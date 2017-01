Sarajevo, 10. siječanj 2017.

Sestre Služavke Maloga Isusa i Prijatelji Maloga Isusa obilježili su dan sluge Božjega Josipa Stadlera u sarajevskoj prvostolnici u nedjelju, 8. siječnja 2017. molitvom i meditacijom o tjelesnom djelu milosrđa: Za žive i mrtve Boga moliti na temelju poslanica sluge Božjega J. Stadlera te sudjelovanjem na svečanom euharistijskom slavlju u večernjim satima kojeg je predslavio nadbiskup i metropolita Seoula (Južna Koreja) kardinal Andrew Yeom Soo-jung, koji je ujedno i apostolski upravitelj opustošene biskupije Pyong-yang (Sjeverna Koreja) uz koncelebraciju banjalučkog biskupa mons. Franje Komarice i desetorice svećenika. Uz bogoslovsku i župnu zajednicu kao i redovnice drugih redovničkih zajednica na Misnom slavlju sudjelovala je i pratnja nadbiskupa Soo-junga iz Južne Koreje koje je mons. Ante Meštrović, rektor Katedrale na početku posebno pozdravio istaknuvši da su hodočasnici iz Južne Koreje uvijek zapaženi u Katedrali Srca Isusova po posebnom poštovanju prostora u kojem se nalaze i svojoj pobožnosti.

U prigodnoj propovijedi nadbiskup Soo-jung se najprije osvrnuo na liturgijsko vrijeme koje je iza nas istaknuvši između ostalog da je „sveti Božić trenutak objave slave Božje u svijetu…trenutak u kojemu se svaka moć i sila svijeta poklanjaju Božjoj slavi. Ali svijet još uvijek ne uspijeva prihvatiti ovaj istinski mir zato što nisu shvatili Božju ljubav. Ljubav dolazi od Boga. Voljeti braću bez da se razumije što znači Božja ljubav izaziva požudu, posesivnost i navezanost. Sebična ljubav obostrano ranjava i ne uspijeva ostvariti iskrenu ljubav. Zbog toga moramo voljeti bližnje onom ljubavlju kojom nas je Bog volio. Bog je mnogo ljubio svijet i ova ljubav je potpuno objavljenja otajstvom svetoga Božića i otajstvom Križa.“ Potom je nadbiskup progovorio o teškoj povijesti Korejske crkve koja je zemlja mučenika, „ali je primila toliko ljubavi od Gospodina“. Teškoća iza teškoće, kušnja iza kušnje nije učinila da se vjera u tom narodu Božjem ugasi. Tome su zasigurno doprinijeli brojni mučenici, posebno Sjeverne Koreje, koji su svjedočili vjeru u Gospodina. „Naši preci su zbog vjere trpjeli…zato što su prihvatili kršćansku vjeru, ali nisu doživjeli da se njihova imena izbrišu iz Knjige nebeskog života. I prihvatili su da budu potpuno istrošeni zbog obraćenja na kršćanstvo, ali nisu prihvatili izgubiti blago vječnoga života. Prihvaćali su da budu napušteni i marginalizirani od strane obitelji i rodbine, od prijatelja, ali stekli su ljubav Božju“. „Crkva u Južnoj Koreji sada uživa u potpunosti slobodu i mir slaveći svetu misu zahvaljujući žrtvi svojih predaka koji su je prihvaćali više od 100 godina. Danas u Sjevernoj Koreji još uvijek postoje progoni protiv kršćana… no ne možemo biti obeshrabreni stanjem u sjevernokorejskoj crkvi, jer smo sigurni da će (tamo) biti i dalje potomaka korejskih mučenika koji mole svim srcem za očuvanje kršćanske vjere“. „Povijest Balkanskog poluotoka je bliska povijesti Korejskog poluotoka. Dvije crkve, ovdje na Balkanu i korejske, morale su trpjeti invaziju toliko stranih sila i komunističkog progona… Molit ću da Vrhbosanska nadbiskupija bude u mogućnosti uživati istinski mir u Božjoj ljubavi i milosti onako kako je to mogla i nadbiskupija Seoul ne posustajući za vrijeme progona. Braća smo u Gospodinu“, rekao je nadbiskup Soo-jung istaknuvši da „potraga za mirom mora početi sa željom za Božjom ljubavi… Ljubav i oprost - dvostupci za mir i strpljenje – to učvršćuje našu vjeru. Svjedočimo vjeru u ljubavi Križa životom molitve, praštanja i pomirenja. Prava promjena se događa u uzajamnom ljubavi. Nadvladat ćemo zlo ljubavlju u vjeri na slavu Gospodinu. Sve vas povjeravam zaštiti svete Majke Božje“, zaključio je nadbiskup Soo-jung.

Po završetku Misnog slavlja, nakon zahvale nadbiskupu Soo-jungu, biskup Komarica je pozvao sve okupljene da pođu na grob sluge Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera, prvog pastira Vrhbosanske crkve, gdje se molilo za njegovo proglašenje blaženim, te primio blagoslov! Zagovorom svih svetih mučenika i svetih pastira Crkve nadamo se da će nam Gospodin uskoro podariti radost uzdignuća našeg nadbiskupa na čast oltara kako bi i njegov primjer života bio snažan poticaj, njegov nauk pouzdan oslonac, a zagovor čvrsta zaštita i sigurna okrjepa. Molimo zajedno i zahvaljujmo za sve milosti primljene od Gospodina po zagovoru sluge Božjega Josipa Stadlera. (kta/j.j.)



