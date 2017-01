Sarajevo, 19. siječanj 2017.

Biblijski komentari molitve za osam dana

Mihej 6,6-8 - Objavljeno ti je što je dobro

Psalam 25,1-5 - Spasitelju moj, pokaži mi svoje puteve

1 Ivanova 4,19-21 - Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi

Matej 16,24-26 - Tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga

Komentar

Smrću i uskrsnućem Isusa Krista, bili smo oslobođeni od potrebe da si sami dajemo smisao i od življenja samo po našim snagama. Sada živimo po životvornoj snazi Kristovoj, koji je živio, umro i uskrsnuo za nas. Kad poradi njega "izgubimo" svoj život, zadobivamo ga.

Proroci su neprestano bili suočeni s pitanjem o ispravnom životu pred Bogom. Prorok Mihej pronašao je vrlo jasni odgovor na to pitanje: "Samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi." Autor Psalma 25 znao je da to ne možemo činiti sami po sebi i stoga je vapio Bogu za vodstvo i snagu.

Društvena izolacija i rastuća usamljenost posljednjih su godina postale važne teme u Njemačkoj kao i u mnogim drugim suvremenim društvima. Kršćani su pozvani razviti nove oblike zajedničkog života u kojem bi dijelili sredstva za život s drugima i njegovali međugeneracijsku skrb. Evanđeoski poziv da ne živimo samo za sebe nego za Krista također je i poziv da dopremo do drugih i slomimo pregrade osamljenosti.

Pitanja

- Kako nas naša kultura iskušava da živimo samo za sebe umjesto za druge?

- Na koje načine možemo u svakodnevnom životu živjeti za druge?

- Koje su ekumenske implikacije poziva da ne živimo više samo za sebe?

Molitva

Bože, Oče naš, ti si nas u Isusu Kristu

oslobodio za život koji nas nadilazi.

Vodi nas svojim Svetim Duhom

i pomogni nam da naše živote usmjerimo kao braća i sestre u Kristu,

koji je živio, trpio, umro i uskrsnuo za nas,

i koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.