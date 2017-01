Pariz, 11. siječanj 2017.

Nadbiskup dijeceze Ostrogon-Budimpešta, kardinal Péter Erdö, na otvaranju Europskog katoličko-pravoslavnog foruma u Parizu, 9. prosinca 2017. izrekao je snažne riječi: „Ugnjetavanje religije i vjerskog iskustva ne može biti rješenje. Ne smije biti negiranja Boga kako bi se izbjeglo napetosti. Naprotiv, sekularizam slabi život društva i jedino što donosi je nesigurnost“, upozorio je kardinal Erdö.

U svom se govoru kardinal Erdö posebno usredotočio na vezu između vanjske opasnosti fundamentalizma te individualističkog i konzumerističkog društva. „Tko nas to ugrožava? Tko to ne osjeća potrebu poštivati ljudsku osobu te brinuti o njenom dostojanstvu?“, upitao je kardinal delegate. Primijetio je također da „vidimo porast želje za radikalnošću i životom koji nije banalan, i to osobito među mladima. No ova želja ne mora sa sobom nužno donijeti i fundamentalizam te, još manje, mržnju prema drugome, već nas radije dovodi do toga da ljubimo Boga svim srcem svojim i svoga bližnjega kao samoga sebe, kao što je Isus naučavao“, kazao je kardinal Erdö.

Forum će trajati će do četvrtka, 12. siječnja. Na Forumu će sudjelovati dvanaest predstavnika Pravoslavnih crkvi u Europi te dvanaest predstavnika Katoličke Crkve. Raspravljat će se o temi Europe koja je u strahu pred fundamentalističkim terorizmom, zatim o ulozi kršćanstva i ekumenskom dijalogu, te o vrijednosti ljudske osobe i vjerske slobode.

Europski katoličko-pravoslavni forum ustanovljen je 2008. godine kako bi ispitao ona antropološka, pastoralna i kulturološka pitanja koja su i katolicima i pravoslavcima važna. Pozornost je također usmjerena na moralna i društvena pitanja koja pogađaju kako sadašnje, tako i buduće generacije. Većina članova Foruma su biskupi: 10 pravoslavnih i 8 katoličkih. (kta/rv)