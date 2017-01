Sarajevo, 25. siječanj 2017.

Spomen na 174. rođendan sluge Božjega nadbiskupa dr. Josipa Stadlera obilježen je 24. siječnja 2017. u sarajevskoj prvostolnici gdje počiva tijelo ovog kandidata za oltar, prigodnom molitvenom pripremom za Euharistijsko slavlje koje je slavljeno u poslijepodnevnim satima.

Ovaj spomen uz sestre Služavke Maloga Isusa koje djeluju u Sarajevu i djecu Stadlerova dječjeg Egipta, na poseban su način obilježili Prijatelji Maloga Isusa i vjernici župe Imena Marijina s Gromiljaka koji su zajedno sa sestrama Služavkama Maloga Isusa iz istoimene župe hodočastili na grob sluge Božjega. Molitvenu pripravu animirale su sestre Služavke Maloga Isusa iz zajednice u Nadbiskupskom ordinarijatu zajedno sa Prijateljima Maloga Isusa župe Gromiljak. Nakon nekoliko uvodnih riječi o pozivu koji nam Gospodin upućuje u Evanđelju dana, da po vršenju volje Božje bivamo Isusu i braća i sestre i majka, na istu nakanu te na nakane koje su izrečene naglas, moljena je zajednička Krunica. Euharistijsko slavlje slavio je vlč. Antonio Čutura, pastoralni suradnik katedralne župe, a liturgijsko pjevanje animirao vlč. Jakov Kajinić, duhovnik bogoslova u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu, zajedno sa sestrama i vjernicima.

Vlč. Čutura je u prigodnoj propovijedi, pozdravivši okupljene sestre, Prijatelje Maloga Isusa i vjerni narod, podsjetio na posebni razlog slavlja, tj. spomen na rođendan prvog vrhbosanskog nadbiskupa Stadlera, te istaknuo kako je u svom životu želio izvršiti i vršio volju Božju. „Došavši u siromašnu i opustošenu nadbiskupiju počeo je graditi. Gradio je kamenom: podigao mnoge crkve, samostane, zavode za siromašne, ali podizao je i ljude. Po nadahnuću Duha svetoga i Božjom milošću osniva sestre Služavke Maloga Isusa, koje su ustvari njegova produžena ruka i koje će nastaviti ono što je on započeo“, rekao je vlč. Čutura obrativši se sestrama riječima da „Stadler upravo živi u vama drage naše sestre Služavke Maloga Isusa. Njegovo djelo, njegova ideja, vršenje Božje volje, živi u vama sestrama i danas. Vi nastavljate veliko djelo velikoga Nadbiskupa“, zaključio je vlč. Čutura.

Podsjetivši na spomendan sv. Franje Saleškog kojeg se po liturgijskom kalendaru Crkva istog dana spominje, vlč. Čutura je istaknuo važnost njegova lika i uloge u Crkvi toga vremena. „U borbi protiv kalvinizma uspio je vratiti mnoštvo onih koji su se udaljili od katoličke vjere, a postaje i biskup. Nazivaju ga svecem džentlmenom… jer je bio gospodin čovjek, visoke naobrazbe, a uspio je spojiti tu visoku naobrazbu s konkretnom Božjom ljubavlju i djelovanjem Božje ljubavi u svakom čovjeku. Uspješno je povezao tadašnju kulturu s kršćanstvom. Nešto slično kao što su u 16. st. učinili sv. Ignacije Loyola, sv. Terezija… A to isto je upravo napravio naš nadbiskup, veliki Stadler. Spojio je također kulturu i kršćanstvo i njega, poput sv. Franje Saleškog, možemo nazvati 'svetac džentlmen', gospodin čovjek; čovjek visoke naobrazbe, velike pronicavosti. Dolazi u Sarajevo gdje nema ništa. Ledina. I sada ti radi i gradi! Ali, snalazi se naš Stadler. I radi i gradi i moli. I evo, napravio je uistinu divno, velebno djelo. Ponavljam, ne samo tolike građevine, nego ono što je najbitnije ugradio je u ljude… i svoje sestre Služavke Maloga Isusa. Danas smo se okupili ovdje sa mnogim zajednicama u kojima djeluju naše sestre da razmišljamo o Božjoj riječi, da proslavimo rođendan velikoga Nadbiskupa, da se pomolimo na njegovom grobu i da se nadahnemo nad njegovim djelom, nad njegovim životom, nad njegovim krepostima, ne bi li i mi dobili one milosti koje je veliki Stadler dobio od Gospodina. A vjerujem da ih možemo dobiti ako živimo po Božjoj volji, ako nasljedujemo našeg velikog nadbiskupa Josipa Stadlera. Ako se jednostavno spustimo na zemlju, hodamo po zemlji, po nizini, bivamo ponizni. To je upravo i najveća krepost nadbiskupa Stadlera“ istaknuo je vlč. Čutura potaknuvši sve okupljene da mole za dar poniznosti, jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. „I mi po (Stadlerovu) zagovoru prosimo i molimo tu krepost. Prikazujemo i sva njegova djela, posebno sestre Služavke Maloga Isusa i sva njihova djela, sva sirotišta, domove, ustanove, sav trud koji poduzimaju, da upravo po nadbiskupu Stadleru zadobijemo milosti koje su nam potrebne. Danas zahvaljujemo Gospodinu za sva (Stadlerova) djela i za njegovu prohodnost Božje ljubavi i providnosti“, zaključio je vlč. Čutura koji je nastavio s euharistijskim slavljem na nakanu sestara Služavki Maloga Isusa.

Nakon popričesne molitve sestre, djeca i hodočasnici su se okupili oko groba sl. B. Stadlera, izmolili molitvu za njegovo proglašenje blaženim te otpjevali pjesmu u čast Djeteta Isusa. (kta/j.j.)

