Biblijski komentari molitve za osam dana

Izaija 53,4-12 - Žrtvova život svoj za naknadnicu

Psalam 118,1.14-29 - Smrti me ne preda

1 Ivanova 2,1-2 - Krist je umro za sve

Ivan 15,13-17 - Život svoj položi za svoje prijatelje

Komentar

Pavao je, kad je postao kršćaninom, došao do jednog radikalno novog shvaćanja: jedan je umro za sve. Isus nije umro samo za svoje, niti samo za one koji su primili njegovo učenje. Umro je za sve ljude, prošle, sadašnje i buduće. Mnogi kršćani, vjerni Evanđelju, kroz stoljeća su svoje živote položili za svoje prijatelje. Jedan je od njih bio i franjevac Maksimilijan Kolbe, koji je bio zatočen u koncentracijskom logoru u Auschwitzu i koji je 1941. voljno predao svoj život kako bi njegov suzatočenik mogao živjeti.

Isus je umro za sve, svi su dakle umrli s njime (2 Kor 5,14). Umirući s Kristom naš stari način života postaje stvar prošlosti i ulazimo u nov oblik postojanja: život u punini – život u kojem možemo iskusiti utjehu, povjerenje i opraštanje – danas – život koji svoj smisao ima čak i poslije smrti. Taj je novi život život u Bogu.

Došavši do tog spoznanja, Pavao se osjećao gonjenim ljubavlju Kristovom da naviješta Radosnu vijest pomirenja s Bogom. Kršćanske Crkve imaju udjela u tom istom poslanju naviještanja evanđeoske poruke. Trebamo se pitati kako ovo evanđelje pomirenja možemo naviještati s obzirom na naše podjele.

Pitanja

- Što se želi reći time da je Isus umro za sve?

- Njemački je pastor Dietrich Bonhoeffer napisao: "Ja sam drugom kršćaninu brat samo zbog onog, što je Isus Krist učinio na meni i za mene. Onaj drugi je meni postao bratom kroz to što je Isus Krist učinio za njega i na njemu." (Zajednički život, Osijek, 1995, str. 25) Kako to utječe na to kako vidim druge?

- Kakve to posljedice ima na ekumenski i međureligijski dijalog?

Molitva

Bože, Oče naš,

ti si nam u Isusu dao onoga koji je umro za sve.

Živio je našim životom i umro našom smrću.

Ti si prihvatio njegovu žrtvu

i uzdigao ga u novi život s tobom.

Daj da i nas, koji smo umrli s njime,

Duh Sveti učini da budemo jedno

i da živimo u obilju tvoje božanske prisutnosti

sada i dovijeka. Amen.