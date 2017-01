Vatikan, 16. siječanj 2017.

Crkva je u svim vremenima pozvana činiti ono što je činio Ivan Krstitelj – ljudima ukazivati na Isusa govoreći: „Evo Jaganjca Božjeg koji odnosi grijeh svijeta!“ – poručio je papa Franjo za vrijeme nagovora uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 15. siječnja 2017. okupljenim vjernicima na Trgu sv. Petra. U središtu njegova promišljanja je bio odlomak iz Ivanova evanđelja (Iv 1,29-34), u kojem Ivan Krstitelj Isusa naziva Jaganjcem Božjim.

Papa se zaustavio na ovom odlomku te je pozvao prisutne da zamisle scenu na obali rijeke Jordan, gdje je mnoštvo došlo da ih Ivan krsti. Ivan Krstitelj naviješta da je kraljevstvo nebesko blizu i poziva ljude da se pripreme, obrate i postupaju pravedno. Započeo je krstiti da bi ljudima ponudio konkretan način pokore. Sveti Otac je kazao da je Ivanu objavljeno kako će prepoznati Mesiju: Duh Sveti sići će na njega i ostati na njemu. A za razliku od Ivana, Mesija će donijeti pravo krštenje: on će krstiti Duhom Svetim.

Papa Franjo je podsjetio na prošlu nedjelju kada smo slavili Krštenje Gospodinovo. Tada smo imali priliku promatrati Isusa koji zajedno s ostalim grešnicima čeka u redu da ga Ivan krsti. I čim je Isus izašao iz vode, Duh Sveti silazi na Isusa u obliku goluba, a glas Očev objavljuje da je to Sin njegov Ljubljeni (usp. Mt 3,16-17). Ivanu je objavljen znak na koji je čekao: Isus je Mesija! No to se dogodilo na tako nevjerojatan način: Isus je među grešnicima, krstio se poput njih, u stvari za njih. Ipak, Duh prosvjetljuje Ivana i omogućuje mu shvatiti da se tako ispunjava pravednost Božja, tako se ostvaruje plan spasenja: Isus je Mesija, Kralj Izraela, ali ne moću ovoga svijeta, već kao Jaganjac Božji, koji na se uzima i oduzima grijeh svijeta.

Sveti Otac je istaknuo da su neki od prvih Isusovih učenika prije toga bili Ivanovi učenici. A znamo im i imena: Šimun-Petar, njegov brat Andrija, Jakov i Ivan. Svi su oni bili ribari; svi su bili Galilejci, poput Isusa. Papa je zatim otkrio zašto se zaustavio toliko na ovoj sceni: zato što je presudna! „Presudna je za našu vjeru; a također je presudna za poslanje Crkve. Crkva je u svim vremenima pozvana činiti ono što je činio Ivan Krstitelj – ljudima ukazuje na Isusa govoreći: 'Evo Jaganjca Božjeg koji odnosi grijeh svijeta!'“, rekao je.

„Riječi su to – nastavio je Sveti Otac – koje mi svećenici ponavljamo svaki dan, za vrijeme mise, kada ljudima nudimo kruh i vino koji su se pretvorili u Tijelo i Krv Kristovu. Ova liturgijska gesta predstavlja cjelokupno poslanje Crkva, koja ne naviješta samu sebe, već Krista; ona ne donosi samu sebe, već Krista. Jer On i jedino On spašava svoj narod od grijeha, oslobađa ga te ga vodi u zemlju života i slobode. Neka nam Djevica Marija, Majka Jaganjca Božjega, pomogne vjerovati u njega te ga slijediti“, kazao je na kraju nagovora papa Franjo.

Poslije podnevnog nagovora Sveti Otac je uputio apel za bolji tretman maloljetnih selioca. Okupljene je pozvao na molitvu i konkretnu solidarnost s maloljetnima koji su prisiljeni napustiti svoju domovinu – posebno djecu i maloljetne, koji su prisiljeni bježati sami, bez pratnje svojih roditelja ili starije rodbine. Naime, danas, 15. siječnja, obilježava se Svjetski dan selilaca i izbjeglica na temu „Maloljetni selioci, ranjiva i bez glasa“. Time se u središte pozornosti stavljaju nevolje najmlađih selioca i izbjeglica.

Nužno je poduzeti svaku moguću mjeru kako bi se osigurali i zaštitili maloljetni selioci – kazao je Papa – kao i njihova integracija u zemljama u koje su stigli. Maloljetnici su izloženi mnogim opasnostima, posebno ako nemaju pratnje – upozorio je – a to uključuje primjerice opasnost da ih se proda u roblje, i to često u seksualno roblje.

Sveti Otac je posebno pozdravio predstavnike različitih etničkih zajednica prisutnih u gradu kao i one koji su došli na Trg sv. Petra. „Dragi prijatelji, nadam se da ste sposobni živjeti mirno u mjestima koja su vam iskazala dobrodošlicu, da poštujete njihove zakone i tradicije te da – istovremeno – njegujete vrijednosti svoje kulture“, kazao je Papa dodavši: „Susret različitih kultura uvijek predstavlja obogaćivanje sviju.“

Papa Franjo prisutnima je preporučio primjer sv. Francesce Saverio Cabrini, zaštitnice selioca, koja je prešla u vječnost prije 100 godina. „Ova hrabra sestra posvetila je svoj život donoseći Kristovu ljubav onima koji su bili daleko od doma i obitelji. Njezino svjedočanstvo nam pomaže brinuti se za brata iz daleke zemlje, u kojem je prisutan Isus, često trpeći, odbačeni i poniženi“, kazao je na kraju Sveti Otac. (kta/rv)