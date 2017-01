Vatikan, 21. siječanj 2017.

Trebamo nadvladati sebični mentalitet zakonoznanaca koji uvijek osuđuju – upozorio je papa Franjo na jutrošnjoj misi u Domu svete Marte. Počevši od današnjeg prvog misnog čitanja, Papa je promišljao kako novi savez koji Bog s nama sklapa u Isusu Kristu obnavlja naše srce i mijenja naš mentalitet.

Bog obnavlja sve „iz korijena, a ne samo izvana“. U svojoj se propovijedi Sveti Otac usredotočio na prvo misno čitanje, na odlomak iz Poslanice Hebrejima, koji je usmjeren na ponovno stvaranje koje Bog ostvaruje u Isusu Kristu. „Ovaj novi savez – primijetio je – ima svoje karakteristike.“ Prva karakteristika je – rekao je Papa – „da zakon Gospodnji nije način izvanjskog ponašanja“, već ulazi u srce i „mijenja naš mentalitet“. U novom savezu – nastavio je – „događa se promjena srca, promjena osjećanja, našeg načina postupanja“, mijenja se naš način gledanja na stvari.

Sveti Otac je dao primjer arhitekta koji na neko djelo može gledati hladno, pun zavisti ili s radošću, „dobronamjerno“: „Novi savez nam mijenja srce i omogućuje nam vidjeti zakon Gospodnji s ovim novim srcem, s ovim novim umom. Prisjetimo se zakonoznanaca koji su progonili Isusa. Oni su činili sve što je bilo propisano zakonom, imali su pravo u malom prstu. No svojim mentalitetom su bili daleko od Boga. Njihov mentalitet je bio sebičan mentalitet, usredotočen na njih same. Njihovo srce je bilo srce koje osuđuje, koje uvijek osuđuje. Novi savez mijenja naše srce i naš um. Ujedno se događa i promjena mentaliteta.“

Gospodin – dodao je Papa – „ide naprijed“ i jamči da nam je oprostio naše grijehe i da ih se više ne sjeća. „Ponekad se volim malo našaliti s Gospodinom – kazao je Sveti Otac – te mu reknem: 'Ti nemaš dobro pamćenje!'“. „Božja je slabost sljedeća: kada oprašta, on zaboravlja“:

„On zaboravlja jer oprašta. Pred skrušenim srcem, oprašta i zaboravlja: 'Zaboravit ću, neću se sjećati njihovih grijeha'. No ovo je ujedno poziv da ne podsjećamo Gospodina na naše grijeha te da više ne griješimo: 'Oprostio si mi, zaboravio si, ali ja moram…' Promjena života, novi savez me obnavlja i omogućuje mi promijeniti život, ne samo mentalitet i srce, već život. Živjeti: bez grijeha, daleko od grijeha. To je ponovno stvaranje. Tako Gospodin svakog od nas ponovno stvara“, rekao je papa Franjo.

Konačno, Papa je usmjerio svoju pozornost na treću karakteristiku, „promjenu pripadnosti“. Mi – kazao je – pripadamo Bogu, „drugih bogova nema“, „oni su gluposti“. „Promjena mentaliteta“, dakle, „promjena srca mijenja naš život i našu pripadnost“. To je „ponovno stvaranje koje je ljepše negoli prvo stvorenje.“ Zatražimo od Gospodina – potaknuo je Sveti Otac – da vjerno idemo naprijed u tom savezu“:

„Pečat tog saveza je vjernost, biti vjeran u tom djelu koje Gospodin čini kako bi promijenio naš mentalitet, da bi promijenio naše srce. Proroci su rekli: 'Gospodin će promijeniti tvoje srce od kamena u srce od mesa'. Promjena srca, promjena života, ne podsjećati Gospodina na svoje grijehe, ne griješiti više i promijeniti svoju pripadnost: nikada nemojmo pripadati svjetovnosti, duhu svijeta, glupostima svijeta, već pripadajmo samo Gospodinu“, kazao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)