Caracas, 18. siječanj 2017.

Venecuelski su biskupi ponovno izrazili veliku zabrinutost zbog vrlo teškoga stanja u kojemu se nalazi njihova zemlja, te istaknuli da je 2016. godina završila loše, u velikom očaju. Sadašnje je stanje u Venezueli krajnje kritično – upozorili su biskupi. U pastoralnoj pobudnici naslovljenoj „Isus Krist, svjetlost i put za Venezuelu“, biskupi su, okupljeni prošlih dana u Caracasu na redovnom zasjedanju, istaknuli veliku oskudicu u hrani i lijekovima – piše vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano.

Glavno venecuelsko sveučilište je u jednoj studiji procijenilo da će se pothranjenost djece školske dobi u 2017. godini povećati za 3% u odnosu na prošlu godinu, te tako doseći broj između 350 i 380 tisuća pothranjene djece. Osim toga, predviđa se također da će biti sve manje hrane, zbog loše sjetve, te zbog nedostatka sredstava za uvoz hrane. Pogoršanje javnoga zdravlja, velika pothranjenost djece, ideologizacija obrazovanja, velika stopa inflacije te tako i gubitak kupovne moći, raširena korupcija i nekažnjivost, sve to daje mračnu sliku koja je svakoga dana sve gora – istaknuli su venecuelski biskupi.

U toj zemlji sada živi 3.200.000 djece u dobi do pet godina. Ako se što prije ne intervenira, 2017. godine će – po mišljenju venecuelskih biskupa – 12% njih bolovati od teške akutne neishranjenosti. Nedostatak hrane i lijekova će, osim toga, pogoditi i trudnice, starije osobe, psihijatrijske bolesnike i zatvorenike. Postoji također opasnost – upozorili su biskupi – od veće sklonosti bolestima, jer imunološki sustav ljudi neće imati zaštitu. Zbog teške gospodarske krize u kojoj se nalazi, Venezuela proizvodi samo 30% potrebne hrane, a za uvoz količine koja nedostaje, samo za ovu bi godinu bilo potrebno 900 milijuna dolara mjesečno.

Biskupi su osim toga izrazili sve veću zabrinutost zbog mržnje i političkoga nasilja, zbog velike stope kriminala i nesigurnosti, s ugnjetavačkim i razarajućim posljedicama, koje potiču kulturu smrti. Tijekom zasjedanja, predsjednik biskupske konferencije biskup Diego Rafael Padrón Sánchez podsjetio je na 29.000 osoba umrlih nasilnom smrću, i više od 120 političkih zatvorenika, te spomenuo krvoproliće koje su nedavno počinile paravojne skupine, kao i pljačke i vandalizam, te napad na trapistički samostan u gradu Méridi (Santiago de los Caballeros de Mérida).

Na kraju dokumenta biskupi su podsjetili na pokušaj Svete Stolice da podupre dijalog, žaleći što to nastojanje do sada nije imalo rezultata. Stoga su uputili apel da sve strane poduzmu akcije koje će dovesti do nadvladavanja krize u zemlji, i to kako bi se ponovno pokrenula proizvodnja, zajamčila pravna država i obnova društvenoga tkiva, promicala čestitost i odgovornost u javnom životu, te pomirenje među ljudima. (kta/rv)