neprijatelja naših, u one dane kad mu se svidi. […] Zbog toga, očekujući spas koji može doći od njega, dozivajmo ga u pomoć, i on će poslušati glas naš, bude li mu to drago“ (8,13a.14-15.17).

Primjer ove žene velike mudrosti i hrabrosti – rekao je papa Franjo – uči nas pouzdati se u Gospodinovu providonosnu brigu, ali nas isto tako podučava razlučivanju njegove volje u molitvi i poslušnosti te da činimo sve što je u našoj moći kako bismo odgovorili na izazove na koje naiđemo. Juditina vjera – nastavio je – nadahnjuje nas da se u povjerenju i poslušnosti predamo našem Ocu, dodavši kako on smatra da su žene hrabrije od muškaraca.

„Draga braćo i sestre, nikada nemojte nametati svoje uvjete Bogu, već dopustite kršćanskoj nadi da pobijedi vaš strah. Imati pouzdanje u Boga znači bezuvjetno biti dio njegova plana, prihvaćajući činjenicu da nam daje svoje spasenje i svoju pomoć na načine koji su drukčiji od onoga što očekujemo”, kazao je Papa.

Bog – nastavio je Sveti Otac – točno zna što nam je potrebno i trebamo se uzdati u Njega jer su njegovi putovi i djela drugačija od naših. Judita, žena puna vjere i hrabrosti dala je snagu svom narodu koji je bio u smrtnoj opasnosti i provela ih je putem povjerenja i pouzdanja. I mi – rekao je – moramo obratiti pažnju na mudre i hrabre riječi poniznih žena:

„Mudre riječi bakâ koje često znaju što reći i kako nas ohrabriti jer imaju životno iskustvo; one su trpjele, uzdale su se u Boga i Gospodin im je dao ovaj dar da nam mogu pokazati kako nastaviti vjerovati i uzdati se“, kazao je Papa, zaključivši katehezu sljedećim riječima: „Preporučimo se Ocu istom onom poslušnošću koja je u Getsemanskom vrtu Isusa potaknula da moli: 'Ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.'“ (kta/rv)