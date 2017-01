Vatikan, 9. siječanj 2017.

Kristovi učenici trebaju naviještati Evanđelje blago i odlučno, bez uznositosti ili nametanja – poručio je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 8. siječnja 2017. u kojem se osvrnuo na Krštenje Gospodinovo i njegovo značenje za nas kršćane.

Papa je kazao kako je Isus stao u red zajedno s drugim pokajnicima koji su se došli krstiti. Ivan Krstitelj je Isusa odvraćao riječima: „Ti mene treba da krstiš“ (Mt 3,14), jer je bio svjestan jaza između čovjeka i Boga, ali Isus je upravo došao kako bi premostio taj jaz. Ako je On sve s Božje strane, onda je sve i s čovječje, te sjedinjuje ono što je bilo razdvojeno. Gospodin traži od Ivana da ga krsti kako bi se ispunila sva pravednost (usp. 3,15), odnosno kako bi ostvario Očev plan te prošao putom poslušnosti i solidarnosti s krhkim i grešnim ljudima, putom poniznosti i blizine Boga svojoj djeci.

U trenutku kada izranja iz vode, odozgor se čuje glas Boga Oca: „Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!“ (3,17). U isto se vrijeme Duh Sveti kao golub spušta na Isusa, čime on započinje svoje javno djelovanje. Sveti Otac je podsjetio kako je riječ o misiji poniznog i blagog sluge „naoružanog“ samo snagom istine. Ili kao što je prorokovao Izaija: „On ne viče, on ne diže glasa, niti se čuti može po ulicama. On ne lomi napuknutu trsku niti gasi stijenj što tinja. Vjerno on donosi pravdu“ (Iz 42,2-3).

Papa je poručio da je misija Kristovih učenika naviještati Evanđelje nježno i čvrsto, bez uznositosti ili nametanja. Upozorio je na opasnost prozelitizma te je kazao kako je prava misija privlačiti Kristu, a to se čini svjedočenjem, počevši od snažnog jedinstva s Njim u molitvi, klanjanja i konkretne ljubavi, koja poslužuje Isusa prisutnog u našoj najmanjoj braći. Nasljedujući Isusa, dobrog i milosrdnog pastira, te potaknuti njegovom milošću, pozvani smo od našeg života izgraditi radosno svjedočanstvo koje osvjetljava put, koje donosi nadu i ljubav – rekao je papa Franjo.

Ova svetkovina nam pomaže ponovno otkriti dar i ljepotu onoga što znači biti narod krštenih: grešnici smo koji su spašeni Kristovom milošću, po Duhu Svetom postavljeni u sinovski odnos Isusa s Ocem, dočekani u krilo Majke Crkve, osposobljeni za bratstvo koje ne poznaje ni granice ni prepreke – kazao je Sveti Otac te je potom zamolio Djevicu Mariju da nam pomogne očuvati uvijek živu svijest i zahvalnost na našem krštenju te da vjerno slijedimo put koji nam je otvorio ovaj sakrament našeg ponovnog rođenja.

Poslije Angelusa papa Franjo se prisjetio beskućnika, koji najviše trpe zbog trenutačnih niskih temperatura, te je pozvao da se molimo za njih. Također je podsjetio kako je toga dana krstio 28 beba u Sikstinskoj kapeli. Pozvao je na molitvu za njih i njihove obitelji, kao i za sve roditelje koji se pripremaju krstiti ili su ovih dana već krstili svoju djecu. Zatim je na njih i na njihovu djecu zazvao Duha Svetoga jer se taj sakrament, tako jednostavan, a opet tako važan, živi s vjerom i radošću. Na kraju je pozdravio okupljene hodočasnike te ih je pozvao da se mole za njega. (kta/rv)