Vatikan, 7. siječanj 2017.

Nije put mudraca do Betlehema bio težak jer je bio dugačak, već zato što su morali promijeniti svoja očekivanja: očekivali su kralja, a našli su 'samo' dijete; no jer su bili otvoreni za novo te su imali čežnju [za Bogom], bili su sposobni u tom malenom djetetu prepoznati veličanstvenost i slavu Božju – poručio je papa Franjo na Misi u Bazilici sv. Petra u prigodi svetkovine Bogojavljenja. U svojoj je propovijedi Sveti Otac izložio evanđelje koje nam opisuje mudrace na putu prema novorođenom kralju.

„Nisu mudraci krenuli na put jer su vidjeli zvijezdu, već su vidjeli zvijezdu zato što su već bili na putu“, citirao je Papa sv. Ivana Zlatoustog te nastavio: „Njihova srca su bila otvorena obzoru i mogli su vidjeti što im nebo očituje, tȁ bili su vođeni nutarnjim nemirom. Bili su otvoreni nečem novom. Mudraci tako predstavljaju sve one koji vjeruju, koji osjećaju čežnju za Bogom, koji žude za svojim domom, za svojom nebeskom domovinom. Predstavljaju sve one koji nisu dopustili da im se srce umrtvi.“

„To vrijedi i danas, za sve ljude koji znaju da Evanđelje nije nešto što se dogodilo u prošlosti, već se događa sada. Sveta čežnja nam pomaže biti pozornima na svaki pokušaj umanjivanja i osiromašenja našeg života. Ona je pamćenje vjere protiv tolikih proroka propasti. Ta čežnja održava živom nadu u zajednici vjernika, koja iz tjedna u tjedan nastavlja moliti: 'Dođi, Gospodine Isuse'“ – kazao je Sveti Otac.

Papa je podsjetio kako ovo nije samo stav mudraca te je nabrojio cijeli niz biblijskih likova koji su istog stajališta: starac Šimun; izgubljeni sin; pastir koji ostavlja 99 ovaca da bi pronašao onu jednu izgubljenu; Marija Magdalena na uskršnje jutro. „Čežnja za Bogom nas izvlači iz naše teške izolacije, zbog koje mislimo da se ništa ne može promijeniti. Čežnja za Bogom razbija naš sumorni konformizam i tjera nas da napravimo promjene koje želimo i trebamo učiniti. Čežnja za Bogom ima svoje korijene u prošlosti, no ne ostaje ondje: ona dopire do budućnosti“ – rekao je.

Sveti je Otac istaknuo kako je Herodov stav potpuno drukčiji: on se nalazi nedaleko od Betlehema, ali ne shvaća što se događa. Spavao je omamljen umrtvljenom savješću, no onda se zbunio i uhvatio ga je strah. „Riječ je o zbunjenosti koja se – kad ju se suoči s novošću koja iz korijena mijenja svijet – zatvara u sebe i svoje zaključke, znanje i uspjehe. Zbunjenost je to osobe koja sjedi na svom blagu, a pritom nije u stanju vidjeti dalje od toga. Zbunjenost je to, koja se nastanila u srcima onih koji žele upravljati svime i svima. Zbunjenost onih uronjenih u kulturu pobjeđivanja pod svaku cijenu. Herod je sigurnost pred ovom zbunjenošću i strahom pronašao u zločinu“, kazao je Papa.

Iako su mudraci došli izdaleka u Judeju, za njih je duži put bio od Herodove kraljevske palače – gdje su očekivali da će se roditi kralj – do štalice. Taj novorođeni kralj, kojeg su tražili, nije bio takav koji je zarobljavao ili ponižavao. Trebali su otkriti jednoga novoga kralja: „Shvatiti da Božji pogled podiže, oprašta i liječi. Shvatiti da se Bog želio roditi na mjestu gdje to najmanje očekujemo ili želimo, na mjestu gdje ga tako često odbijamo. Shvatiti da u Božjim očima ima uvijek mjesta za one koji su ranjeni, izmoreni, zlostavljani i napušteni; da je njegovoj snazi i moći ime milosrđe. Koliko li je samo za neke od nas Jeruzalem udaljen od Betlehema!“ – rekao je Sveti Otac.

Herod nije bio u stanju pokloniti se novorođenom kralju jer je sâm htio biti čašćen. Ni svećenici se nisu mogli pokloniti, iako su posjedovali ogromno znanje te su poznavali proroštva. Samo su mudraci iskusili čežnju, „oni više nisu htjeli uobičajene stvari.“ Bili su umorni od Herodâ svojih dana te su slijedili obećanje nečeg novog. „Mudraci su bili sposobni pokloniti se jer su imali hrabrosti krenuti na put te se pokloniti pred tim malenim, siromašnim i ranjivim djetetom. I dok su bili na koljenima pred tim neobičnim i nepoznatim betlehemskim djetetom, otkrili su slavu i veličanstvenost Božju“, kazao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)