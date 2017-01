Livno, 16. siječanj 2017.

U nedjelju, 15. siječnja 2017. u 64. godini života, 44. godini redovništva, te 35. godini svećeništva, u Čukliću je preminuo fra Jure Papić. Sveta misa i oproštaj iz župe Čuklić bit će u ponedjeljak, 16. siječnja u 14 sati. Sveta misa zadušnica slavit će se u samostanskoj crkvi na Gorici u Livnu u utorak, 17. siječnja u 12 sati. Nakon Mise obavit će se ukopni obredi na groblju na Gorici.

Fra Jure je rođen 25. rujna 1953. u Gornjim Rujanima, župa Lištani. Roditelji su mu bili Anto i Ivka r. Ćenan. Šest razreda osmogodišnje škole završio je u Lištanima od 1960. do 1967, a sedmi i osmi u Livnu od 1967 do1969. godine. Gimnaziju je završio u Visokom od 1969. do 1973. godine. U novicijat ga je primio i obukao u fratarski habit provincijal fra Šimo Šimić 15. srpnja 1973. u Visokom. Novicijat je proveo na Humcu u Hercegovini. Jednostavne zavjete položio je u Sarajevu 10. srpnja 1974. pred provincijalom fra Stjepanom Vrgočem. Svečane je zavjete položio također u Sarajevu 26. travnja 1981. pred provincijalom fra Alojzijem Ištukom. Bogoslovlje je studirao u Sarajevu od 1974. do 1982. godine. U tom vremenskom razdoblju odslužio je i vojni rok. Đakonat mu je podijelio u Sarajevu 5. srpnja 1981. nadbiskup Marko Jozinović, a prezbiterat biskup Alfred Pichler 21. ožujka 1982. u Lištanima. Đakonsku praksu obavio je 1981. u Vidošima. Kapelansku službu započeo je u Ivanjskoj u mjesecu rujnu 1982. godine, nastavio u Bihaću od lipnja 1987. te u Livnu od srpnja 1988. Župnikom u Vidošima postao je u srpnju 1991. godine. Od kolovoza 2000. je kapelan u Livnu, a od 2002. u Vitezu. Od 2003. je župnik u Ovčarevu, a od 2006. župnik u Podhumu. Od 2012. godine pa do svoje smrti bio je župnik u Čukliću. (kta/fia)