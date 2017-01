Vatikan, 25. siječanj 2017.

Ako činimo volju Božju, to ne znači da ne možemo raspravljati s Gospodinom ili se naljutiti na Njega; važno je biti vjerodostojan, ne pretvarati se, te mu na kraju reći „evo me“ – poruka je pape Franje koju je uputio u svojoj propovijedi na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, 24. siječnja 2017.

U središtu propovijedi je bila Poslanica Hebrejima. Kada Krist dolazi na svijet, govori: „Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: 'Evo dolazim, vršiti, Bože, volju tvoju!'“ Ta Isusova riječ – rekao je Papa – zatvara čitavi lanac „evo me“: cijela „povijest spasenja“ je zapravo „povijest 'evo me'“: od Adama, preko Abrahama, Mojsija, Ilije, Izaije, Jeremije, pa sve do Marijinog „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj“ i Isusovog „evo dolazim“.

No svi ti „evo me“ nisu uslijedili automatski, već „Gospodin razgovara s onima koje poziva na put i koje poziva na 'evo me'. Kada u Knjizi o Jobu čitamo – sva ta Jobova promišljanja, koji ništa ne razumije, te odgovore koje mu Gospodin daje, koji ga ispravlja… i u čemu se na kraju sastoji Jobov 'evo me'? Gospodine, u pravu si! 'Po čuvenju tek poznavah te dosad, ali sada te oči moje vidješe'“ (Job 42,5). To je 'evo me'. I to je kršćanski život: 'evo me', stalno 'evo me' kako bi činili volju Božju. Jedan za drugim. Lijepo je u Bibliji čitati odgovore ljudi koji traže Gospodina, kako su odgovarali. Lijepo je nalaziti takve odgovore! Evo me kako bih činio volju tvoju.“

Današnja nas liturgija poziva na razmišljanje: kakvo je moje 'evo me' Gospodinu? „Skrivam li se, poput Adama, kako ne bih morao odgovoriti? Ili, kada me Gospodin zove, umjesto da kažem 'evo me' ili 'što tražiš od mene', bježim poput Jone koji nije htio učiniti ono što je Gospodin od njega tražio? Ili se pretvaram da činim volju Božju, ali samo izvana, poput zakonoznanaca koje Isus žestoko osuđuje? Pretvarali su se: 'Sve je u redu … bez pitanja: činim to i ništa više od toga.' Ili, gledam li na drugu stranu kao što su to učinili svećenik i levit kada su vidjeli jadnog ranjenika, kojeg su razbojnici pretukli te ga ostavili polumrtva? Kakav je moj odgovor Gospodinu?“

Gospodin nas svakodnevno poziva da kažemo svoj 'evo me' – nastavio je Papa – ali možemo „raspravljati“ s njim: „On voli raspravljati s nama. Netko mi je rekao: 'Ali Oče, mnogo puta kad se idem moliti, naljutim se na Gospodina …': no i to je molitva! On voli kada se naljutiš i kada mu kažeš u lice ono što osjećaš, jer je Otac! I to je jedan oblik 'evo me' … Ili se skrivam? Bježim? Pretvaram? Ili gledam na drugu stranu? Svaki od nas može odgovoriti na pitanje: kakav je moj 'evo me' Gospodinu, kako bih činio njegovu volju u svom životu. Kakav je moj 'evo me'? Neka nam Duh Sveti dade milost kako bi pronašli odgovor na to pitanje“ – kazao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)