Papa Franjo je, 13. siječnja uputio pismo mladima iz cijeloga svijeta, kako bi ga imali kao "kompas" ili "orijentir" za predstojeću Redovitu biskupsku sinodu, u listopadu sljedeće godine. Papa se mladima obraća otvoreno, čestito i s roditeljskom ljubavlju. Sadržaj Papina pisma prenosimo u cijelosti:

Dragi mladi,

zadovoljstvo mi je objaviti da će u listopadu 2018. g., započeti zasjedanje Biskupske sinode, kako bi se razmotrila tema: "Mladi, vjera i razlučivanje zvanja“. Htio sam da budete u središtu pažnje, jer ste mi na srcu. Danas se predstavlja Pripremni dokument; dokument koji isto tako povjeravam i vama, kao "kompas" na ovom sinodskom putovanju. Sjećam se riječî koje je Bog rekao Abrahamu: »Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati“ (Post 12,1). Ove riječi su sada upućene i vama, također. To su riječi Oca koji vas poziva da „krenete", da se zaputite prema budućnosti koja je nepoznata, ali koja sigurno vodi do ispunjenja; budućnost prema kojoj vas On sam prati. Pozivam vas da osluhnete Božji glas koji odzvanja u vašem srcu po dahu Duha Svetoga. Kad je Bog rekao Abramu: "Idi!", što je zapravo htio reći? Sigurno mu nije rekao da se udalji od svoje obitelji ili da se povuče iz svijeta. Abram je dobio uvjerljiv poziv, izazov, da napusti sve i ode u novu zemlju. Koja je to "nova zemlja" za nas danas, ako ne nešto više od jednostavnog i prijateljskoga društva za kojim vi, mladi ljudi, duboko čeznete i želite ga izgraditi i do na kraj svijeta? No, na žalost, danas ovo "Idi!" ima i drugo značenje; naime označuje zloporabu položaja, nepravde i rata. Mnogi od vas su podvrgnuti stvarnoj prijetnji nasilja i prisiljeni su pobjeći iz svoje zemlje. Njihov krik se uzdiže k Bogu, kao onaj Izraelov, kada je narod bio porobljen i potlačen pod faraonom (Usp. Izl 2,23).

Podsjetio bih vas također na riječi koje je Isus jednom rekao učenicima koji ga upitaše: "Učitelju [...] gdje stanuješ"; odgovorio im je: "Dođite i vidite" (Iv 1,38). Isus vas gleda i poziva Vas da idete s njime. Dragi mladi, jeste li primijetili taj pogled koji vam je upućen? Jeste li čuli taj glas? Jeste li osjetili potrebu da poduzme takav put? Siguran sam da, unatoč buci i zbrci koje u svijetu naizgled prevladavaju, ovaj poziv i dalje odjekuje u dubini vašeg srca kako bi se otvorili punini radosti. To će biti moguće dotle, da ćete uz stručne vodiče, naučiti kako poduzeti proces razlučivanja kako biste otkrili Božji plan u svom životu. Čak i kad je putovanje neizvjesno i padnete, Bog, bogat milosrđem, protegnut će svoju ruku i podići vas. U Krakovu, na otvaranju posljednjega Svjetskog dana mladih, pitao sam vas nekoliko puta: "Možemo li stvari promijeniti?" A vi ste uzviknuli: "Da!". Taj povik došao iz vaših mladih i mladenačkih srdacâ, koja ne podnose nepravdu i ne mogu se poviti pred „kulturom otpada", niti se podati globalizaciji ravnodušnosti. Slušajte vapaj koji se izvija iz nutrine vašeg ja! Čak i kada osjećate, kao prorok Jeremija, neiskustvo mladosti, Bog vas potiče da idete tamo gdje vas šalje: "Ne boj se, [...] jer ja sam s tobom da te izbavim" (Usp. Jer 1,8). Bolji se svijet može izgraditi i kao rezultat vaših napora, vaše želje za promjenom i vašom velikodušnošću. Ne bojte se slušati Duha koji predlaže odvažne stvari; ne odgađajte kad savjest od vas traži da preuzmete rizik sljedeći Učitelja. Crkva također želi čuti i vaš glas, vaše osjetljivosti i vašu vjeru; pa i vaše sumnje i kritike.

Učinite da se vaš glas čuje; neka odzvanja u zajednicama i neka ga čuju pastiri vaših dušâ. Sveti Benedikt je požurivao opate – čak i one mlade – kako bi se savjetovao, prije svake važne odluke, jer "Gospodin često otkriva mlađemu ono što je najbolje" (Pravilo sv. Benedikta, III, 3). Takav je slučaj, i s ovom sinodom. Moja braća biskupi i ja, želimo još više biti "suradnici vaše radosti" (Usp. 2 Kor 1,24). Ja vas povjeravam Mariji iz Nazareta, mladoj osobi poput vas, koju je Bog pogledao s ljubavlju, tako da vas može uzeti za ruku i voditi vas, do radošću ispunjenog i velikodušnog odgovora na Božji poziv, riječima: "Evo me" (usp. Lk 1,38).

S roditeljskom ljubavlju, Franjo

