Sarajevo, 13. siječanj 2017.

U Katoličkom školskom centru Sveti Josip u Sarajevu od 8. do 10. siječnja 2017. održan je Seminar Sustava katoličkih škola za Europu za djelatnike svih katoličkih školskih centara u BiH na temu "Samovrjednovanje nastavnika kao dio profesionalne zadaće i razvoja skrbnih navika u prosvjetnom pozivu". Seminar je otvorio pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar, promicatelj katoličkih škola za Europu koji je, izričući dobrodošlicu i pozdrave gostima, predavačima i sudionicima Seminara, napose zahvalio vlč. Mariju Ćosiću, ravnatelju Centra i domaćinu XXI. po redu Seminara, na uloženom trudu oko njegove pripreme.

Ravnatelj je svima poželio ugodan boravak u prostorijama Centra, nakon čega je uslijedilo obraćanje gostiju i prijatelja Centra, bračnoga para iz Njemačke, koji su nam u nekoliko faza predstavili projekt pod nazivom Dobar život za sve (Gutes Leben fur alle). Bilo je to istinsko svjedočenje dobrih ljudi i kršćana koji su svoj život pojednostavili po uzoru na jednostavan život Isusa iz Nazreta. Govoreći o evanđeoskom samoodricanju, jednostavnosti i skromnosti, pokušali su i na sudionike seminara prenijeti djelić žara kojim izgaraju za Boga i čovjeka, i potaknuti da štednjom prikupljaju sredstva za ljude koji su u potrebi.

Poticajno su na okupljene djelovale i riječi mons. dr. Ilije Janjića, kotorskoga biskupa, kojega je u uvodnom govoru Promicatelj toplo prozdravio, pritom mu zahvalivši zato što je iz Boke Kotorske, zemlje hrvatskih blaženika i svetaca, po ružnom i hladnom vremenu doputovao u Sarajevo kako bi na seminaru podijelio duhovna promišljanja na temu Božje vrjednovanje čovjeka - temelj istinskog samovrjednovanja.

Biskup Janjić je u početku duhovnoga predavanja istaknuo da je za svakoga od nas važno otkrivati sliku koju Bog ima o nama kao i Njegov plan s nama kako bismo u vrjednovanju samih sebe bili vođeni Njegovom istinom i ljubavlju: Bog nas je pozvao da idemo Njegovim putem, dovršavajući Njegovo djelo stvaranja, plan koji ima s nama. Bog ima planove sa mnom, imao ga je od početka. Imao je i s Adamom i Evom, ali su oni taj plan izokrenuli, i tako je sve potomstvo Adama i Eve sklono izokretanju Božjega plana, a ipak, Bog izlazi i govori nam da ne idemo za onima koji izokreću Njegove planove, nego: vi stvarajte svoje planove koji će biti za vaše dobro i dobro vaših potomaka, a evo vam izvrsnoga puta: moja je volja u deset Božjih zapovijedi, moja je volja u mome Sinu Isusu Kristu koji se rodio u Betlehemu, i koji je uzeo ljudsku narav da nam bude u svemu jednak, osim u grijehu. Božje djelo s nama ima veliki smisao i poruku, zahtijeva i napor da ga se ispravno upozna, prihvati i ostvari. To će biti uspješnije ako se potrudimo upoznati Božji naum s čovjekom, koga on voli i koga je iz ljubavi stvorio na svoju sliku i priliku. U nastavku nas poziva da vrjednovanje samih sebe u onome što jesmo i što činimo promatramo u okvirima zauzetosti za ljepotu svojih duša: U ovom svijetu ima previše zloće, a Krist me ne želi siliti da se opredijelim za Njega. Kad se u slobodi opredijelim za Njega, neću biti umoran/umorna za rad s onima koji će doći nakon nas. Biskup je u svom predavanju naglasio i da je opasno svako samovrjednovanje koje nema svoje uporište u Bogu zato što čovjeka vodi prema tome da zasluge pripiše sebi, a ne svome Stvoritelju, od kojega potječe svaki dobar dar. Ovakav način samovrjednovanja, objašnjava biskup Janjić, čovjeka neminovno vodi u oholost kojom se udaljava od drugoga čovjeka i svoga Stvoritelja. Ukazuje na polazište u samovrjednovanju kada kaže da uzvišenost ljudske osobe dolazi iz vjere i potiče na kriterije samovrjednovanja dok govori da nam treba biti jasno kamo idemo i u čemu je smisao ovozemaljskoga života, jer ništa materijalno ne može zadovoljiti ljudsku dušu, stoga trebamo u sebi i mladima buditi želju za višim.

Na vrhuncu prvoga dana, tijekom svečanog euharistijskog slavlja u crkvi Kraljice Krunice, na nedjelju Krštenja Gospodinova, u suslavlju s biskupom Sudarom i u zajedništvu s drugim svećenicima, biskup Janjić, predvodeći Misno slavlje, pjesmom zaziva Duha Svetoga, potom dublje tumači važnost Duha Svetoga u životu Svete Obitelji i prvih kršćanska: nijedan se značajan događaj nije zbio u Isusovu poslanju bez djelovanja Duha Svetoga. Ističe važnost Duha Svetoga od kojega primamo vjeru, snagu i milost za autentično življenje kršćanskih vrjednota u ovome svijetu.

Drugi dan Seminara počeo je Misnim slavljem u crkvi Kraljice Krunice koje je predvodio don Ivan Lovrić, ravnatelj Katoličkog školskog centra u Zenici. Svojim je promišljanjem potaknuo da se otvore srca Isusu kako bi došli u Njegovu blizinu i u novi radni dan ušli osnaženi susretom sa svojim Bogom.

Prof. dr. Mirjana Mavrak, moderatorica i predavačica radnoga dijela Seminara, održala je uvodnu riječ o ishodima učenja i očekivanjima, a potom je najavila predavanje prof. dr. Snježane Mališa, koja je u I. dijelu svoga izlaganja pod nazivom "Poziv učitelja - od kompetencije do formacije", između ostaloga, istaknula da je svaki poziv utemeljen u Bogu i da se ostvaruje u odnosu s Bogom i ljudima, pritom je zaključila da poziv ne uključuje samo zanimanje, nego se odnosi na cjelokupnost čovjekova života. Navođenjem Isusovih karakteristika kao učitelja (autoritet, ljubav, mudrost, izostanak osobnih interesa) i tumačenjem pozitivnih karakteristika nekih drugih biblijskih likova, dobili jasniju sliku o svemu onome što povezuje duhovni rast s profesionalnim rastom i razvojem osobe. U drugome dijelu predavanja prof. Mališa je pozvala da se ne bojimo nesavršenosti i slomljenosti, ni svojih ni svojih učenika, nego da u njima prepoznajemo nove mogućnosti i ljepotu, i dodala da nam je Bog najbliži u našim slomljenostima i da Ga u njima najlakše prepoznajemo. Profesorica je na kraju u prilog tomu citirala misao: Kada ljubav postane glavni predmet u školi života, svi ostali mogu biti izborni! (Jože Prudeus)

U poslijepodnevnom dijelu programa prof. dr. Mirjana Mavrak i prof. mr. Jelena Šmigoc Brkić daljnjim tumačenjem teme "Samovrjednovanje nastavnika kao dio profesionalne zadaće i razvoja skrbnih navika u prosvjetnom pozivu" potiču zauzetiji osvrt na sebe i prosudbu vlastitoga rada. Zaključci predavanja su vođeni i ishodišnom mišlju: ispravno samopoimanje i samovrjednovanje vode očuvanju mentalnoga zdravlja i kvalitetnijoj skrbi za sebe i druge.

Poslijepodnevno predavanje trebala je održati i prof. mr. Sandra Bjelan Guska, ali je iz zdravstvenih razloga bila spriječena.

Radni dio drugoga dana Seminara završen je večernjom molitvom koju su animirali djelatnici KŠC-a Bihać. Molitvom smo izrekli zahvalnost Bogu za sve spoznaje i milosti koje smo primili na ovome dragocjenom susretu. Uslijedilo je ugodno druženje i zajedništvo u predvorju našega Centra uz dobru glazbu, pjesmu, ugodan razgovor i ukusan objed.

Prekrasno je biti dio jedne velike obitelji koja svoja postignuća, spoznaje, mudrosti, duhovne i odgojne vrjednote s ljubavlju prosljeđuje novim naraštajima: ovo su misli i osjećaji koji su nas ujedinili u zahvaljivanju Bogu na euharistijskom slavljukojim je započeo treći i završni dan Seminara Sustava katoličkih škola za Europu. Misno slavlje je predvodio biskup Sudar u suslavlju s drugim svećenicima, i u svom je duhovnom promišljanju skrbno i očinski pozvao da svoj život izručimo i podložimo Bogu, od kojega možemo primiti potrebnu milost za borbu protiv vlastitih slabosti i jasnoću u otkrivanju čovjekove veličine.

Nakon Misnoga slavlja ostavljeno je vrijeme da nastavnici po predmetnim aktivima rasprave bitne stvari po pitanju udžbenika, matura i svega važnoga što se tiče nastavnoga i izvannastavnoga procesa.

Na koncu, ponovno su se okupili u auditoriju škole gdje je Promicatelj svečano dodijelio Nagradu i Priznanje P. Erich von Brandis Tonki Divković, prof. kemije u Općoj gimnaziji KŠC-a Sveti Franjo Tuzla. Na koncu Seminara Promicatelj se još jednom zahvalio gostima iz Njemačke, predavačima, animatorima molitve, domaćinima i svim sudionicima, i pozvao na odgovoran odnos prema sebi i drugima, pritom podcrtavajući da od zdravoga samovrjednovanja zavisi kakvoća međuljudskih odnosa, ali iznad svega zavisi sreća pojedinca. (kta/i.j.)



