Sarajevo, 22. siječanj 2017.

Biblijski komentari molitve za osam dana

Ezekiel 36,25-27 - Dat ću vam novo srce

Psalam 126 - Ispunjeni radošću

Kološanima 3,9-17 - Obnovljeni u Kristu

Ivan 3,1-8 - Rođeni u Duhu

Komentar

Pavao je susreo Krista, uskrslog Gospodina, i postao obnovljena osoba – baš kao i svatko tko vjeruje u Krista. To novo stvorenje nije vidljivo golim okom, nego je stvarnost vjere. Bog u nama živi snagom Duha Svetoga i daje nam udjela u trojstvenom životu.

Tim činom novoga stvaranja, Pad biva nadvladan a mi uvedeni u spasotvorni odnos s Bogom. Doista se divote mogu govoriti o nama: u Kristu mi smo novo stvorenje, Pavao kaže, u njegovom je uskrsnuću svladana smrt, nitko i ništa nas ne može ugrabiti iz ruke Božje; u Kristu mi smo jedno i on živi u nama; u Kristu smo "kraljevstvo i svećenici" (Otk 5,10) dok mu dajemo hvalu što je pobijedio smrt i naviještamo obećanje novog stvorenja.

Taj novi život postaje vidljiv kad mu dopustimo da se oblikuje i da ga živimo u milosrdnosti, dobrostivosti, poniznosti, blagosti i strpljivosti. On također treba postati očitim i u našim ekumenskim odnosima. Opće je uvjerenje u mnogim Crkvama da što smo više u Kristu, to smo bliži jedni drugima. Posebice o ovoj 500. obljetnici Reformacije prisjećamo se kako dostignuća, tako i tragedija naše povijesti. Ljubav nas Kristova tjera da živimo kao obnovljena bića aktivno tražeći jedinstvo i pomirenje.

Pitanja

- Što mi pomaže prepoznavati da sam novo stvorenje u Kristu?

- Što moram učiniti da bih živio svojim novim životom u Kristu?

- Koje su ekumenske implikacije bivanja novim stvorenjem?

Molitva

Trojedini Bože, ti nam se objavljuješ

kao Otac i Stvoritelj, kao Sin i Spasitelj,

i kao Duh i Životvorac,

pa ipak ti si jedan.

Ti probijaš naše ljudske granice i obnavljaš nas.

Daj nam novo srce da prevladamo

sve što ugrožava naše jedinstvo u tebi.

To te molimo u ime Isusa Krista

snagom Duha Svetoga. Amen.