Vatikan, 24. siječanj 2017.

O velikim krasotama Kristova svećeništva, koji je samoga sebe žrtvovao, jednom zauvijek, za oproštenje grijeha, a sada nas zagovara pred Ocem i vratit će se da nas sa sobom odvede, govorio je Sveti Otac u propovijedi na jutarnjoj Misi u kapeli Doma Sveta Marta, 23. siječnja 2017.

Papa je upozorio na neoprostiv grijeh protiv Duha Svetoga. O Kristovu svećeništvu govorio je Papa osvrćući se pak na prvo misno čitanje iz Poslanice Hebrejima, koje govori o Kristu posredniku saveza koji Bog sklapa s ljudima. Isus je vrhovni svećenik. Kristovo pak svećeništvo je najveća ljepota koja nas potiče da Gospodinu pjevamo pjesmu novu, kako veli pripjevni psalam – primijetio je papa Franjo.

Kristovo se svećeništvo zbiva u tri razdoblja, istaknuo je Papa. Prvo je otkupljenje. Krist žrtvuje samoga sebe, jednom zauvijek, za oproštenje grijeha. S tom divotom priveo nas je Ocu, ponovo unio sklad u stvaranje, veli Papa. Druga je divota pak ono što sada čini, Isus moli za nas. Dok mi ovdje molimo, on moli za nas, za svakoga od nas: živ sada posreduje pred Ocem, da vjera ne bi splasnula. Koliko se puta od svećenika traži da mole jer znamo da svećenik s molitvom ima određenu snagu, upravo u žrtvi mise. Treća će se divota zbiti kada se Krist vrati, ali uzrok njegova povratka neće biti grijeh, već dovršetak Kraljevstva, kada će nas sa sobom privesti k Ocu.

Velika je dakle ljepota Isusova svećeništva u tri razdoblja: opraštanje grijeha, jednom zauvijek; posredovanje za nas, te razdoblje Kristova povratka, ali ima i suprotno, odnosno, neoprostivi grijeh. Mučno je slušati te Isusove riječi, ali on ih izgovara, a ako pak on to kaže, onda je istina. Zaista vam kaže da će sinovima ljudskim sve oprostiti, a znamo da Gospodin oprašta sve ako malo otvorimo srce. Sve! Grijesi i sve psovke koje će izreći, i psovke će dakle biti oproštene, ali huljenje protiv Duha svetoga nikad neće biti oprošteno – kazao je Papa.

Kako bi to objasnio Papa se osvrnuo na veliko svećeničko pomazanje Isusa: učinio ga je Duh Sveti u Marijinu tijelu, a svećenici su u obredu ređenja pomazani uljem. I Isus je kao veliki svećenik primio to pomazanje. A koje je bilo prvo pomazanje? – upitao je Papa te odgovorio: „Marijino tijelo s djelom Duha Svetoga“. A onaj koji to vrijeđa, psuje temelj Božje ljubavi, odnosno otkupljenje, ponovno stvaranje, psuje dakle Kristovo svećeništvo. Netko bi mogao reći da je Bog zločest jer ne prašta sve. Bog oprašta sve. Ali oprost ne žele oni koji tako govore, ne žele da im se oprosti. Ne dopuštaju da im se oprosti. Težina grijeha protiv Duha Svetoga je nedopuštanje da nam se oprosti, jer niječe Isusovo svećeničko pomazanje, koje je učinio Duh Sveti – kazao je Papa.

U zaključku propovijedi Papa se ponovo osvrnuo na velike divote Isusova svećeništva, također i na neoprostiv grijeh protiv Duha Svetoga, neoprostiv ali ne zbog toga jer ga Bog ne želi oprostiti već zato jer mi ne želimo da nam se oprosti, jer je grijeh protiv divote Isusova svećeništva.

Bilo bi dobro da tijekom mise mislimo kako ovdje na oltaru slavimo živi spomen Kristova svećeništva, jer će Isus ovdje moliti; ali i u ovoj je misi – reći ćemo nakon molitve Očenaš – i treće obilježje njegova svećeništva, kada će se on vratiti i naša nada u vječnu slavu. Na ovoj misi razmišljajmo o ovim ljepotama. A od Gospodina molimo milost da se naše srce nikada ne zatvori ovoj velikoj divoti, ovoj velikoj besplatnosti – zaključio je Papa. (kta/rv)