Sarajevo, 18. siječanj 2017.

Barem jedan tjedan u godini kršćanski se dobronamjerni svijet okupi kako bi zajednički od 18. do 25. siječnja molio na nakanu ponovnoga uspostavljanja vidljivoga jedinstva Kristove Crkve. Inicijativa je to – kako je već mnogima poznato – koja je potekla od anglikanskog svećenika Paula Jamesa Francisa Wattsona (1863. – 1940.) te se prvi put u obliku Molitvene osmine ostvarila 1908. Od tada pa do danas ponajviše se ukorijenila i živi u Katoličkoj Crkvi. Prvi konkretan plod donijela je već 1909. – u vidu primanja u puno zajedništvo s Rimokatoličkom Crkvom cijele anglikanske Družbe pomirenja koju je sa s. Luranom White, godine 1898. utemeljio upravo Wattson. Kako nekoć, tako je to i danas potvrda da ljudi ne odbacuju Božju milost za ostvarenje Isusove velikosvećeničke molitve „da svi budu jedno“ (usp. Iv 17,21), onda kada ostave po strani ono što se sržno ne tiče vjere. Zapravo, ako bolje pogledamo, vidjet ćemo da su teološke teme tijekom cijele povijesti bile na marginama unutar crkvenih razilaženja, a sve druge su dominirale i razdore učinile bolno vidljivima. Svoje današnje svjedočanstvo o tomu, na osobit način mogu ponuditi kršćani ovdašnjega podneblja.

O čemu je riječ bit će nam jasnije bacimo li pogled na Poruku „Svetog i Velikog Sabora Pravoslavne Crkve“ održanoga od 19. do 26. lipnja 2016. na grčkom otoku Kreti. Upućena „pravoslavnom narodu i svakom čovjeku dobre volje“ u mnogim svojim segmentima očituje slaganje s katoličkim naukom i stavovima glede pojedinih tretiranih područja. Kako se ističe „prvi i osnovni zadatak“ ovoga – valja ustvrditi: ipak samo „sastanka“, a ne svepravoslavnog sabora, zbog odustajanja Ruske, Bugarske, Antiohijske i Gruzijske Pravoslavne Crkve – bio je „proklamiranje jedinstva Pravoslavne Crkve“ koje je „zasnovano na svetoj euharistiji i apostolskom nasljeđu/sukcesiji“. „Jedna sveta, saborna, katolička [ili kako srpski jezik inzistira: katoličanska] i apostolska Crkva jest bogočovječja zajednica, predokus i doživljaj eshatona (buduće konačne stvarnosti kraljevstva Božjeg) u svetoj euharistiji“ – upravo ono što i katoličko učiteljstvo nalaže vjerovati. Nadalje, svaki bi katolički svećenik rado ponovio redak Poruke: „Sudjelujući u božanstvenoj euharistiji, moleći za cijeli svijet, dužni smo poslije svete liturgije nastaviti liturgiju i svjedočiti vjeru pred onima blizu i onima daleko.“

Isto se odnosi i na stavove o pridavanju velikog značaja dijalogu osobito s kršćanima; zatim, da „trezveni međureligijski dijalog znatno doprinosi izgrađivanju uzajamnog povjerenja, mira i pomirenja“; nadalje, da „Zapadna civilizacija nosi na sebi neizbrisivi pečat doprinosa kršćanstva u velikom vremenskom trajanju“; također, da je brak „neraskidivi odnos ljubavi između muškarca i žene i sakrament koji nas upućuje na odnos Krista i Crkve“. Isto je poimanje glede odnosa vjere i znanosti, izvora ekološke krize, bezlične globalizacije, važnosti bioetike utemeljene na kršćanskoj etici, uloge mladih, crkvenoga nemiješanja u politiku, nužnosti ostvarenja vjerskih sloboda te odgovornosti kršćana u prostoru i vremenu pod svjetlom vječnosti. Dakle, mnogo je više onoga što pravoslavci i katolici u aktualnom trenutku imaju zajedničko, nego onoga što ih kao takve razdvaja. A i ono što ih razdvaja može se „istinujući u ljubavi“ (usp. Ef 4,15), razgovorom otvorenoga duha, nadići.

Međutim, sve bi to puno lakše išlo da se u pitanja vjere i morala tijekom stoljeća nije upetljalo bezbroj niti političke, nacionalne ili koje druge interesne naravi. Osim toga, ono što možda ponajviše opterećuje ekumenski prostor ovdašnjega podneblja jest mitološka interpretacija stvarnosti. Jer, kako drugačije shvatiti da Srpska Pravoslavna Crkva još uvijek bez ikakvoga povijesnoga fakta govori o „milijun jasenovačkih žrtava“; Bl. Alojzija Stepinca, unatoč faktografiji i svjedočanstvima iz pravoslavnih pera, smatra „koljačem i krvnikom“; a – na dokaznim genocidom nastalu – Republiku Srpsku patrijarh Irinej izrijekom označuje kao „Božje djelo“? I onoga trenutka kada netko ukaže kako sve to nema veze s ni istinom, ni Kristom, onda ga Sveti Arhijerejski Sabor SPC-a (održan 14. – 25. 5. 2016.) jednostavno označi „ekstremističkim krugovima u BiH i Hrvatskoj“ te kaže da sa svima, osim s njima, imaju dobre odnose. Istini za volju, valja kazati kako se ni Katolička Crkva u Hrvata ne može pohvaliti s puno samokritike i suočavanja s vlastitim grijesima, no razvidno je da na njima ne gradi nikakav svoj mit. Stoga je jasno kako će put k željkovanom vidljivom jedinstvu voditi bavljenjem vjerom i vjerničkim pogledom na svijet, a ne svjetovnim interesima i mitomanskim interpretacijama.