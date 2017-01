Vatikan, 20. siječanj 2017.

Kršćanski život je borba, prepustimo Isusu da nas privuče – potaknuo je papa Franjo, 19. siječnja 2017. u propovijedi na jutarnjoj Misi u kapeli Doma Sveta Marta. Upozorivši na napasti koje nas vode na krivi put, podsjetio je da je Isus došao uništiti utjecaj zla na naša srca.

U propovijedi se Papa osvrnuo na misno evanđelje koje pripovijeda kako mnoštvo naroda poletno slijedi Isusa, te da su ljudi dolazili iz svih krajeva. Zašto je dolazilo mnoštvo naroda? - pitao se Papa. Evanđelje veli da je u mnoštvu bilo bolesnika koji su tražili ozdravljenje. Bilo je ljudi koji su rado slušali Isusa, jer je govorio s autoritetom, a to je diralo srce. Ljudi su spontano dolazili, a ne iz straha da ne izgube posao – rekao je Papa.

Narod je toliko hrlio da je Isus morao tražiti lađu kako bi se udaljio od obale. Ljudi su iz potrebe dolazili Isusu, Bog ih je privlačio. Bog je privlačio mnoštvo. Isus pak nije mogao ostati ravnodušan, kao neki učitelj koji nakon predavanja pere od svega ruke. Mnoštvo je diralo Isusovo srce. Evanđelje veli da se Isus 'sažalio jer je vidio narod kao ovce bez pastira'. Bog po Duhu Svetom privlači ljude Isusu – istaknuo je papa Franjo.

Čudno je da to što ovaj ulomak iz Markova evanđelja, u kojem se govori o Isusu, mnoštvu, zanosu i Gospodinovoj ljubavi, završava nečistim duhovima, koji su vidjevši Isusa vikali: „Ti si sin Božji“ – primijetio je Sveti Otac. To je istina; tu stvarnost svatko osjeti kad se približi Isusu. Nečisti duhovi to žele spriječiti, bore se protiv nas. Život bez napasti nije kršćanski, već ideološki, gnostički. Kad Bog Isusu privlači ljude, netko drugi ih tada vuče u suprotnom smjeru, u srcu se vodi rat. Stoga Pavao veli da je kršćanski život svakodnevna borba. Isus je došao uništiti Sotonino carstvo, došao je uništiti Sotonu, njegov utjecaj na naša srca – kazao je papa Franjo.

Papa je opisao kakva se borba vodi u kršćanskom životu: ili prepustiš da te Isus po Ocu privuče ili pak možeš reći: „Želim biti miran, živjeti u miru“. Ako želiš napredovati, onda se moraš boriti. Treba osjetiti kako se srce bori da Isus pobijedi – kazao je Papa dodajući:

Razmišljajmo o tomu kakvo nam je srce; osjećam li borbu u srcu? Između komotnosti i služenja drugima, između zabave i molitve, između jedne i druge stvari, osjećam li borbu? Osjećam li želju da činim dobro ili me nešto koči? Vjerujem li da moj život dira Isusovo srce? Ako ne vjerujem, onda treba puno moliti kako bih vjerovao, tražiti tu milost. Molimo milost od Gospodina da budemo kršćani koji znaju razlučivati što se događa u njihovu srcu i odabrati pravi put na kojem nas Bog privlači Isusu – zaključio je Papa. (kta/rv)