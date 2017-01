Sarajevo, 23. siječanj 2017.

Na spomendan sv. Fabijana, pape i mučenika, 20.siječnja 2017. upravitelj Svećeničkog doma u Sarajevu vlč. Fabijan Stanušić sa umirovljenim svećenicima i brojnim gostima toga dana svečano je proslavio svoj imendan. U ime umirovljenika uz svečani objed čestitku je izrekao vlč. Miroslav Agostini. On je kazao: „Sjetih se jutros da sam baš danas završio devetnicu za našeg svečara, ali i za ovaj Dom i zajednicu. Koristio sam troje litanije svih svetih. U prvima se papa Fabijan zaziva iza svetog Lovre, a ispred svetog Vinka, pa me to potaknulo da za imendan našega najvećeg poglavara nastavim danas trodnevnicu. U jednim litanijama svih svetih zaziva se: Sveti Fabijane, organizatoru Rimske Crkve, moli za nas! Naš svečar je organizator života „Svećeničkog doma“ ukrupno i u sitno! Ovom prigodom, jedno veliko hvala za sav rad, dobra djela i brigu vlč. Fabijana oko ove naše časne ustanove i nas u ovom „Domu“. Ovih dana u našim razgovorima često se spominje „nada“! Uz onu mudru. „Nada umire posljednja“! citira se arapska: „Onaj tko ima zdravlje, ima nadu, onaj tko ima nadu ima sve“! „Starost rađa bolesti kao zemlja travu“ (vijetnamska). „U starosti život tišti a smrt plaši“! (talijanska). Utjeha je u onoj: „Star je samo onaj tko više nema želje nešto učiniti“!(U.Ojeti). Nada je i u daljnjem otvaranju suradnje, razumijevanju, razgovorima o napretku zajedništva. Nazvani smo i „molitvena oaza“ (kardinal Puljić). Stoga molimo danas i uvijek za Božji blagoslov, zdravlje i uspjeh našega svečara i personala. Današnjem svečaru još jednom pridružujemo čestitke za imendan i 44. rođendan sa željom da poživi u dobrom zdravlju daleko u budućnost barem do dvije osmice! Živio naš svečar vlč. Fabijan i svi mi s njime!“. (kta/b.o.)