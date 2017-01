Vatikan, 23. siječanj 2017.

Misa koju je papa Franjo, 21. siječnja 2017. slavio u bazilici Svetoga Ivana Lateranskoga bila je završni obred Jubileja posvećenoga 800. obljetnici dominikanskoga reda. Bila je to i posebna prigoda za zahvalu Ocu – kako je Papa rekao u propovijedi – za djelo koje je pomoglo muškarcima i ženama da ne krivudaju u svjetovnoj površnosti, nego da osjete okus Evanđelja, postajući stvaratelji dobrih djela.

Bilo je to povijesno slavlje puno emocija, koje je na neki način podsjetilo na 21. siječnja 1217. godine, kada je papinskom bulom, upravo iz Laterana gdje je boravio, papa Honorije III. definitivno potvrdio rađanje, u krilu Katoličke Crkve, reda Španjolca svetoga Dominika de Guzmána, Reda propovjednika.

U svakomu dobu, danas, kao i u vrijeme svetoga Dominika, kao i prije dvije tisuće godina, kada je apostol Pavao pisao učeniku Timoteju – primijetio je Papa komentirajući Riječ Božju – život se kreće između dva ljudska suprotstavljena scenarija: „karnevala svjetovne znatiželje“ i „veličanja Oca kroz dobra djela“. Pavao upozorava Timoteja da će morati naviještati Evanđelje u prilikama u kojima ljudi traže uvijek nove učitelje, bajke, različite nauke, ideologije. To je 'karneval' svjetovne znatiželje, zavođenja. Zbog toga apostol poučava svojega učenika, rabeći i snažne riječi: insistiraj, upozoravaj, opominji, potiči, bdij, podnosi trpljenje – objasnio je Papa.

Danas se – prema riječima pape Franje – taj scenarij razvio i globalizirao zbog zavođenja subjektivističkoga relativizma. Težnja za traženjem novosti, koja je vlastita ljudskom biću, pronalazi idealnu sredinu u društvu izgleda, potrošnje, u kojemu se često stavljaju u uporabu i stare stvari, ali važno je da izgledaju kao nove, privlačne, primamljive. I istina je maskirana – napomenuo je Papa te dodao – Krećemo se u takozvanom 'tekućem društvu', bez stalnih uporišta, neutemeljenom, bez čvrstih i trajnih oslonaca; u kulturi prolaznosti, u kulturi 'upotrijebi i baci'.

Ali, postoji i scenarij koji je suprotan tom „svjetovnom karnevalu“ – o kojemu je Sveti Otac govorio navodeći riječi iz Matejeva evanđelja – a to je veličanje Oca koji je na nebesima. Od patvoreno slavljeničke površnosti prelazi se na veličanje koje je pravo slavlje – kazao je papa Franjo te dodao – i to zahvaljujući dobrim djelima onih koji su, postajući Isusovi učenici, postali 'sol' i 'svjetlo'. To je Isusov odgovor, i odgovor Crkve; to je čvrsti oslonac u 'tekućoj' sredini: dobra djela koja možemo ostvariti zahvaljujući Kristu i njegovu Svetom Duhu.

Jao Crkvi, ili nekoj posvećenoj osobi, ili kongregaciji koja izgubi okus; ne bi više ničemu služila – upozorio je Papa. Tako je bilo sa svetim Dominikom koji je, pun Kristove svjetlosti i soli, služio Evanđelju riječju i životom. Veličajmo Oca zbog njegova djela, koje je, milošću Duha Svetoga, učinilo da se brojni muškarci i žene ne rasprše u 'karnevalu' svjetovne znatiželje, nego su osjetili okus zdravoga nauka, okus Evanđelja, te su i oni postali svjetlost i sol, stvaratelji dobrih djela – rekao je na kraju Sveti Otac. (kta/rv)