Zagreb, 25. siječanj 2017.

Tijekom 57. teološko-pastoralnog tjedna na blagdan obraćenja sv. Pavla, u srijedu 25. siječnja, euharistijsko slavlje u sjemenišnoj crkvi Presvetog Srca Isusova na zagrebačkoj Šalati u koncelebraciji v.d. dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Tončija Matulića i rektora Međubiskupijskog sjemeništa vlč. Matije Pavlakovića, te svećenika sudionika Tjedna predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić.

Uvodeći u slavlje, podsjetio je na sv. Pavla i na njegov dijalog s Bogom koji je doveo do obraćenja. Na početku homilije biskup Rogić istaknuo je kako na taj blagdan cijela Crkva zaključuje Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana. Molitva svakako ne smije izostati, jer uvijek ostaje načelo - što smo bliže Kristu, vjerodostojniji u poslanju sigurno ćemo biti bliži i jedni drugima. Osobito je to ostvarivije i uspješnije i ima izgledniju budućnost tamo gdje zajednička molitva potiče i predstavlja najveću snagu, rekao je. Ukazujući na sam događaj obraćenja sv. Pavla, naglasio je kako nosi poticaj na razmišljanje o svjetlu i zaslijepljenosti i jednog posebnog dijaloga koji se u tom trenutku dogodio u životu Savla, odnosno sv. Pavla. Govori se, da ga je zaslijepila svjetlost s neba, a možda je ta svjetlost trebala ukloniti jednu drugu zaslijepljenost. Zaslijepljenost kojom je progonio kršćane trebala je biti izliječena, i dogodilo se to u simboličnom, ali i stvarnom padu koji donosi toliko simbolike, rekao je biskup Rogić te podsjetio na dijalog Uskrsloga i Savla u kojem on prepoznaje Spasitelja kojeg je do tada progonio. K tomu taj dijalog otkriva što Uskrsli želi od Savla: ali ne sve od jednom, nego korak po korak.

Možda bi i svatko od nas mogao naći takve trenutke u svom pozivu i svom životu. I na kraju kad bi promatrajući Pavla mogli i mi prepoznati taj događaj rođenja, daljnje životne korake i onda zajedno sa sv. Pavlom kazati: "Znam kome sam povjerovao" i u trenucima slabosti i poteškoća sjetiti se onoga što je Pavlu bilo rečeno: "Dosta ti je Pavle moja milost, jer snaga se u slabosti usavrši", a "milost Božja bijaše uvijek s njim". Dao Bog u ovoj misi da i mi to mognemo jednom reći za svoje poslanje, zaključio je biskup Rogić. (kta/ika)

Foto: Marija Belošević

foto