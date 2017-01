Sarajevo, 19. siječanj 2017.

Tijekom Ekumenskog bogoslužja Riječi, koje je prvog dana Molitvene osmine 18. siječnja u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar, prigodnu propovijed uputio je delegat Mitropolije dabrobosanske protojerej stavrofor Vladislav Topalović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Propovijed protojereja Topalovića prenosimo u cijelosti:

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha!

„Ljubav (ἀγάπη) Kristova nas obuzima ...“ - riječi su koje stoje na početku biblijskog teksta iz Druge poslanice Korinćanima apostola Pavla kojeg smo upravo čuli. Ovo je već zasigurno drugi, ako ne treći ili četvrti put kako Pavao mladoj crkvi u drevnoj kozmopolitskoj metropoli Korintu skreće pozornost na agape, na ljubav kao osnovni kršćanski etos. Riječ o ljubavi obuzima cijelo biće apostola Pavla, sva njegova pisma, ali ona nekako najviše dolazi do izražaja u njegovoj prepisci s korintskom crkvom; u njegovim pismima (poslanicama) Korinćanima, kojih je bilo više, najmanje četiri, ali su samo dvije, Prva i Druga Korinćanima, sačuvane.

U danima kada molimo za jedinstvo kršćana, gotovo da ne postoji značajniji biblijski tekst kojeg bi se trebali prisjetiti, od ovih Pavlovih riječi o ljubavi. Ne samo tekst koji smo upravo čuli, već i poznata „Himna ljubavi“ iz Prvog pisma Korinćanima (13,1-17), naročito ako ih tumačimo kroz njihov životni kontekst- pokazat će nam zaista jedini pravi, jedini mogući i jedini pouzdani put ka jedinstvu kršćana: put ljubavi. To je onaj "ὑπερβολὴ ὁδὸς" (1Kor 12,31), "uzvišeniji put", kako Pavao ljubav naziva uvodeći nas u "Himnu ljubavi", put koji nadilazi svaki individualizam, partikularizam i - u našem kontekstu - konfesiju.

Pavlova riječ o ljubavi nije poetska pohvala nekom sentimentu, osjećanju, čulnom zanosu, ljubavi kao općem pojmu. Takve riječi i pohvale ljubavi naći ćemo i u izvanbiblijskoj drevnoj književnosti. O takvoj ljubavi (erosu) pjevaju antički pjesnici; za njom tragaju filozofi. Ona je njihova stalna inspiracija. Ali "ljubav Kristova" (agape) nešto je posve novo, originalno kršćansko. Zato ima i novo ime. Ona se više ne naziva eros, već agape. To je originalni kršćanski neologizam; novo ime za novu vrijednost!

Ali što ta ljubav jeste, ako već nije individualna stoička vrlina ili sentiment, saznat ćemo ako pogledamo kontekst Pavlovih pisama Korinćanima. Već na početku Prve poslanice Pavao kaže da je čuo da su se kršćani u Korintu podijelili: Jedni su se nazivali Apolonovim, drugi Petrovim, treći Pavlovim, a četvrti Kristovim. Svaka od ovih grupa imala je različita ispovijedanja, i svi su se krili iza autoriteta Krista ili apostola. Svaka je za sebe mislila da je pravovjerna. Ovo je, draga braćo i sestre, najstarija šizma u povijesti Crkve. Tek što je osnovana, Crkva u Korintu podijelila se, unatoč autoritetu apostola Pavla koji ju je osnovao, ne na dva, nego na četiri dijela. Ova podjela je dovela do otvorenih neprijateljstava - do skandaloznih nereda i nemogućnosti zajedničkog slavljenja euharistije. Uzrok ovom žalosnom stanju Pavao nalazi, između ostalog, u tome što su kršćani u Korintu, ma kojoj skupini pripadali, zaboravili na agape - na taj uzvišeni put - jedini put koji čini kršćansku duhovnost. Otuda Himna ljubavi, kao i riječi koje smo danas čuli (riječi o agape) - imaju samo jedan cilj - da prevladaju tragične raskole u Crkvi. Pavlova ljubav, dakle, nije neko uzvišeno stanje duše, neki psihološki fenomen, neka neodoljiva čežnja za drugim bićem, neka vanjska vrlina koja krasi kršćanina, već konkretna sposobnost zajednice da prevlada podjelu prouzročenu različitim vjerovanjima i različitim tumačenjima Evanđelja i apostolske propovijedi. Kršćanska ljubav aktivira se u punom kapacitetu tek onda kada je već došlo do opasnosti podjela. Jer ako imamo ljubavi - onda ćemo trpjeti radije nego prekinuti odnos, jer "ljubav dugo trpi" (1Kor 13,4). Ako imamo agape (ljubav), nećemo biti isključivi u vjeri, jer "ako imam vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam" (1Kor 13,1); jer "znanje nadima, a ljubav izgrađuje" (1Kor 8,2). Nećemo drugačije vjerovanje smatrati povodom za raskol - jer čovjek obuzet ljubavlju Kristovom zna da "još ništa ne znamo", ništa ne vidimo, odnosno "vidimo kao u ogledalu, kao u zagonetki, a onda ćemo licem u lice" (1Kor 13,12) .

Kao da Pavao govori nama! Kako su njegove riječi bile aktualne u svim epohama crkvene povijesti! Kako su, još više, aktualne danas! Kada bismo se samo malo zamislili nad ovim Pavlovim riječima, shvatili bismo da razlika u vjeri ne smije biti prepreka za agape, ma koliko nas u to uvjeravali zastarjeli udžbenici teologije. Jer djelomično znamo, djelomično vjerujemo, djelomično prorokujemo. Ma koliko čvrsta i nepokolebljiva, svaka je naša vjera djelomična, nesavršena. Ništa mi još ne znamo! Sve - i Bog, i čovjek, i svijet, i spasenje - sve je još uvijek enigma, podjednako za sve nas pravoslavne, katolike, protestante i druge. Savršeno Božje otkrivenje tek čekamo. Raskoli, zato, nastaju samo onda kada svoju vjeru, poput gnostika, proglasimo za znanje; kada je apsolutiziramo; kada je proglasimo savršenom; kada je izjednačimo s gledanjem licem u lice. A vjera ne može biti savršena, uči nas Pavao. Jedino je ljubav savršena.

Krist nas je pomirio. Raskoli su, zato, naš, a ne Njegov problem. Iz Njegove perspektive raskola nema. To što smo podijeljeni - znak je da nas nije obuzela ljubav Kristova. On nas je pomirio, darovao nam je pomirenje, dao nam je slobodu da idemo u zagrljaj jedni drugima, bez straha da ćemo tako izdati ono u što vjerujemo, bez straha da ćemo se pretvoriti u naivne ireniste. Jer kršćanska agape, iako dugo trpi - nipošto nije naivna. Ona nas poziva i da oštro ustanemo protiv nepravde i neistine, kao što su ustajali i Krist i Pavao i mnogi drugi kršćani kroz povijest; kao što je ustao i Martin Luther prije točno 500 godina. Ali ona nas poziva da ne prekinemo komunikaciju, da njegujemo ljubav i zajedništvo, da nam jedinstvo Crkve leži na srcu, jer nisu tragični razdori među nama, koliko naša međusobna "istrebljenja".

Kao nekada Korinćani, i mi kršćani današnjice stojimo zamišljeni i zapitani pred Pavlovim riječima. Jer iza nas su duge povijesti podjela. Čitav milenij je prošao od velikog raskola koji je podijelio kršćanstvo na Istok i Zapad, a ove godine navršava se 500 godina od početka reformacije koja je podijelila zapadno kršćanstvo. Ali, u svakoj podjeli treba tražiti priliku za katarzu, za obnovu, za pomirenje. I zaista, ako pogledamo u povijest vidjet ćemo da se ona ne sastoji samo od podjela, anatema i vjerskih ratova, već i od veličanstvenih težnji ka jedinstvu, ka dijalogu. Zahvaljujući tome danas smo u stanju, više nego ikad u povijesti, da na pozitivan način vrednujemo domete svake kršćanske zajednice; da u onom drugom ne gledamo "šizmatika", "heretika" i "sektaša", već da vođeni ljubavlju na koju nas Pavao poziva, prepoznamo i kod drugih tajanstvene putove i djela Duha Svetog. Danas, u tom Duhu, Crkve Njemačke koje su osmislile sadržaj ovogodišnjih molitvenih osmina, obilježavaju jubilej reformacije ističući, unatoč podjeli, pozitivne tekovine ovog velikog pokreta iz šesnaestog stoljeća. Reformacija nije samo donijela podjelu, već i napredak u svim poljima ljudskog života. Ona je preoblikovala brak i obitelj, državu i društvo, školu i sveučilište, znanost, gospodarstvo, umjetnost ... Otvorivši škole za sve slojeve društva, reformacija je napravila klimu za razvoj prirodnih i tehničkih nauka u čijim rezultatima danas uživamo. Naglašavajući marljivost, štedljivost i skromnost stvarane su ekonomije i etički principi na kojima počiva moderno društvo. Ali, najbitnije je sljedeće: Načelo protestantizma "sola scriptura" postalo je inspiracija mnogim katolicima i pravoslavcima željnih obnove svojih zajednica i vrijednosti. "Ad fontes" (ka izvorima) nije više samo humanistička ili protestantska fraza, već stalni poziv i princip gotovo svih pravoslavnih i katoličkih teologa našeg vremena. Reformacija nam je svima pomogla da se vratimo izvorima i da im se stalno vraćamo, da pogledamo ispod slojeva koje je povijest nanijela na našu vjeru, da je ponovno otkrijemo u njenom prelijepom izvornom obliku i da tako lice svojih crkava održavamo svježim i mladim do konca povijesti.

Crkvama u Njemačkoj pridružujemo se u molitvi za mir i jedinstvo. Ove Crkve znaju da cijene mir za koji je Krist umro na križu, jer su bile svjedoci teških povijesnih trenutaka u kojima je mržnja toliko trijumfirala da je Njemačka postala simbolom i slikom mržnje, patnje i podijeljenosti. I vjerski ratovi u davnini, i holokaust u novijoj povijesti - kao metafizičko i unikatno zlo u povijesti čovječanstva, i Berlinski zid nedavno - kao planetarna paradigma ideološke podjele čovječanstva, našli su svoje mjesto u ovoj kršćanskoj zemlji. Rijetke su povijesti, kao što je njemačka, na kojima tako jasno možemo sagledati istinu da je mir krhak, ali i da je malo ljubavi potrebno da se on održi i vrati. Samo ljubav (agape) može srušiti zidove, makar oni bili tako čvrsti kao što je bio onaj berlinski, kao što je samo ljubav mogla srušiti zidove u glavama i dušama korintskih kršćana podijeljenih na četiri skupine. Isto tako, samo agape (ljubav) može srušiti zidove među nama kršćanima.

"Ako, dakle, netko u Kristu - novo je stvorenje; Gle - sve staro prođe, novo je nastalo ". I Crkve u Njemačkoj i mi - ostavimo sve staro; stare rasprave, stare teme, stare nepravde, stare argumente! Jer mi danas stojimo pred sasvim novim izazovima, sasvim drugačijim od onih pred kojim su stajali naši oci i praoci. Krist nas je sve pomirio i poziva nas svakoga dana krenuti u dijalog od sada, od novoga, a ne od prošlosti, ne od staroga. Jedino smo tako i tada "nova stvorenja u Kristu".