Sarajevo, 25. siječanj 2017.

Biblijski komentari molitve za osam dana

Mihej 4,1-5 - Na kraju dana vladat će pravda

Psalam 87 - Divote se govore o Bogu

Otkrivenje 21,1-5a - Bog će stvoriti novo nebo i novu zemlju

Ivan 20,11-18 - Susret s uskrslim Kristom vodi k osobnoj službi

Komentar

Što ako? Što ako bi se biblijska proročanstva zaista ostvarila? Ako bi ratovi prestali a oružja prekovana u životvorna oruđa? Što ako bi vladali Božja pravednost i mir, mir koji bi bio više nego puki izostanak rata? Što ako bi se čitavo čovječanstvo sabralo na slavlje u kojem nitko ne bi bio po strani? Što kad zaista ne bi više bilo ni tuge, ni suza, ni smrti? Bio bi to vrhunac pomirenja kojeg je Bog izvršio u Isusu Kristu. Bilo bi to nebo!

Psalmi, pjesme i himni pjevaju o danu kad će čitavo usavršeno stvorenje napokon dospjeti do cilja, dana u kojem će Bog biti "sve u svemu". Govore o kršćanskoj nadi u ostvarenje Božjeg kraljevanja, kad će trpljenje biti preobraženo u radost. Toga će dana Crkva biti otkrivena u svojoj ljepoti i milini kao jedno tijelo Kristovo. Gdjegod se okupljamo u Duhu i zajedno pjevamo o ispunjenju Božjih obećanja, nebesa se otvaraju i započinjemo već sada plesati na melodiju vječnosti.

Budući da već sada možemo iskusiti prisutnost neba, slavimo onda zajedno. Možda ćemo biti potaknuti da podijelimo slike ili pjesme iz vlastitih tradicija. Ti materijali mogu nam otvoriti prostor u kojem bismo iskusili našu zajedničku vjeru i nadu u Božje kraljevstvo.

Pitanja

- Kako zamišljate nebo?

- Koje vam pjesme, priče, poeme i slike iz vaše tradicije daju osjećaj sudjelovanja u stvarnosti Božje vječnosti?

Molitva

Trojedini Bože, Oče, Sine i Duše Sveti,

zahvaljujemo ti na ovoj molitvenoj osmini,

što se sabiremo kao kršćani

i za različite načine

na koje smo iskusili tvoju prisutnost.

Daj da uvijek zajedno slavimo tvoje sveto ime

kako bismo mogli nastaviti rast

u jedinstvu i pomirenju. Amen.