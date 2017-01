Split, 10. siječanj 2017.

Prva ovogodišnja top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum donosi deset zanimljivih naslova među kojima će čitatelji zasigurno pronaći dobre preporuke. Na vrhu top ljestvice najtraženijih naslova u prosincu smjestila se knjiga "Poziv na milosrđe" Majke Terezije. Objavljena u Godini milosrđa ova knjiga donosi zbirku do sada neobjavljenih tekstova sv. Majke Terezije, te ponizne i istodobno iznimne žene vjere čiji je utjecaj danas jednako snažan kao i za njezina života. Slijedi je hit roman "Gospodar svijeta" Roberta Hugha Bensona, koji na slikovit i uzbudljiv način prikazuje svijet posljednjih vremena u kojemu prikriveni sekularistički totalitarizam neprimjetno zarobljava ljude, uništava vjeru i pripravlja put Antikristovoj vladavini, a koja je spisateljskim žarom osvojila na tisuće čitatelja samo u protekloj godini, o čemu svjedoči i više tisuća prodanih primjeraka knjige. Na trećem je mjestu knjiga "Draga djeco", u kojoj papa Franjo odgovara jednostavnim i prisnim riječima na pisma mališana diljem svijeta, poput oca puna ljubavi, povjeravajući najmanjima svoja razmišljanja o životu i vjeri. Knjiga uz Papine odgovore donosi rukom pisana dječja pisma s priloženim crtežima, zajedno s hrvatskim prijevodima pisama te fotografijom mališana-pošiljatelja. Slijedi "Eshatologija" Josepha Ratzingera, njegov najznačajniji znanstveni rad koji je i sam opisao kao svoje "najbolje razrađeno djelo". Prvi put objavljena 1977. godine, ova je knjiga doživjela niz izdanja i prijevoda, a do dana današnjega ostaje priznata kao vodeća literatura ne samo za proučavanje "posljednjih stvari" nego i same biti kršćanstva i smisla kršćanskoga vjerovanja. Na šestom mjestu smjestio se roman "Most San Luis Rey" Thorntona Wildera koji u ovomu književnom remek-djelu vrhunskom spisateljskom umješnošću postavlja vječna pitanja o ljudskoj nesreći, konačnosti i smrti, o tajanstvenoj kompleksnosti slučajnosti i sudbine, o istinskoj ljubavi i životnomu smislu koji muče sve ljude. Roman je to koji je dotaknuo srca generacija čitatelja širom svijeta potvrdivši spisateljski ugled svojega autora koji je za ovaj roman dobio i prvu od ukupno tri Pulitzerove nagrade, a Modern Library uvrstio je Most San Luis Rey na popis sto najboljih romana dvadesetoga stoljeća. Na sedmom je mjestu knjiga pape Franje "Samo je u njemu nada" koja donosi duhovno iskustvo i pouke pape Franje (tadašnjega kardinala Bergoglia), a ujedno je i ohrabrenje svima da se ustraje na putu istine i nade. Na osmom mjestu nalazi se knjiga Thomasa Mertona "Gora sa sedam krugova", jedna od najpopularnijih knjiga ikada napisanih o čovjekovoj potrazi za vjerom i nutarnjim mirom. Donoseći potresnu životnu i duhovnu priču Thomasa Mertona, jednoga od duhovnih velikana 20. stoljeća, knjiga opisuje kako se dogodilo da je mlad, briljantan čovjek, prepun strasti, želje za svjetovnim užitcima i težnje k uspjehu, napustio obećavajuću literarnu karijeru i započeo traganje za duhovnošću koje ga je dovelo do vjere i krštenja u Katoličkoj Crkvi, a potom i do ulaska u strogi trapistički red. Slijedi je knjiga "Umijeće življenja" u kojoj poznati duhovni autor o. Marko Ivan Rupnik otkriva da je moguće živjeti drugačije nego što to diktiraju najnovije reklame, živjeti duhovno tako da ono što nosimo u srcu otkrivamo u svakodnevnom životu. Na desetom mjestu top ljestvice najtraženijih naslova u Verbumovim knjižarama u prosincu smjestio se roman "Putovanje na Alphu Centauri" Michaela O'Briena, koji vodi na putovanje bez premca, svemirsku odiseju prožetu brojnim poteškoćama, propitivanjima i istraživanjima ljudske naravi i smisla života. Sve knjige dostupne su u knjižarama Verbum i na web knjižari Verbum.hr. (kta/j.h.)