Sarajevo, 20. siječanj 2017.

Biblijski komentari molitve za osam dana

1 Samuel 16,1.6-7 - Gospodin gleda što je u srcu

Psalam 19,7-13 - Čista je zapovijed Gospodnja – oči prosvjetljuje

Djela 9,1-19 - Savao postaje Pavao

Matej 5,1-12 - Blaženstva

Komentar

Susret s Kristom sve okreće naglavačke. Pavao je to iskustvo imao na putu za Damask. Po prvi je puta mogao vidjeti Isusa kakvim uistinu jest: Spasitelj svijeta. Njegova su se gledišta u potpunosti promijenila. Svoje je ljudske, svjetovne sudove morao ostaviti iza sebe.

Susret s Kristom mijenja i naša stajališta. Pa ipak, često se zadržavamo u prošlosti i sudimo ljudskim mjerama. Izričemo tvrdnje ili činimo stvari "u Božje ime", no one zapravo služe nama. Tijekom povijesti, u Njemačkoj i u mnogim drugim zemljama, sami vladari, kao i Crkve, zlorabili su svoju moć i utjecaj kako bi proveli nepravedne političke ciljeve.

Preobraženi svojim susretom s Kristom, kršćani su Moravske Crkve (Herrnhuter) 1741. odgovorili na poziv da nikoga ne gledaju ljudskim očima, izabravši "podložnost Kristovom vladanju". Podlažući se Kristovoj vlasti danas, po-zvani smo vidjeti druge kao što ih Bog gleda, bez nepovjerenja ili predrasuda.

Pitanja

- Gdje u svojem životu mogu prepoznati iskustvo iz Damaska?

- Što se mijenja kad druge kršćane ili ljude drugih religija gledamo onako kako ih Bog gleda?

Molitva

Trojedini Bože, ti si izvor i uvir svih živih bića.

Oprosti nam kad mislimo samo na sebe

i kad smo zaslijepljeni vlastitim mjerama.

Otvori naša srca i naše oči.

Nauči nas da ljubimo, prihvaćamo i praštamo,

kako bismo mogli rasti u jedinstvu

koje je tvoj dar.

Tebi neka je hvala i slava,

sada i u vijeke vjekova. Amen.