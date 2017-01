Vatikan, 22. siječanj 2017.

Potreban je novi katekumenat koji će pripremiti za ženidbu, kao sredstvo protiv sve većeg broja ništavnih brakova – istaknuo je to papa Franjo i ove godine, u govoru Apostolskom sudu Rimske rote. Suci, dužnosnici, odvjetnici i suradnici suda bili su, naime, 21. siječnja primljeni u tradicionalnu audijenciju povodom početka sudske godine. Dva su temelja koja je Papa istaknuo kako bi se danas pomoglo bračnim parovima: djelotvorna formacija prije pristupa sakramentu, uz pratnju Crkve poslije.

Formacija prije i nakon sakramenta ženidbe. To je glavni put koji je naznačio Papa. Pred mentalitetom koji teži tomu da potamni vjeru, a koji je raširen i među samim kršćanima, Papa je, dakle, predložio ta dva „lijeka“. Prilike u kojima nedostaju vjerske vrijednosti – primijetio je papa Franjo – ne mogu ne uvjetovati i bračni pristanak. Razna su, naime, vjerska iskustva među onima koji traže taj sakrament: od onih koji aktivno sudjeluju u životu župe, do onih koje vodi opći vjerski osjećaj, i do onih koji su daleko od vjere.

U tom duhu, Papa je ponovno istaknuo potrebu 'novoga katekumenata' u pripravi za brak. Prihvaćajući želje sinodskih otaca na posljednjoj redovnoj sinodi, – kazao je – hitno je potrebno konkretno ostvariti ono što je predloženo već u dokumentu 'Familiaris consortio' (apostolskoj pobudnici svetoga Ivana Pavla II., op.ur.), odnosno, kao što je za krštenje odraslih katekumenat dio sakramentalnoga postupka, tako i priprava za brak ima postati sastavni dio cijele procedure sakramenta ženidbe, kao protuotrov koji će spriječiti sve brojnija ništavna ili neutemeljena sklapanja braka.

Sveti je Otac osim toga poželio da priprava bude također prava prigoda za evangelizaciju odraslih, i takozvanih dalekih. Približavanje vjenčanja za brojne je mlade prilika da se ponovno susretnu s vjerom – koju su možda stavili na rub svojega života – i zato što proživljavaju poseban trenutak u kojemu su spremni promijeniti smjer svojega života. Da bi priprava za brak bila što djelotvornija, potrebne su – prema Papinim riječima – osobe posebnih sposobnosti, kao i suradnja između svećenikâ i zaručnika, uz velikodušni prinos odraslih kršćana u obiteljskom pastoralu, kako bi se izgradilo remek-djelo društva, odnosno obitelj, odnosno muškarac i žena koji se vole.

Drugo uporište za papu Franju jest trajna formacija. Kršćanska je zajednica pozvana pratiti mlade parove s odgovarajućim sredstvima, počevši od sudjelovanja na nedjeljnoj misi, kako bi njegovali duhovni život u župi i u udrugama. Na putu ljudskoga i duhovnoga rasta mladih parova poželjno je da imaju uporište u skupinama u kojima mogu proći put trajne formacije, i to – istaknuo je Papa – kroz slušanje Riječi, kroz razgovor o temama koje se odnose na život obitelji, te kroz molitvu i bratsko sudjelovanje. Mladi parovi trebaju osjetiti da je, unatoč teškoćama i siromaštvima s kojima se moraju suočavati u svakodnevnom životu, njihova ljubavna priča dio „svete povijesti“, jer Bog uvijek ispunjava obvezu koju je preuzeo na njihov dan vjenčanja.

Mladi bračni parovi su često prepušteni sami sebi, možda iz jednostavnoga razloga što se rjeđe pojavljuju u župi; to se događa ponajviše kada se rode djeca – primijetio je Papa. Ali, upravo u tim prvim trenutcima obiteljskoga života treba zajamčiti veću blizinu i snažnu duhovnu potporu, pa i u odgoju djece, u odnosu na koju su oni prvi svjedoci i nositelji dara vjere – istaknuo je Sveti Otac te napomenuo da su župnici stoga pozvani biti sve više svjesni osjetljive zadaće koja im je povjerena na putu budućih supružnika, a to je da učine shvatljivom vezu između 'foedus', odnosno ugovora, i 'fides', odnosno vjere.

Na početku govora Papa je spomenuo naučavanje svojih prethodnika, svetoga Ivana Pavla II. i Benedikta Šesnaestoga. Sveti Ivan Pavao II. je istaknuo upravo duboku vezu između vjere i braka; koliko se, naime, čovjek udalji od vjere, toliko je manje sposoban upraviti pogled na bitne stvari. Benedikt XVI. je pak, u svojemu posljednjem govoru Rimskoj roti, istaknuo odnos između ljubavi i istine; bez toga ljubav je izložena promjeni osjećaja i nije u stanju izdržati kušnju vremena. Velika je hrabrost potrebna za brak u vremenu u kojemu živimo – rekao je na kraju papa Franjo, tražeći stoga od Crkve da učini da se osjeti njezina konkretna blizina svima koji kreću na taj važan korak. (kta/rv)