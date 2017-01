Rim, 13. siječanj 2017.

Dupli cheeseburger, komadići svježe jabuke i bočica vode – sadržaj je tisuću obroka koji će se od 16. siječnja dijeliti brojnim beskućnicima koji žive oko bazilike svetoga Petra i Ulice della Conciliazione (Ulice pomirenja) u Rimu. Inicijativa je nastala iz dogovora neprofitabilne udruge Solidarna medicina i obližnjega restorana McDonald's, i u suradnji s Apostolskom milostinjarnicom. Dodajmo da spomenuta udruga, uz niz drugih pothvata, već dugo vodi ambulantu za siromašne, smještenu u kolonadi na Trgu svetoga Petra.

Ideja se za taj pothvat rodila u kritičnom trenutku, zbog velike hladnoće, ali i zbog sve većega siromaštva, te tako i sve više osoba koje žive na ulici, i kojima djelomično pružamo usluge u našim uličnim ambulantama – kazala je za našu radijsku postaju Lucia Ercoli, sanitarna voditeljica udruge Solidarna medicina. Budući da je nedavno otvaranje McDonald'sovoga restorana u blizini Svetoga Petra potaknulo polemike, pomislili smo: umjesto polemika, pokušajmo uspostaviti mrežu između onih koji imaju mogućnosti i onih koji trpe, kako bi jedan dio tih dobara došao u ruke onih koji nemaju ništa – napomenula je Ercoli te dodala – Želja nam je bila pokušati shvatiti može li, umjesto prilike za sukob, to biti prigoda za otvaranje velikodušnosti.

Taj pothvat, među ostalim, želi podsjetiti sve koji se nađu u blizini Pape, da imaju veliku prigodu misliti na sredstva, ne samo kao privatno dobro, nego kao nešto što nam Bog stavlja na raspolaganje kako bismo ih podijelili s braćom koja trpe na rubu društva i u bijedi – napomenula je Lucia Ercoli te kazala da će im u raspodjeli obroka pomagati dragovoljci, među kojima i studenti. Inicijativa započinje u ponedjeljak 16. siječnja, a budući da će se tjedno podijeliti oko 100 obroka, trajat će otprilike 10 tjedana, odnosno za vrijeme velike hladnoće.

To je početak dijaloga, vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti – primijetila je Ercoli, ističući da je to samo mala kap u oceanu stvari koje ostvaruju brojne druge udruge, i mnogi pojedinci. Mnogo je ljudi u Crkvi koji su zaljubljeni u Isusa, i koji se stavljaju u službu siromašnih, i to je nešto što nam pomaže rasti i svakoga nas dana potiče da budemo sve bolji – istaknula je na kraju sanitarna voditeljica udruge Solidarna medicina. (kta/rv)